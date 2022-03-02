Как экспортировать чаты и переписку из WhatsApp

Собираетесь сменить смартфон или перейти в другой мессенджер, но не хотите потерять доступ к значимой переписке? WhatsApp автоматически производит резервное копирование истории чатов в облаке каждую ночь, но файл имеет формат, который не так просто посмотреть. Однако загрузить ценные данные можно и вручную. Рассказываем, как это сделать.
Как экспортировать чат WhatsApp
Чтобы скачать переписку на Android или iPhone, выполните следующие шаги:
- откройте нужный чат;
- в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Дополнительные параметры», представленную в виде трех вертикальных точек;
- нажмите «Еще»;
- выберите «Экспортировать чат» и отметьте, требуется ли загрузить переписку с файлами или без них;
- укажите, в какую папку сохранить экспортируемые данные.
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Существует также альтернативный способ, который немного проще, хотя он доступен только для Android. Он включает следующие этапы:
- перейдите в раздел «Настройки» WhatsApp;
- выберите «Чаты»;
- затем — «История чатов», «Экспорт чата»;
- выберите тему чата, которую вы хотите экспортировать, и отметьте, требуется ли загрузить переписку с файлами или без них;
- укажите, в какую папку сохранить экспортируемые данные.
Резервное копирование чатов WhatsApp
Чтобы создать резервную копию ваших чатов WhatsApp, выполните следующие простые действия:
- перейдите в WhatsApp;
- в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Дополнительные параметры», представленную в виде трех вертикальных точек;
- перейдите в «Настройки», «Чаты», «Резервная копия чатов»;
- нажмите на кнопку «РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ», чтобы создать последнюю копию.
Фото на обложке: Inferiorz Presents /
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