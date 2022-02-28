Как скачать свои данные из Instagram

Если вы опасаетесь утратить доступ к Instagram или собираетесь покинуть социальную сеть, стоит предварительно выгрузить из нее все ваши данные. Instagram создает резервную копию всего, что вы когда-либо загрузили на платформу, и позволяет скопировать все видео, фото, истории из архива, а также сообщения, информацию из профиля и комментарии.
Скачать данные из Instagram можно через приложение на iPhone или Android, а также через любой интернет-браузер на Mac или ПК. Рассказываем, как это сделать.
Содержание
Как скачать данные через мобильное приложение Instagram
Откройте приложение Instagram и перейдите на страницу своего профиля, нажав на значок в правом нижнем углу.
В правом верхнем углу страницы нажмите на иконку с тремя горизонтальными линиями. Затем выберите пункт «Ваша активность».
Нажмите «Скачать информацию».
Введите свой адрес электронной почты, а затем выберите «Запросить файл».
Введите свой пароль и нажмите «Далее». Email с данными придет в течение 48 часов.
Как скачать данные с сайта Instagram
Откройте сайт Instagram и войдите в профиль, если вы еще этого не сделали. Щелкните значок профиля в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите «Настройки».
Нажмите «Конфиденциальность и безопасность» на боковой панели слева.
Прокрутите вниз до пункта «Скачивание данных». Затем нажмите «Запросить файл».
Введите свой email и пароль для Instagram, затем нажмите «Запросить файл». Email с данными придет в течение 48 часов.
Фото на обложке: ulyana_andreeva /
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