Ученые создали носимый девайс, который превращает тепло тела в электричество

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере создали недорогое носимое устройство, которое, по их утверждению, превращает человека в биологическую батарею. С помощью термоэлектрогенераторов девайс способен преобразовывать естественную внутреннюю температуру тела в электричество. При этом он довольно гибок, поэтому его можно носить как кольцо, браслет или любой другой аксессуар, который соприкасается с кожей.

Исследователи надеются, что эта технология будет применяться для питания носимой электроники без необходимости использования батареи. Девайс способен генерировать около 1 вольта энергии на каждый квадратный сантиметр кожи. Несмотря на то, что он дает меньше напряжения на единицу площади, чем большинство существующих батарей, этого будет достаточно для питания небольших устройств, таких как часы и фитнес-трекеры.

Подобные эксперименты проводились и ранее. Однако особенность данной новинки в том, что она не только создает энергию из тепла тела, но и может восстанавливаться при повреждениях. Более того, материал полностью пригоден для переработки, что делает его более экологически чистой альтернативой традиционной электронике.

В основе устройства лежит гибкий материал под названием полиимин, в котором находится набор тонких термоэлектрических чипов, соединенных проводами из жидкого металла. Конечная версия продукта выглядит как нечто среднее между пластиковым браслетом и миниатюрной материнской платой компьютера.

В реальной жизни такое устройство можно использовать во время тренировок, когда тело нагревается и излучает тепло в окружающую среду. Оно будет улавливать этот поток энергии и направлять его для питания фитнес-трекера.

Обзор технологии показан на видео ниже.

«Термоэлектрические генераторы находятся в близком контакте с человеческим телом и способны применять тепло, которое обычно рассеивается в пространстве», — рассказывает старший автор статьи Цзянлян Сяо.

Сяо и его коллеги подсчитали, что при быстрой ходьбе человек может использовать устройство размером с обычный спортивный браслет, чтобы сгенерировать около 5 вольт электричества. Это больше, чем у большинства батарей для часов.

И хотя дизайн еще предстоит доработать, Сяо уверен, что работа его команды может появиться на рынке примерно через 5-10 лет.

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