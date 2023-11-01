Как узнать пароль от Wi-Fi на Windows 11

Windows 11 сохраняет пароли от всех сетей Wi-Fi, к которым подключался компьютер. Поэтому не беспокойтесь, если забыли нужный пароль — показываем три способа его узнать.

Через «Параметры»

Здесь можно найти пароль от сети Wi-Fi, к которой вы подключены в данный момент.

Нажмите «Пуск» + i, и откроется приложение «Параметры». В левой боковой панели выберите «Сеть и интернет», а затем — «Wi-Fi».

Сверху нажмите «Свойства [название вашей сети]». Прокрутите страницу до конца и выберите «Посмотреть ключ безопасности сети Wi-Fi» — пароль отобразится во всплывающем окне.

Если у вас нет таких настроек, то установите последние обновления Windows 11 или воспользуйтесь другим способом.

Через настройки сети

Откройте меню «Пуск», введите в поисковую строку «сетевые подключения» и выберите «Просмотр сетевых подключений».

Откроется новое окно. Нажмите правой кнопкой мыши на «Беспроводная сеть» и выберите «Состояние».

Есть и альтернативный путь: «Параметры» → «Сеть и интернет» → «Дополнительные параметры сетевого адаптера».

Читайте по теме:

Четыре способа сбросить настройки звука на Windows 11

Как быстро поделиться паролем от Wi-Fi на Android и iOS

В новом окне нажмите «Свойства беспроводной сети». Сверху выберите вкладку «Безопасность». Здесь можно узнать пароль от Wi-Fi — для этого под строкой «Ключ безопасности сети» поставьте галочку рядом с «Отображать вводимые знаки». После этого в поле отобразится пароль от текущей сети.

Просмотр паролей от сетей, к которым вы подключались ранее

Windows 11 хранит пароли от всех сетей Wi-Fi, к которым подключалось устройство. Их можно найти через Терминал Windows.

Откройте меню «Пуск», введите в поиске «терминал» и запустите его.

В Терминале откройте вкладку «Командная строка». Для этого нажмите на стрелку вниз в правом верхнем углу и выберите «Командная строка».

В открывшейся вкладке введите команду netsh wlan show profiles и нажмите Enter — отобразится список сетей Wi-Fi, сохраненных на компьютере. Найдите сеть, для которой нужно узнать пароль, и скопируйте куда-нибудь ее полное название.

В той же вкладке введите команду netsh wlan show profile name=название_вашей_сети key=clear и нажмите Enter. Замените название_вашей_сети на полное название сети Wi-Fi (если в нем есть пробелы, то возьмите его в кавычки). Нужный пароль отобразится в строке «Содержимое ключа».

Источник.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock