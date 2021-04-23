Портативный кондиционер 2.0: Sony представила Reon Pocket 2

Портативный кондиционер обладает размерами с небольшой смартфон, его можно будет закрепить на теле или специальных моделях одежды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Sony.

В основе устройства лежит термоэлектрический преобразователь, работающий на основе эффекта Пельтье — возникновения разности температур при протекании электрического тока. Reon Pocket 2 отличается от модели первого поколения переработанной внутренней конструкцией и новым типом охлаждающей поверхности. Вместо силикона используется нержавеющая сталь.

В Sony считают важной целевой аудиторией продукта игроков в гольф. Специально для гольфистов компании Le Coq Sportif, Munsingwear и Descente выпустят линейку одежды с карманами для мобильного кондиционера. Будут доступны и фирменные рубашки от Sony.

В отличие от первого поколения, новинку можно использовать не только со специальной одеждой: в комплекте теперь есть шейное крепление.

Носимый кондиционер по своим габаритам (116x54x20 мм) не изменился, но стал чуть тяжелее (92 г против 89 г) предшественника. Стоимость Sony Reon Pocket 2 в Японии составит около $138.

Первое поколение мобильного кондиционера Sony было представлено в 2019 году. Reon Pocket появился сначала как проект на краудфандинговой площадке Sony First Flight, а в 2020 году превратился в серийный продукт для японского рынка.

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Фото: reonpocket.sony.co.jp