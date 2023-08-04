5 причин, почему Web3 менее безопасен, чем Web2

Web3 — концепция нового, третьего поколения интернета, которая работает на базе блокчейнов. И хотя эти структуры данных практически невозможно взломать, злоумышленники все равно находят лазейки. Так действительно ли Web3 безопаснее, чем Web2? Попробуем разобраться.

Для оплаты в Web3 используются токены

Чтобы получить доступ к определенным премиум-услугам в Web3, деньги обычно обменивают на криптографические токены. Они могут быть взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми (NFT) и порой стоят очень дорого.

Web3 — децентрализованная система с одноранговыми транзакциями, в которых используются криптовалюты, и это делает ее мишенью для мошенников.

Пользователи заинтересованы в том, чтобы получать прибыль от криптовалют, и потому любой из них может предложить скам-токен доверчивому покупателю в попытке манипулировать рынком. Люди боятся упустить возможность и теряют целые состояния на мошеннических проектах и токенах.

Вы несете ответственность за свои активы

Децентрализация означает, что каждый пользователь полностью контролирует свои данные, а не хранит их в центральной базе. Хотя это более прозрачная версия Web2, мошенники используют это в своих целях.

Чтобы проводить транзакции, подключаться к децентрализованным приложениям и обмениваться активами с другими, в Web3 используется криптокошелек. Подобно обычному кошельку, за его сохранность ответственен владелец, а не банк или третье лицо. Если кошелек или хранящийся в нем актив утерян, разбираться с последствиями придется самостоятельно.

Таким образом, Web3 попытался обеспечить большую прозрачность, но оставил обходной путь, которым можно воспользоваться при помощи смарт-контрактов.

Прозрачность не всегда гарантирована

В криптовалютных транзакциях используется специальный контракт, при подписании которого пользователь соглашается с тем, что сервис заберет часть его токена или актива. Однако такие контракты могут содержать расплывчатые формулировки.

Если пользователь перейдет по вредоносной ссылке, все активы из его кошелька могут пропасть — и такое происходит часто. Хакеры не могут взломать блокчейн, лежащий в основе Web3, и вместо этого прибегают к психологическим манипуляциям, побуждая людей подключить свои кошельки к фейковому сайту и подписать скам-контракт. Для этого они используют электронную почту, Discord и Twitter.

Web3 слабо регулируется

Криптовалютная сфера нуждается в надлежащем регулировании — это признает даже Чанпэн Чжао, CEO Binance, который тем не менее осуждает полный запрет со стороны государств.

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Некоторым децентрализованным биржам, которые упрощают криптовалютные транзакции в Web3, также не хватает резервов на случай вывода средств клиентами. По этой причине появилась концепция Proof-of-Reserves (доказательство наличия резервов).

Только за 2022 год провалились множество криптовалютных проектов, из-за чего клиенты потеряли свои средства. Крах Terra/Luna и банкротство FTX — лишь некоторые из последствий плохого регулирования.

Транзакции не отслеживаются

Многие транзакции в Web3 являются псевдонимными и не отслеживаются, чем пользуются злоумышленники.

Криптовалюты используются для финансирования международного терроризма, вымогательства, трансграничного оборота наркотиков и многих других незаконных финансовых операций. Многие киберпреступники в обмен на криптовалюту продают в даркнете программы-вымогатели.

Технологии Web3 не предназначены для таких платежей, но пока это происходит, они будут вызывать озабоченность на международном уровне.

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