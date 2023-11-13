Как отключить уведомления с советами и предложениями на Windows 11

Windows 11 показывает советы и предложения, которые помогают улучшить взаимодействие с устройством. Однако частые уведомления могут отвлекать от работы. Вот как их отключить.

Через «Параметры»

Откройте «Параметры» через меню «Пуск» или с помощью комбинации клавиш Windows + i.

На левой боковой панели выберите «Система», а затем — «Уведомления». Прокрутите страницу до конца и раскройте «Дополнительные параметры», нажав на стрелку вниз. Уберите галочку рядом с «Получать советы и предложения при использовании Windows».

Через «Редактор локальной групповой политики»

Если предыдущий способ не помог, попробуйте внести изменения в «Редакторе локальной групповой политики». Обратите внимание, что этот способ не доступен по умолчанию на домашней версии Windows.

С помощью комбинации Windows + R откройте инструмент «Выполнить». Введите gpedit.msc и нажмите Enter.

В «Редакторе локальной групповой политики» перейдите по следующему пути: «Конфигурация компьютера» → «Административные шаблоны» → «Компоненты Windows» → «Содержимое облака»​.

Дважды нажмите на политику «Не показывать советы по использованию Windows» справа. В появившемся окне выберите «Включено», а затем — «Применить» и «ОК». Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагрузить устройство.

Через «Редактор реестра»

Прежде чем редактировать реестр, обязательно создайте резервную копию. Дело в том, что даже небольшая ошибка может привести к сбою устройства. Копия позволит восстановить настройки, если что-то пойдет не так.

С помощью комбинации Windows + R откройте инструмент «Выполнить». Введите regedit и нажмите Enter. В появившемся окне нажмите «Да».

В «Редакторе реестра» перейдите по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Policies → Microsoft → Windows → CloudContent.

Если ключ «CloudContent» отсутствует, создайте новый. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на папку «Windows», выберите «Создать» → «Ключ» и назовите его «CloudContent».

Читайте по теме:

Как узнать пароль от Wi-Fi на Windows 11

Затем выберите папку «CloudContent», нажмите правой кнопкой мыши на пустое место в правой панели и выберите «Создать» → «DWORD (32-разрядная версия)». Назовите новое значение «DisableSoftLanding» и нажмите Enter.

Дважды нажмите на «DisableSoftLanding», в поле данных «Значение» введите «1» и нажмите «ОК».

Закройте «Редактор реестра» и перезагрузите устройство, чтобы изменения вступили в силу. После этого уведомления с советами и предложениями будут отключены. Чтобы заново их включить, установите «0» в поле «Значение».

Через REG-файл

REG-файл — это текстовый файл, созданный путем экспорта значений из реестра. С его помощью также можно добавлять в реестр значения и изменять их.

Откройте «Блокнот» и вставьте в него следующий код:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent]

"DisableSoftLanding"=dword:00000001

Нажмите Ctrl + Shift + S и сохраните файл с расширением .reg. Нажмите на созданный файл правой кнопкой мыши, выберите «Открыть» и в появившемся окне нажмите «Да».

После этого уведомления с советами и предложениями будут отключены (иногда для этого нужно перезагрузить устройство).

Источник.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock