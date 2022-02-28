Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Как скачать свои данные из Instagram

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Если вы опасаетесь утратить доступ к Instagram или собираетесь покинуть социальную сеть, стоит предварительно выгрузить из нее все ваши данные. Instagram создает резервную копию всего, что вы когда-либо загрузили на платформу, и позволяет скопировать все видео, фото, истории из архива, а также сообщения, информацию из профиля и комментарии.

Скачать данные из Instagram можно через приложение на iPhone или Android, а также через любой интернет-браузер на Mac или ПК. Рассказываем, как это сделать.

Как скачать свои данные из Instagram

Содержание

Как скачать данные через мобильное приложение Instagram

Откройте приложение Instagram и перейдите на страницу своего профиля, нажав на значок в правом нижнем углу.

В правом верхнем углу страницы нажмите на иконку с тремя горизонтальными линиями. Затем выберите пункт «Ваша активность».

как скачать архив данных из Instagram

Нажмите «Скачать информацию».

как скачать архив данных из Instagram

Введите свой адрес электронной почты, а затем выберите «Запросить файл».

как скачать архив данных из Instagram

Введите свой пароль и нажмите «Далее». Email с данными придет в течение 48 часов.

Как скачать данные с сайта Instagram

Откройте сайт Instagram и войдите в профиль, если вы еще этого не сделали. Щелкните значок профиля в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите «Настройки».

Нажмите «Конфиденциальность и безопасность» на боковой панели слева.

загрузка данных с сайта Instagram

Прокрутите вниз до пункта «Скачивание данных». Затем нажмите «Запросить файл».

загрузка данных с сайта Instagram

Введите свой email и пароль для Instagram, затем нажмите «Запросить файл». Email с данными придет в течение 48 часов.

Источник.

Фото на обложке: ulyana_andreeva / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Meta отказалась отключать Facebook и Instagram в России
  2. 2 Остаться в сети: как сохранить данные Facebook-аккаунта после конфликта с Роскомнадзором и какие ставить VPN
  3. 3 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
  4. 4 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
  5. 5 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

28 февраля 2022

Отбор стартапов венчур-биледром Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Списки и рейтинги

Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Списки и рейтинги

Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам

Новости

Что будет, если Запад согласует санкции и отключит Россию от SWIFT

Новости

Центробанк выступил с заявлением на тему санкций

Новости

IT-специалисты опубликовали открытое письмо с осуждением военной операции РФ на территории Украины