Безопасные офисы в период пандемии: 9 советов по их созданию

Пандемия не сдает позиций, и большинство из нас опасается закрытых помещений, наполненных людьми. Ситуация вряд ли радикально изменится в ближайшее время, вирус уже сломал привычную жизнь. Остается вопрос: возможно ли эффективное функционирование офиса в этих условиях, и могут ли сегодня рабочие помещения быть действительно (а не формально) безопасными?
О том, как наладить рабочий процесс в офлайне и предупредить отток высококлассных специалистов туда, где можно работать удаленно, рассказывает Никита Кочергин, основатель компании «ОнлайнЦентр».
- 1. Проанализировать обстановку
Безопасный офис начинается с аудита рабочих помещений. Проанализируйте, как распределяются потоки сотрудников внутри офиса. Наверняка вы заметите, что есть места больших скоплений людей и есть пустующие пространства.
Одни переговорные нарасхват, а в других всегда свободно. Причины могут быть разные: от степени удобства стульев и вида из окна до наличия розеток или плохой работы аппаратуры при переговорах. По результатам подобного аудита вы получите список проблем офиса и сможете наметить преобразования. Полезно также составить карту офиса и отметить особенно востребованные локации: их нужно сделать более безопасными для сотрудников.
- 2. Принять гибридную реальность
Благодаря пандемии в нашей реальности появились новые способы организации рабочего процесса. Гибридные офисы больше не мираж, а ближайшее будущее. Смысл гибрида в том, чтобы оставить на «удаленке» тех, кто хорошо справляется с таким форматом работы, а всех остальных вернуть в офис.
При этом нужно не забыть о внедрении новых технологий, которые помогут обеим командам эффективно взаимодействовать. Результатом внедрения гибридного офиса будет экономия на арендных площадях и лояльность кадров.
- 3. Внедрить шэринг рабочих мест
Если бактерицидные лампы, разметка на полу и прозрачные перегородки – это старые методики, то шэринг и бронирование рабочих мест – настоящая новинка. У этих систем большое будущее: в гибридном формате работы офиса сотрудники смогут определять даты работы из офиса, а также использовать общие рабочие зоны для удаленного бронирования.
Внедрить систему можно как на уровне аппаратных решений, так и с помощью приложений. Аппаратные решения включают целый ряд экранов и датчиков для обозначения брони, а приложения работают на базе онлайн-карты с указанием времени бронирования и данных сотрудника. Подобные системы помогут обеспечить безопасную рассадку сотрудников и сократить арендные площади
- 4. Использовать бесконтактные системы
К сожалению, угроза заражения таится в любом предмете, к которому мы прикасаемся. Будет полезно снизить необходимость прикосновений к вещам общего пользования до минимума. Например, заменить обычные двери в офисе автоматическими и внедрить бесконтактные системы в санузлах (смыв, диспенсеры, смесители).
- 5. Принять интернет вещей как данность
Internet of things вскоре станет полноценной частью наших будней. Уже сейчас умные календари фиксируют режим пользования переговорными, а одной из новинок стала интеллектуальная система обеззараживания воздуха в переговорных. Она незаметно встроена в предметы интерьера и синхронизируется с графиком бронирования, запуская мощный цикл УФ-обработки комнаты в перерывах между встречами.
- 6. Обеспечить естественную вентиляцию и влажность воздуха
Американские ученые выяснили, что открытые окна в помещении увеличивают общую скорость воздухообмена и значительно замедляют распространение вирусов и бактерий.
Если же нет возможности открывать окна каждые 25-30 минут, то рекомендуется позаботиться об автономной системе вентиляции для каждого рабочего помещения.
В идеале это должно выглядеть так: с двух сторон в каждом помещении идет приток воздуха и с двух сторон – вытяжка.
Следите также за влажностью воздуха в помещениях. В сухом воздухе болезнетворные бактерии перемещаются в два раза быстрее, а во влажном они опускаются вниз и попадают в дыхательные пути реже. Для отслеживания влажности воздуха можно установить гигрометр.
- 7. Следить за регулярной уборкой рабочих мест
По рекомендациям Роспотребнадзора тщательная уборка с применением профессиональных дезинфицирующих средств должна проводиться каждые два часа. Кроме того, записи с отметкой о каждой такой уборке должны заноситься в специальный журнал. Так каждый сотрудник сможет самостоятельно следить за чистотой и безопасностью рабочего места и помещения.
- 8. Персонифицировать защиту
Хорошая идея для заботливого работодателя – индивидуально подобранные наборы защиты для сотрудников. Уточните у каждого в офисе, какие дополнительные средства защиты, помимо масок, респираторов и перчаток, они хотели бы получить. Возможно, кто-то хотел бы иметь личный антисептик для проблемной кожи рук и т.д. Этикет офисной работы диктует заботу о здоровье каждого сотрудника
- 9. Соблюдайте сезонность
Коронавирус уйдет, однако сезонные эпидемии никуда не денутся. На это время правилом хорошего тона может стать увеличение удаленных рабочих дней для всех сотрудников, активное использование тепловизоров и контроль ношения масок, более частая обработка помещений и проветривание.
Пандемия научила нас действовать в пиковые периоды, эти полезные навыки нужно сохранить и добавить в повседневную жизнь офиса.
Мир изменился, но не рухнул. В этой ситуации ответственный работодатель сможет удержать сотрудников и даже повысить их лояльность. В основе этого – забота о людях и внимание к их здоровью. Не нужно ждать, «когда это закончится», нужно жить и действовать прямо сейчас.
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