Почему вам не нужна работа мечты

Дело не в том, что у вас не должно быть стремлений. Но когда вы ставите одну работу или должность выше всего остального, вы, вероятно, отрезаете себя от других возможностей и создаете для себя существенные препятствия. Расскажем о них подробнее.

Астад Дхунджиша немало знает о карьерном росте — он занимает должность вице-президента AT&T по глобальному привлечению талантов и бизнес-партнера по управлению персоналом. И, основываясь на своем опыте проведения собеседований с несколькими сотнями потенциальных сотрудников, он дает совет карьеристам, особенно начинающим: перестаньте искать «работу мечты».

Вас может ждать разочарование

Дхунджиша обращается к своему личному опыту. После того как он окончил колледж со степенью в области финансов и бухгалтерского учета, он собирался получить работу мечты в финансовом секторе. Члены его семьи работали в банковской сфере, и он решил, что хочет выбрать тот же путь. Он отправил резюме и прошел несколько собеседований, но так и не получил работу.

«Оглядываясь назад, я, вероятно, был в чем-то незрелым и ограниченным, — говорит он. — Я не рассказал потенциальному работодателю, на что я способен». Вместо того чтобы показать, почему он хорошо подходит на эту роль и может принести пользу, он сосредоточился на перспективе и целях. В конечном счете Дхунджиша построил карьеру в сельском хозяйстве и финтехе.

Вы знаете не все

У всех нас есть представление о том, что включает конкретная работа. Однако на самом деле обязанности могут сильно отличаться.

«У многих из нас был опыт того, как в реальности что-то менялось», — говорит Дхунджиша. И если человек стремится к работе, которая на практике оказывается совершенно иной, в конечном итоге этот путь может привести к разочарованию.

«Некоторых ждет приятный сюрприз. Другие — особенно очень амбициозные — разочаровываются и перегорают уже через пару лет» — говорит он.

Вместо этого он советует лучше изучить, что подразумевает тот или иной карьерный путь, и оставаться открытым для возможностей.

Вы рискуете создать плохое впечатление

Даже если вы разбираетесь в работе, вы можете не понимать обязанности или задачи в конкретной компании, говорит Дхунджиша.

Некоторые идут на собеседование, полные уверенности в себе, говорит он. Но если кандидат отнимает время у интервьюера и зациклен на неправильном представлении о том, что влечет за собой работа, он может произвести плохое впечатление и лишить себя возможности получить работу.

Вы упускаете другие возможности

Согласно опросу FlexJobs 2023 года, более половины его участников хотели бы сменить профессию. Даже если вы изначально стремитесь к определенной роли, на разных этапах жизни цели могут меняться, говорит Дхунджиша. В конце концов, карьерные устремления в 20 и 40 лет будут сильно отличаться.

Если вы выбрали работу своей мечты и отождествляете себя с ней, вы можете закрыться от перемен и новых возможностей, добавляет эксперт. Существует множество профессий, о которых вы, вероятно, даже не подозреваете. Сотрудник, которого не считают гибким и способным к адаптации, рискует упустить возможности для роста.

Что делать вместо этого? Смотрите не только на название должности, но и на ее описание, чтобы найти то, что доставит вам удовольствие. Оцените, какие личные качества сделают вас подходящим кандидатом. Когда выбор основан на ваших навыках и качествах, у вас больше шансов получить долгосрочное удовлетворение от работы.

«В корпоративном мире одним из качеств, которое, по моему мнению, позволяет людям преуспевать в качестве долгосрочных сотрудников, является адаптивность», — говорит он. Определите, что обеспечит карьерный рост, и вас удивит, где вы можете оказаться в конечном итоге.

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