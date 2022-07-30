Xiaomi выпустила рюкзак Korin Zero с вентилятором

Китайская компания Xiaomi представила рюкзак Korin Zero со встроенной системой охлаждения. «Вентилятор» предназначен для обдува спины владельца.
Вентилятор вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту. Он запускается в движение экономичным электромотором.
Рюкзак также можно использовать в качестве подставки для планшета или ноутбука, при этом кулер будет обдувать нижнюю часть компьютера.
Korin Zero изготовлен из водостойких материалов и имеет несколько отделений и карманов разного размера для других гаджетов. Рюкзак также оборудован встроенным аккумулятором на 10 мАч с внешним USB-портом для подзарядки мобильных устройств.
Фото на обложке: Xiaomi
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