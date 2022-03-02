Собираетесь сменить смартфон или перейти в другой мессенджер, но не хотите потерять доступ к значимой переписке? WhatsApp автоматически производит резервное копирование истории чатов в облаке каждую ночь, но файл имеет формат, который не так просто посмотреть. Однако загрузить ценные данные можно и вручную. Рассказываем, как это сделать.

Как экспортировать чаты и переписку из WhatsApp