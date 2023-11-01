Как узнать пароль от Wi-Fi на Windows 11

Windows 11 сохраняет пароли от всех сетей Wi-Fi, к которым подключался компьютер. Поэтому не беспокойтесь, если забыли нужный пароль — показываем три способа его узнать.
Через «Параметры»
Здесь можно найти пароль от сети Wi-Fi, к которой вы подключены в данный момент.
Нажмите «Пуск» + i, и откроется приложение «Параметры». В левой боковой панели выберите «Сеть и интернет», а затем — «Wi-Fi».
Сверху нажмите «Свойства [название вашей сети]». Прокрутите страницу до конца и выберите «Посмотреть ключ безопасности сети Wi-Fi» — пароль отобразится во всплывающем окне.
Если у вас нет таких настроек, то установите последние обновления Windows 11 или воспользуйтесь другим способом.
Через настройки сети
Откройте меню «Пуск», введите в поисковую строку «сетевые подключения» и выберите «Просмотр сетевых подключений».
Откроется новое окно. Нажмите правой кнопкой мыши на «Беспроводная сеть» и выберите «Состояние».
Есть и альтернативный путь: «Параметры» → «Сеть и интернет» → «Дополнительные параметры сетевого адаптера».
Читайте по теме:
Четыре способа сбросить настройки звука на Windows 11
Как быстро поделиться паролем от Wi-Fi на Android и iOS
В новом окне нажмите «Свойства беспроводной сети». Сверху выберите вкладку «Безопасность». Здесь можно узнать пароль от Wi-Fi — для этого под строкой «Ключ безопасности сети» поставьте галочку рядом с «Отображать вводимые знаки». После этого в поле отобразится пароль от текущей сети.
Просмотр паролей от сетей, к которым вы подключались ранее
Windows 11 хранит пароли от всех сетей Wi-Fi, к которым подключалось устройство. Их можно найти через Терминал Windows.
Откройте меню «Пуск», введите в поиске «терминал» и запустите его.
В Терминале откройте вкладку «Командная строка». Для этого нажмите на стрелку вниз в правом верхнем углу и выберите «Командная строка».
В открывшейся вкладке введите команду netsh wlan show profiles и нажмите Enter — отобразится список сетей Wi-Fi, сохраненных на компьютере. Найдите сеть, для которой нужно узнать пароль, и скопируйте куда-нибудь ее полное название.
В той же вкладке введите команду netsh wlan show profile name=название_вашей_сети key=clear и нажмите Enter. Замените название_вашей_сети на полное название сети Wi-Fi (если в нем есть пробелы, то возьмите его в кавычки). Нужный пароль отобразится в строке «Содержимое ключа».
Фото на обложке: sdx15 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»
- 2 Цифры дня. Обновление до Windows 10 скоро станет платным
- 3 Цифры дня. Землян связывают 3,5 рукопожатия, а не 6
- 4 Как контролировать ребенка за компьютером
- 5 Так умирают стартапы: какие ошибки делают основатели и как обернуть их в свою пользу?
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2023
01 ноября 2023
01 ноября 2023