Безопасные офисы в период пандемии: 9 советов по их созданию

О том, как наладить рабочий процесс в офлайне и предупредить отток высококлассных специалистов туда, где можно работать удаленно, рассказывает Никита Кочергин, основатель компании «ОнлайнЦентр».

Пандемия не сдает позиций, и большинство из нас опасается закрытых помещений, наполненных людьми. Ситуация вряд ли радикально изменится в ближайшее время, вирус уже сломал привычную жизнь. Остается вопрос: возможно ли эффективное функционирование офиса в этих условиях, и могут ли сегодня рабочие помещения быть действительно (а не формально) безопасными?

1. Проанализировать обстановку

Безопасный офис начинается с аудита рабочих помещений. Проанализируйте, как распределяются потоки сотрудников внутри офиса. Наверняка вы заметите, что есть места больших скоплений людей и есть пустующие пространства.

Одни переговорные нарасхват, а в других всегда свободно. Причины могут быть разные: от степени удобства стульев и вида из окна до наличия розеток или плохой работы аппаратуры при переговорах. По результатам подобного аудита вы получите список проблем офиса и сможете наметить преобразования. Полезно также составить карту офиса и отметить особенно востребованные локации: их нужно сделать более безопасными для сотрудников.

2. Принять гибридную реальность

Благодаря пандемии в нашей реальности появились новые способы организации рабочего процесса. Гибридные офисы больше не мираж, а ближайшее будущее. Смысл гибрида в том, чтобы оставить на «удаленке» тех, кто хорошо справляется с таким форматом работы, а всех остальных вернуть в офис.

При этом нужно не забыть о внедрении новых технологий, которые помогут обеим командам эффективно взаимодействовать. Результатом внедрения гибридного офиса будет экономия на арендных площадях и лояльность кадров.

3. Внедрить шэринг рабочих мест

Если бактерицидные лампы, разметка на полу и прозрачные перегородки – это старые методики, то шэринг и бронирование рабочих мест – настоящая новинка. У этих систем большое будущее: в гибридном формате работы офиса сотрудники смогут определять даты работы из офиса, а также использовать общие рабочие зоны для удаленного бронирования.

Внедрить систему можно как на уровне аппаратных решений, так и с помощью приложений. Аппаратные решения включают целый ряд экранов и датчиков для обозначения брони, а приложения работают на базе онлайн-карты с указанием времени бронирования и данных сотрудника. Подобные системы помогут обеспечить безопасную рассадку сотрудников и сократить арендные площади

4. Использовать бесконтактные системы

К сожалению, угроза заражения таится в любом предмете, к которому мы прикасаемся. Будет полезно снизить необходимость прикосновений к вещам общего пользования до минимума. Например, заменить обычные двери в офисе автоматическими и внедрить бесконтактные системы в санузлах (смыв, диспенсеры, смесители).

5. Принять интернет вещей как данность

Internet of things вскоре станет полноценной частью наших будней. Уже сейчас умные календари фиксируют режим пользования переговорными, а одной из новинок стала интеллектуальная система обеззараживания воздуха в переговорных. Она незаметно встроена в предметы интерьера и синхронизируется с графиком бронирования, запуская мощный цикл УФ-обработки комнаты в перерывах между встречами.

6. Обеспечить естественную вентиляцию и влажность воздуха

Американские ученые выяснили, что открытые окна в помещении увеличивают общую скорость воздухообмена и значительно замедляют распространение вирусов и бактерий.

Если же нет возможности открывать окна каждые 25-30 минут, то рекомендуется позаботиться об автономной системе вентиляции для каждого рабочего помещения.

В идеале это должно выглядеть так: с двух сторон в каждом помещении идет приток воздуха и с двух сторон – вытяжка.

Следите также за влажностью воздуха в помещениях. В сухом воздухе болезнетворные бактерии перемещаются в два раза быстрее, а во влажном они опускаются вниз и попадают в дыхательные пути реже. Для отслеживания влажности воздуха можно установить гигрометр.

7. Следить за регулярной уборкой рабочих мест

По рекомендациям Роспотребнадзора тщательная уборка с применением профессиональных дезинфицирующих средств должна проводиться каждые два часа. Кроме того, записи с отметкой о каждой такой уборке должны заноситься в специальный журнал. Так каждый сотрудник сможет самостоятельно следить за чистотой и безопасностью рабочего места и помещения.

8. Персонифицировать защиту

Хорошая идея для заботливого работодателя – индивидуально подобранные наборы защиты для сотрудников. Уточните у каждого в офисе, какие дополнительные средства защиты, помимо масок, респираторов и перчаток, они хотели бы получить. Возможно, кто-то хотел бы иметь личный антисептик для проблемной кожи рук и т.д. Этикет офисной работы диктует заботу о здоровье каждого сотрудника

9. Соблюдайте сезонность

Коронавирус уйдет, однако сезонные эпидемии никуда не денутся. На это время правилом хорошего тона может стать увеличение удаленных рабочих дней для всех сотрудников, активное использование тепловизоров и контроль ношения масок, более частая обработка помещений и проветривание.

Пандемия научила нас действовать в пиковые периоды, эти полезные навыки нужно сохранить и добавить в повседневную жизнь офиса.

Мир изменился, но не рухнул. В этой ситуации ответственный работодатель сможет удержать сотрудников и даже повысить их лояльность. В основе этого – забота о людях и внимание к их здоровью. Не нужно ждать, «когда это закончится», нужно жить и действовать прямо сейчас.