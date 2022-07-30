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Xiaomi выпустила рюкзак Korin Zero с вентилятором

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская компания Xiaomi представила рюкзак Korin Zero со встроенной системой охлаждения. «Вентилятор» предназначен для обдува спины владельца. 

Xiaomi выпустила рюкзак Korin Zero с вентилятором

Вентилятор вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту. Он запускается в движение экономичным электромотором. 

Рюкзак также можно использовать в качестве подставки для планшета или ноутбука, при этом кулер будет обдувать нижнюю часть компьютера.

Korin Zero изготовлен из водостойких материалов и имеет несколько отделений и карманов разного размера для других гаджетов. Рюкзак также оборудован встроенным аккумулятором на 10 мАч с внешним USB-портом для подзарядки мобильных устройств.

Фото на обложке: Xiaomi

Подробнее на rozetked: https://rozetked.me/news/24780-xiaomi-predstavila-ryukzak-korin-zero-s-ventilyatorom-dlya-s

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