Как выбрать кондиционер?

Руководитель проектов по развитию компетенций «Леруа Мерлен» Дмитрий Несмеянов рассказывает, как быстро и без лишних затрат выбрать подходящий кондиционер для квартиры.

Жара этим летом, наверное, самая обсуждаемая тема. Глобальное потепление вызвало повышение температуры, которое уже невозможно не замечать. Свою лепту вносит и разнообразная городская застройка в мегаполисах, потому с каждым годом все больше владельцев квартир задумываются над приобретением кондиционера. При этом выбор устройства оказывается особенно труден для новичков, теряющихся в большом количестве терминов и понятий.

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Типы кондиционеров и их устройство

Кондиционер — устройство для обеспечения комфортной температуры в одной или нескольких комнатах. Устройство поглощает тепло из воздуха в комнате и рассеивает его за пределами помещения. Охлаждать воздух помогает хладагент — газ фреон, циркулирующий в замкнутом контуре из труб, проложенных внутри кондиционера.

Испаряясь, газ поглощает тепло. Компрессор закачивает пары хладагента в устройство под названием конденсатор и сжимает их. Происходит отдача тепла, и вентилятор отводит его в атмосферу. В процессе охлаждения воздуха в устройстве от водяных паров оседает конденсат, который стекает на улицу через дренажное отверстие.

В зависимости от расположения главных узлов, таких как конденсатор и компрессор, кондиционеры делятся на три типа: сплит-системы, оконные и мобильные.

Сплит-система состоит из двух блоков. Один из них расположен внутри помещения, в нем происходит испарение хладагента и охлаждение воздуха. Второй установлен за пределами комнаты, и в нем организован отвод тепла в атмосферу. Блоки соединены общим контуром, проходящим через стену.

В сравнении с другими типами сплит-система обладает несколькими важными преимуществами. Отвод тепла происходит за пределами помещения, и в комнате находится только блок с вентилятором, обеспечивающим распределение охлажденного воздуха. Поэтому сплит-системы работают тише и занимают в помещении меньше места в сравнении с кондиционерами других типов.

Помимо сплит-систем на рынке встречаются мультисплит-системы. Их отличие в том, что они спроектированы для обеспечения комфортной температуры в нескольких комнатах или нескольких зонах одного большого помещения. В мультисплит-систему входит один блок с конденсатором и несколько блоков охлаждения воздуха, объединенных общим контуром.

В оконном кондиционере все ключевые узлы установлены внутри единого корпуса, форма которого адаптирована для установки устройства в проем окна. Одной стороной блок обращен внутрь помещения, другой — на улицу. Преимущество оконного кондиционера в относительно невысокой стоимости и простом процессе монтажа.

Однако популярность современных стеклопакетов без форточек привела к тому, что окон, в которые можно установить моноблок, практически не осталось. Еще один недостаток в том, что небольшие размеры корпуса ограничивают мощность устройства, и оконного кондиционера достаточно лишь для охлаждения небольших помещений, таких как кухня или кабинет.

В конструкции мобильного кондиционера все узлы объединены в одном напольном корпусе с колесами для перемещения. Горячий воздух отводится по воздуховоду в окно. Для установки воздуховода требуется специальный переходник, который может входить в комплект поставки устройства или приобретаться отдельно, в зависимости от бренда и модели.

Основное преимущество — в возможности перемещать кондиционер по квартире, создавая микроклимат там, где это нужно в данный момент. Портативный кондиционер лучше всего подходит для арендных квартир, в которых не предусмотрена сплит-система.

Что касается недостатков, то это шум (самая шумная часть – компрессор – находится с нами в одной комнате) и необходимость периодического слива конденсата из поддона кондиционера.

Выбираем кондиционер по площади

Основной технический параметр кондиционера — мощность охлаждения. От этого параметра зависит эффективность работы. Неверный подбор мощности приведет к тому, что устройство не сможет поддерживать заданную температуру, будет работать без перерыва и преждевременно выйдет из строя.

Приобретение слишком мощного устройства приведет к завышенным затратам при покупке и повышенному уровню шума при работе.

На корпусе каждого кондиционера есть наклейка с технической информацией. В список параметров входит оптимальная мощность охлаждения (МО) — например, МО 0.9 (равно 2,5-2,6 кВт).

Оптимальная мощность используется для расчета требуемой мощности в зависимости от площади. Для расчета можно пользоваться упрощенной формулой, взяв за основу усредненную величину: 1 кВт мощности для охлаждения десяти кв. м площади. Для подбора кондиционера нужно разделить значение площади помещения на десять.

Полученный результат округляют до ближайшего целого числа. К примеру, разделив площадь комнаты 18 кв. м на десять, получаем МО 1,8 кВт. Сопоставив результат с маркировкой на кондиционере, получаем МО 0.7 (2 кВт). Устройства мощностью 2 кВт будет достаточно с запасом, чтобы охладить воздух в помещении площадью 18 кв. м со стандартной высотой потолка 2,5 метра.

