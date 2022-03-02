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Как экспортировать чаты и переписку из WhatsApp

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Собираетесь сменить смартфон или перейти в другой мессенджер, но не хотите потерять доступ к значимой переписке? WhatsApp автоматически производит резервное копирование истории чатов в облаке каждую ночь, но файл имеет формат, который не так просто посмотреть. Однако загрузить ценные данные можно и вручную. Рассказываем, как это сделать.

Как экспортировать чаты и переписку из WhatsApp

Как экспортировать чат WhatsApp

Чтобы скачать переписку на Android или iPhone, выполните следующие шаги:

  • откройте нужный чат;
  • в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Дополнительные параметры», представленную в виде трех вертикальных точек;
  • нажмите «Еще»;
  • выберите «Экспортировать чат» и отметьте, требуется ли загрузить переписку с файлами или без них;
  • укажите, в какую папку сохранить экспортируемые данные.

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Существует также альтернативный способ, который немного проще, хотя он доступен только для Android. Он включает следующие этапы:

  • перейдите в раздел «Настройки» WhatsApp;
  • выберите «Чаты»;
  • затем — «История чатов», «Экспорт чата»;
  • выберите тему чата, которую вы хотите экспортировать, и отметьте, требуется ли загрузить переписку с файлами или без них;
  • укажите, в какую папку сохранить экспортируемые данные.

Резервное копирование чатов WhatsApp

Чтобы создать резервную копию ваших чатов WhatsApp, выполните следующие простые действия:

  • перейдите в WhatsApp;
  • в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Дополнительные параметры», представленную в виде трех вертикальных точек;
  • перейдите в «Настройки», «Чаты», «Резервная копия чатов»;
  • нажмите на кнопку «РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ», чтобы создать последнюю копию.

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Фото на обложке: Inferiorz Presents / Shutterstock

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