Как охладить квартиру без кондиционера

Отсутствие кондиционера — не повод страдать от жары. Понизить температуру в помещении можно самыми разными способами. Рассказываем, как сделать это при помощи подручных средств.

Закрывайте комнаты, которые не используете

Открытые двери позволяют горячему воздуху перемещаться между комнатами, пока температура в помещении не выровняется. Ограничивайте пространство — меньшую территорию будет проще охладить.

Используйте потолочный вентилятор

Это устройство заставляет воздух циркулировать, из-за чего пот быстрее испаряется с поверхности тела, и оно охлаждается. Проверьте, чтобы лопасти вращались против часовой стрелки — так нагретый воздух будет отводиться от находящихся в помещении людей.

Сохраняйте дистанцию

Каждый человек, находящийся в помещении, является дополнительным источником тепла. Постарайтесь избегать переполненных комнат и спать на расстоянии от партнера или в одиночестве.

Очищайте вентиляцию

Она способствует притоку свежего воздуха в помещение. Не забывайте следить за состоянием вентиляционных отверстий и не загромождайте их.

Употребляйте холодную пищу и пейте больше воды

Жидкость поможет снизить температуру тела. К тому же летом у нас есть большой выбор охлажденных продуктов — от мороженого до сезонных фруктов и ягод.

Заморозьте крупу

Существует и более креативный способ. Положите гречку или рис в пакет и отправьте в холодильник. После поместите пакет в наволочку: на такой подушке будет прохладнее спать.

Охладите или намочите постельное белье

Не перестарайтесь: простыни не должны быть мокрыми. Используйте водонепроницаемый матрас или положите под постельное белье полотенца.

Замените лампы на светодиодные

Лампы накаливания создают не только свет, но и много тепла. В этом плане оптимальнее LED: они экономичнее и меньше нагревают помещение.

Используйте вытяжку

Она поможет убрать горячий воздух из комнаты, обеспечив приток прохлады с улицы.

Поместите лед на точки пульсации

Некоторые участки человеческого тела особенно чувствительны. Если разместить на них холодные предметы, температура тела быстро снизится.

Они называются точками пульсации и расположены на шее, локтях, щиколотках, коленях, ступнях и в области паха. Вместо льда можно использовать полотенце, смоченное в холодной воде.

Расположите постель на полу или низком диване

Нагретый воздух поднимается вверх. Если у вас есть подвал, как правило, в нем прохладнее, чем на первом этаже. Попробуйте лечь спать на низком диване или даже полу — это будет комфортнее, чем на высокой кровати.

Отключите технику и освещение

Мало кто осознает, что работающие приборы и бытовая техника создают тепло. Если современная электроника более энергоэффективна, то телевизоры, холодильники и лампы могут повысить температуру помещения. Отключайте все, что не используете. Это не только сэкономит электричество, но и позволит сохранить прохладу.

Используйте шторы и навесы

Горячий воздух попадает в дом через окна и двери. Постарайтесь затенить их с помощью навесов, плотных штор или растений с широкой кроной.

Стекла можно покрыть отражающей пленкой, которая будет блокировать UV-лучи и препятствовать попаданию солнечных лучей.

Наполните грелку холодной водой

Этот предмет поможет не только согреться, но и охладиться. Грелку удобно положить в постель или под ноги.

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Заведите гамак

Когда вокруг циркулирует воздух, вы чувствуете прохладу. Попробуйте отдохнуть или поспать в гамаке.

Готовьте по утрам или на открытом воздухе

Обычно в начале дня температура прохладнее. Постарайтесь приготовить еду на весь день до жары, чтобы вам не пришлось стоять у плиты в жару.

Избегайте повышенной влажности

Из-за влажности температура в помещении повышается, и в нем некомфортно находиться. Поэтому многие кондиционеры сушат воздух.

Используйте прохладный матрас

Уберите с постели лишние простыни и одеяла, которые создают дополнительное тепло. Используйте постельное белье из легких дышащих материалов и регулярно меняйте его — так матрас не будет нагреваться, а спать будет комфортнее.

Наведите порядок

Одежда и ненужные вещи поглощают тепло и удерживают его внутри комнаты. Если в помещении просторно и чисто, воздуху легче циркулировать, и он быстрее остывает.

Расположите лед перед вентилятором

Это еще один изобретательный способ заменить кондиционер. Нужно лишь разместить миску со льдом так, чтобы на нее дул поток воздуха. Он не должен быть слишком сильным, иначе может опрокинуть растаявший лед.

Носите свободную одежду

Легкий хлопок и функциональные ткани могут поглощать пот и тепло, обеспечивая комфорт.

Создайте сквозняк

Проветривайте комнаты по утрам и ночам, до наступления жары. Так вы сможете понизить температуру в помещении. Чтобы воздух свободно циркулировал и быстрее охлаждался, можно открыть окна на противоположных сторонах.

Если ветра нет, помогут оконные вентиляторы. Пусть один привлекает прохладный воздух с улицы, а другой выпускает горячий из помещения — для этого можно поставить их противоположно или задать одному из их обратное вращение лопастей.

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