После проведения первоначальных расчетов необходимо учесть еще ряд факторов, влияющих на нагрев воздуха в помещении. Специалисты обычно советуют принимать во внимание расположение комнаты на солнечной или затененной стороне, количество жильцов и единиц бытовой техники — телевизоров, компьютеров и других приборов.

Каждый человек и бытовой прибор генерируют тепло. Специалисты называют этот параметр теплопритоком. Например, средний теплоприток компьютера обычно составляет 0,3 кВт. Один человек генерирует 0,1 кВт тепла.

Чтобы расчет с учетом теплопритоков был более точным, стоит воспользоваться онлайн-калькулятором на одном из сайтов производителей кондиционеров или усредненным коэффициентом запаса, равным 1,2. В случае комнаты площадью 18 кв. м и поправки на коэффициент 1,2 требуемая мощность составит 2,16 кВт.

Если комната расположена на затененной стороне, для нее достаточно будет устройства с МО 0.7. Если в окна в течение большей части дня попадают прямые солнечные лучи, стоит выбрать кондиционер большей мощности с маркировкой МО 0.9.

Уровень шума

Согласно действующим санитарным нормам, предельный уровень шума для жилых помещений — 40 дБ в дневное время и 30 дБ в ночное.

При работе кондиционеры производят шум в пределах от 19 до 60 децибел. Сплит-системы в силу особенностей конструкции шумят меньше: средний показатель для внутреннего блока составляет 30 дБ. Наименее комфортны в смысле шума мобильные кондиционеры, а оконные занимают промежуточную позицию.

Управление и другие функции

Подавляющее большинство сплит-систем работают по командам с пульта дистанционного управления. На корпусе мобильного и оконного кондиционера может быть установлен механический или электронный блок, позволяющий менять режимы вручную. Нередко электронным блоком управления на корпусе дело не ограничивается — дополнительно устройство комплектуется пультом ДУ.

Отличия дорогих сплит-систем от дешевых

Наибольшее влияние на стоимость оказывают мощность и функционал. Например, мультисплит-системы дороже стандартных сплит-систем, так как для обслуживания нескольких комнат требуется высокая мощность. Стоимость увеличивается в зависимости от выбора режимов работы.

Наиболее доступны стандартные модели, в которых есть режим осушения, вентиляции и охлаждения. Модели, где также предусмотрена функция обогрева, дороже, так как в конструкцию включены дополнительные узлы и более сложная автоматика. Режим обогрева наиболее эффективен в регионах с теплым климатом — кондиционер может отапливать помещение при температуре до -7 градусов на улице.

Более высокой стоимостью отличаются стандартные сплит-системы, оснащенные инверторным компрессором.

Такое устройство обеспечивает несколько важных преимуществ:

Во-первых, это минимальный шум при работе — ниже 20 дБ.

Во-вторых, высокая степень энергоэффективности, так как компрессор работает постоянно на низких оборотах.

В-третьих, более быстрое охлаждение помещения и более точное поддержание температуры, поскольку скорость работы меняется оперативно по сигналу температурных датчиков.

В-четвертых, повышенный ресурс, так как основной износ происходит в момент запуска, а данное устройство работает беспрерывно.

В зависимости от модели кондиционер может быть оснащен дополнительными функциями, повышающими стоимость.

Стандартно в кондиционере установлен фильтр очистки от пыли. Некоторые устройства оснащают двумя фильтрами — грубой и тонкой очистки.

Наиболее современные и дорогостоящие модели могут оснащаться дополнительным антибактериальным фильтром, улавливающим бактерии и микроорганизмы. В некоторых моделях верхней ценовой категории в дополнение к фильтру может быть установлен блок обеззараживания воздуха УФ-лучами.

Функция автоматической очистки также увеличивает стоимость устройства. Технология контролирует влажность внутри корпуса, предотвращая развитие микроорганизмов.

Особенности монтажа

Мобильный кондиционер может быть установлен в любом помещении. Шланг для отвода воздуха выводят за окно, укрепив его в оконном проеме с помощью специального переходника. Существуют переходники разных конструкций, изготовленные самим производителем или сторонними компаниями.

Оконный кондиционер может быть установлен в форточку, габариты которой соответствуют размерам корпуса. Если подходящей форточки нет, допустимо устанавливать блок в нижней части окна, на подоконнике.

Для этого приходится приобретать отдельно или изготавливать самостоятельно уменьшенную оконную раму. При установке оконного кондиционера устройство необходимо размещать с небольшим уклоном в сторону улицы, чтобы обеспечить сток конденсата.

Для установки сплит-системы или мультисплит-системы необходимо привлекать профессионалов, специализирующихся на монтаже этого вида устройств.

Установка внешнего блока на стене практически всегда связана с высотными работами и не может быть выполнена самостоятельно за исключением случаев, когда блок устанавливают на стене балкона. Кроме того, соединение контуров двух блоков требует создания отверстия во внешней стене здания. Эту работу также необходимо доверить профессиональным монтажникам.

Фото на обложке: Naypong Studio/shutterstock.com

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