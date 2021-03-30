Что такое PPC: руководство для начинающих

Но прежде чем начинать работать с этой формой маркетинга, важно изучить ее базовые особенности. Подробно рассказываем: что такое PPC, как он работает и чем отличается от SEO.

С помощью PPC-маркетинга можно быстро привлечь потенциальных клиентов. Если вы недавно открыли онлайн-магазин или только выпустили новую книгу, то с PPC вы сразу найдете свою аудиторию.

Что такое PPC

PPC (pay per click) — это модель онлайн-рекламы. В то время как SEO — это длительный процесс построения органического трафика, PPC предоставляет краткий путь к быстрым, но временным результатам.

Обычно такую рекламу размещают в поисковых системах, где она будет отображаться только по релевантным запросам. Например, по поиску «website hosting»‎ отображаются такие рекламные объявления.

Скриншот: Рейчел Рассел

Объявления располагаются в верхней строке первой страницы результатов. Иногда дополнительная реклама появляется и снизу, после органической выдачи. При нажатии на рекламу пользователь перенаправляется на сайт, а рекламодатель платит комиссию поисковой системе.

Как работает контекстная реклама

Есть несколько рекламных платформ, но все они работают по схожему принципу.

Когда в первой строке выдачи есть место для рекламы, по ключевому слову проводится мгновенный аукцион. Решение принимается на основе нескольких факторов. Например, Google Реклама определяет рейтинг объявления по двум основным показателям.

Ставка CPC (CPC bid) — это сумма, которую рекламодатель готов заплатить за каждый клик.

— это сумма, которую рекламодатель готов заплатить за каждый клик. Показатель качества (Quality score) учитывает несколько критериев — от релевантности объявления до ожидаемого CTR.

Рейтинг объявления рассчитывается так: ставка CPC * показатель качества. Конечно, Google использует более сложную формулу, но это базовое уравнение помогает понять общую концепцию.

Также стоит учитывать, что ставка CPC не всегда показывает точную сумму, которую рекламодатель заплатит за переход по его объявлению. Это лишь наибольшая стоимость, которую он готов заплатить за каждый клик.

Что такое KPI

KPI (Key performance indicators — ключевые показатели эффективности) демонстрируют, насколько хорошо работает маркетинговая кампания. Они помогают понять, когда в рекламу нужно внести какие-либо улучшения.

Есть много разновидностей KPI. Ниже показаны самые распространенные.

Количество кликов. Если пользователи не переходят по объявлению, значит деньги рекламодателя потрачены впустую. Отслеживание количества кликов помогает определить, от какой рекламы лучше отказаться и для какой стоит повысить ставки.

CTR. Показатель кликабельности или click-through rate определяется путем деления общего количества кликов на общее число показов. Например, рекламу просмотрели тысяча человек, но лишь сто из них нажали на объявление. В таком случае CTR составит 10%.

Показатель конверсии. Как правило, PPC запускают с целью повысить конверсию, то есть число клиентов, совершивших покупку. Показатель конверсии (conversion rate — CVR) позволяет узнать, насколько успешно прошла рекламная кампания. Он определяется путем деления числа конверсий на общее количество кликов. Если было получено 500 кликов, но лишь 25 конверсий, то CVR составит 20%.

Преимущества PPC

Помимо возможности быстро повысить продажи, PPC предоставляет и другие преимущества. Обычно этот маркетинговый канал выбирают по следующим причинам.

Легко изучить и измерить. К примеру, на освоение SEO может уйти от одного до трех месяцев, а после запуска первые результаты появятся лишь через несколько месяцев. С PPC все намного проще. Большинство платформ для контекстной рекламы предлагают встроенную функцию отслеживания основных показателей. Доступ к данным в реальном времени позволяет своевременно улучшать рекламу и повышать ее производительность.

Предоставляет больший контроль. PPC позволяет контролировать период запуска рекламы. Например, она может отображаться в определенное время дня или даже в конкретные дни недели. При необходимости объявления можно совсем отключать. С PPC также легко контролировать бюджетные расходы: рекламодатель решает сам, сколько он готов потратить в день, месяц или за клик.

Можно ориентировать на конкретную аудиторию. В отличие от SEO, контекстную рекламу можно продвигать для определенной категории клиентов. Объявления могут отображаться только на некоторых устройствах, в заданный промежуток дня и даже только в отдельных городах.

PPC и SEO: что лучше

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и предлагает разные критерии успеха.

При использовании SEO результатов придется ждать дольше. Он создает органический трафик, который предоставляет нарастающий эффект. PPC приносит мгновенные результаты, которые исчезнут как только закончится рекламная кампания.

Что же выбрать? SEO важен для долгосрочного успеха, а PPC предоставляет быстрый старт. А вместе эти подходы дают самые высокие результаты.

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