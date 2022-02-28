Если вы опасаетесь утратить доступ к Instagram или собираетесь покинуть социальную сеть, стоит предварительно выгрузить из нее все ваши данные. Instagram создает резервную копию всего, что вы когда-либо загрузили на платформу, и позволяет скопировать все видео, фото, истории из архива, а также сообщения, информацию из профиля и комментарии.

Скачать данные из Instagram можно через приложение на iPhone или Android, а также через любой интернет-браузер на Mac или ПК. Рассказываем, как это сделать.

Как скачать свои данные из Instagram