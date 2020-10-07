Как пережить карантин в холодное время года и не впасть в депрессию: учимся у норвежцев

Медицинский психолог Кари Лейбовиц изучает, как жители норвежского города Тромсе переживают темное время года. Результаты ее исследования особенно актуальны не только в преддверии зимы, но и сейчас, когда из-за пандемии вводятся очередные ограничения, и мы как никогда уязвимы перед сезонной хандрой.

Во многих странах считается, что короткий световой день в зимнее время года вызывает вялость и плохое настроение, что приводит к сезонному аффективному расстройству (САР). Однако для жителей Скандинавии это несвойственно: напротив, они любят зиму и сохраняют хорошее настроение даже во время полярной ночи.

Иногда САР классифицируют как чисто биологическое явление – уровень регулирующих настроение нейротрансмиттеров, например, серотонина, обычно ниже зимой, чем летом. Недавненее исследование показало, что у людей с более невротическим складом личности настроение чаще ухудшается зимой. САР часто лечат с помощью стандартных антидепрессантов и психотерапии.

В самые темные периоды полярной ночи Тромсе получает только два-три часа непрямого света от солнца, находящегося ниже горизонта. Однако у его обитателей не бывает зимней депрессии, которую можно было бы ожидать от города, погруженного во тьму. Согласно исследованию Мэй Труде Йонсен из Университета Тромсе, настроение граждан практически не менялось на протяжении года. Без ежедневного ритма восходящего и заходящего солнца их режим сна немного сбивался, но в течение зимы они не жаловались на проблемы с психикой.

Эти уроки как нельзя более своевременны. Пусть мы находимся не на Крайнем Севере, но многие жители Европе и США считают зиму самым тяжелым временем года — и это без глобальной пандемии. Недавно Observer сообщил, что из-за угрозы повторного карантина британцы начали скупать обогреватели.

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Выводы Лейбовиц основаны на десятилетиях предыдущих исследований, показывающих: наше отношение к стрессовым событиям может определить, как они влияют на нас. Воспринимая их как вызовы, мы можем учиться и адаптироваться, и справляемся с ними гораздо лучше, чем те, кто больше фокусируется на угрозах – неудаче, смущении или болезни. Эти различия в мышлении влияют не только на настроение людей, но и на их физиологические реакции, например, изменение кровяного давления и частоты сердечных сокращений, а также на то, как быстро они восстанавливаются после события.

Мы оцениваем, является ли событие угрозой или возможностью, учитывая обстоятельства и ресурсы для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Но иногда оценку ситуации можно сознательно изменить.

Чтобы проверить, может ли разница в прогнозах также объяснить устойчивость жителей Тромсе, Лейбовиц разработала «шкалу зимнего мышления» и предложила участникам оценить, насколько они согласны или не согласны со следующими утверждениями:

Зимой есть много приятных занятий.

Зимние месяцы очень уютны.

С зимой приходит много замечательных сезонных изменений.

и

Зима — это скучно.

Зима ограничивает нас.

У зимы много неприятных свойств.

Она обнаружила, что ответы участников показывали, как они переживут ближайшие месяцы: относясь к зиме как к захватывающему времени года, они жили лучше, их удовлетворенность жизнью была выше, а общее психическое здоровье — крепче.

Лейбовиц обнаружила, что количество респондентов с положительными ответами увеличивалось в регионах с суровыми зимами. Жители Шпицбергена (78° северной широты) были настроены позитивнее, чем жители Тромсе (69° северной широты), а они — оптимистичнее, чем жители Осло (60° северной широты). Другими словами, позитивное зимнее мышление наиболее распространено там, где оно наиболее необходимо.

«Большинство людей не понимают, что их представления о зиме субъективны. Они чувствуют, что ничего не могут с этим поделать», — Кари Лейбовиц.

Со временем Лейбовиц обнаружила, что ее собственное мышление меняется. И вместо того чтобы тосковать по солнечному свету, она стала ценить «мягкий и мирный» вид города в темноте: «Когда шел снег, я всегда старалась выйти и насладиться свежим снегопадом».

Она подозревает, что многие могли бы последовать ее примеру, узнав об этом исследовании. Она начала свою работу еще до того, как коронавирус покинул Ухань, и она реалистично относится к попыткам позитивно относиться к пандемии.

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«Изменение образа мышления — это не панацея от всех болезней», — подчеркивает она. Это не поможет справиться с тревогой из-за ненадежной работы или страхом потерять любимого человека, и мы не должны пытаться подавлять эти эмоции.

Чтобы сделать второй карантин менее пугающим, можно научиться у норвежцев практиковать коселиг (норвежскую версию датского хюгге): печь булочки, наслаждаться уютными вечерами и даже попробовать пробежки на открытом воздухе. Поскольку риск заразиться гораздо ниже на открытом воздухе, мы могли бы начать общаться на улице, как это делают скандинавы.

Как говорят норвежцы: «Нет плохой погоды, есть только плохая одежда».

На этот раз у нас есть преимущество: мы знаем, что сработало и не сработало во время первого карантина, поэтому наши ожидания более реалистичны. Мы понимаем, чего можем и не можем достичь, сосредоточив усилия на небольших действиях, которые приносят наибольший комфорт.

Недавнее исследование профессора Ханнеса Захера, психолога из Лейпцигского университета, демонстрирует, что наше восприятие пандемии уже повлияло на реакции во время кризиса.

Из-за пандемии удовлетворенность жизнью снизилась, и настроение людей ухудшилось. Однако некоторые психологические особенности и стратегии адаптации, казалось, защищали нас. Одна из стратегий – «активное преодоление» – создание полноценного офиса в домашних условиях, домашнее обучение детей, хорошие еда и сон, а также физические упражнения. Наиболее стрессоустойчивые участники также сумели распознать потенциальные возможности в кризисе — например, «получить новый опыт или попытаться вырасти как личность в результате этого опыта», — объясняет Захер.

Как и Лейбовиц, Захер подчеркивает, что цель состоит не в том, чтобы приукрасить ситуацию или отрицать трудности, с которыми мы столкнемся; мы не можем избежать пандемии, так же как жители Тромсе не могут притворяться, что видят солнце зимой. Однако способность контролировать реакции на карантин и смену времен года поможет найти скрытые резервы, которые помогут нам пережить грядущие дни.

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