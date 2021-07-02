Как пережить отключение горячей воды: шесть лайфхаков

Традиционно летом почти во всех городах России для профилактических работ отключают горячую воду. Эксперты риелторской и консалтинговой компании «Метриум» собрали шесть лайфхаков о том, как прожить две недели без одного из важнейших благ цивилизации.

Зачем отключают воду

Большинство многоквартирных домов в городах подключены к системе централизованного водоснабжения (горячего и холодного), которая требует периодического обслуживания и ремонта.

Также перед отопительным сезоном проводят гидравлические испытания, чтобы проверить готовность коммуникаций и оборудования к осенне-зимнему периоду. Для этого специалисты сначала осматривают трубы на предмет наличия внешних повреждений, а затем в них запускают воду температурой 40 градусов Цельсия и повышают давление. Если обнаруживаются утечки и падение давления, то на поврежденном участке выполняются ремонтные работы и испытания проводятся заново.

Можно ли обойтись без отключения горячей воды

Полностью отказаться от отключения горячей воды пока нельзя, но зато этот процесс можно оптимизировать.

Еще 15 лет назад в Москве подачу ГВС прекращали на две недели, сейчас — на десять дней. В других городах применяют иной прием: горячая вода отключается не на десять дней, а на несколько часов в день в течение определенного периода.

В некоторых кварталах ГВС отключают и вовсе раз в несколько лет, так как в них проложены коммуникации из современных материалов, отличающихся высокой прочностью и долговечностью. С каждым годом таких районов становится все больше.

Как пережить отключение горячей воды

Установить водонагреватель

Самый очевидный совет — поставить водонагреватель, тем более это позволит подстраховаться на случай внезапного аварийного отключения горячей воды.

Все приборы, которые можно установить в квартире, делятся на два типа: накопительные и проточные. Первый вид представляет собой своего рода большой термос, который не только нагревает воду, но и сохраняет ее температуру на протяжении определенного времени. Из неудобств: большие габариты и необходимость прогрева (горячая вода пойдет не сразу). Зато данные модели отличаются умеренным расходом электричества.

Проточные водонагреватели гораздо компактнее и требуют меньше места, чем накопительные. Более того, определенные разновидности таких устройств (напорные) встраиваются непосредственно в водопроводный стояк, за счет чего горячая вода практически сразу поступает в кран. Однако его работа требует большого количества электроэнергии, что отразится на сумме в платежке.

Качественный проточный водонагреватель обойдется, как минимум, в 7 тысяч рублей, накопительный – 12 тысяч рублей, за монтаж и подключение придется заплатить примерно 3-5 тысячи рублей.

Возвратиться к истокам

Немало людей решают проблему с горячей водой в период ее отключения при помощи проверенного временем трио: кастрюли, тазика и табуретки.

Особенно атмосферно это будет выглядеть в аутентичных интерьерах дома дореволюционной или довоенной постройки, считают в «Метриум». Способ отличается трудоемкостью: для того, чтобы помыться, потребуется приготовить как минимум 5-7 литров горячей воды на одного человека.

Временно переехать к родственникам или друзьям

Еще один из вариантов — временно переехать к родственникам или друзьям. Чтобы избежать сложностей, эксперты советуют предварительно обсудить все нюансы (например, очередность похода у душ). Также можно договориться, чтобы друзья или родственники пустили пожить на период своего отсутствия (например, отъезда в отпуск), если он совпадет с графиком отключения горячей воды.

Снять квартиру

Другой способ пережить отключение горячей воды — снять квартиру на это время.

Уйти в отпуск

Эта идея позволяет минимизировать все неудобства: не надо искать и монтировать водонагреватель или бойлер, просить кого-то пустить пожить, либо справляться с кастрюлями и тазиками.

Заняться спортом

Как минимум еще одна дополнительная мотивация заняться спортом — наличие горячей воды в фитнес-клубе. Однако нужно проверить, чтобы в выбранном месте в этот период тоже ее не отключили (проблема актуальна только для тех залов, где нет своих бойлеров).

Еще один метод — начать закаливаться. Разумеется, готовить свой организм к этому стоит заранее и перед началом обязательно следует проконсультироваться с врачом (процедура противопоказана, например, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями).

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