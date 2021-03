Что думают о дистанционной работе офисные сотрудники

Пандемия повлияла на работу каждого: пришлось быстро перестраивать график, определять границы между личным и рабочим пространством, читать книги по повышению продуктивности. Анастасия Черникова, главный редактор The Vivid Minds , спросила у офисных сотрудников, как на них повлияла работа из дома.

Максим Савельев, менеджер по продукту в DFIN

Я устроился на новую работу за несколько недель до начала локдауна в Пенсильвании. Когда наступила пандемия я жил в небольшом городке Мидия близ Филадельфии, недалеко от нашего офиса.

Острую фазу пандемии в марте-апреле переждать там было хорошо: в городах улицы опустели, рестораны закрылись, и люди при виде друг друга переходили через дорогу. В какой-то момент я понял, что сойти с ума в четырех стенах от отсутствия света и живого общения страшнее, чем умереть от коронавируса. Я стал выезжать на машине в другие штаты и пробовал пожить в разных местах. Больше всего времени провел в Нью-Йорке, где много всего интересного. К тому моменту цены на жилье сильно снизились, так что снимать стало выгоднее.

Благодаря работе из дома я наконец приучил себя медитировать и перезагружаться с помощью двадцати минут сна. Это помогает повысить эффективность работы: можно переключаться с одной задачи на другую и регулировать уровень стресса.

Еще из приятных бонусов: мы теперь все знаем клички и голоса домашних животных членов команды, потому что они часто врываются в рабочие звонки. И больше о жизни друг друга. Например, недавно коллега рассказывал, как построил теплицу и хочет выращивать овощи.

Самое сложное в дистанционной работе — то, что контекст между рабочим и личным временем стирается. В итоге перерабатываешь, и это стрессует. Я впервые задумался о том, почему пресловутый work life balance так важен.

Как продакт-менеджер я каждый день общаюсь с командой из двадцати разработчиков. Поначалу было сложно, ведь я устроился в компанию незадолго до пандемии, и мы еще не успели хорошо узнать друг друга, плюс я в команде один русский, и культурная разница иногда чувствуется. Ее намного проще считать, когда видишь эмоции человека вживую.

Письма с постановкой задачи стали в два раза длиннее: раньше человек мог быстро подойти и что-то уточнить, а теперь если мы друг друга сразу не поняли, это может затянуться — пока он напишет, я отвечу, потом еще что-то уточнить нужно.

В целом, я привык сам распределять свое время, и мне это нравится. Теперь я не представляю работу в офисе с девяти до шести, плюс не хочу переезжать обратно в пригород. Я думаю, идеальный вариант — это встречаться с командой пару раз в неделю для обсуждения задач, которые сложнее решать дистанционно.

Анна Вошкарина, дизайнер по продукту в Scentbird

Самым сложным для меня было искать баланс между работой и личной жизнью. Я заканчиваю работать позже других, потому что на связи с американским офисом компании, но даже в девять вечера по Москве не всегда получается просто взять и перестать. Соблюдение графика мне помогает делать вид, что я якобы хожу на работу с утра: выхожу за кофе или в магазин, а вечером как бы возвращаюсь с работы: наворачиваю пару кругов вокруг дома. Чтобы вырваться из домашней рутины я иногда хожу в коворкинг, там у меня самое продуктивное время.

Нам повезло, что отдел разработчиков уже работал удаленно и мы переняли многие практики от них. Но личного общения, конечно, не хватает: раньше можно было просто сходить в коллегами на обед и обсудить все важные вопросы.

Мне не хватает офиса для работы над творческими задачами. Дома слишком комфортно, а небольшой уровень стресса в офисе помогал. И еще не хватает команды: нельзя просто взять и устроить мозговой штурм или обсудить задачу.

Меня как дизайнера спасают сервисы вроде Miro или Figma. Теперь это инструмент для общения, где можно прямо на общей встрече нарисовать схему работы и обсудить все плюсы и минусы с командой. В начале пандемии я выпустила плагин для Figma — Hidden Kittens, который добавляет котов из мемов на произвольные части вашего дизайна, то есть ты рисуешь макет, ставишь туда кота, и он как бы оценивает твою работу. По-моему, это весело и помогает разрядить обстановку на встречах.

Удобно, что теперь, если ты опаздываешь на встречу, то можешь созвониться из машины или дома, и это не будет казаться чем-то неуместным.

В плане жизни удаленка хорошо повлияла на разные сферы: пробок в городе стало меньше, улучшилось качество доставки: рестораны теперь доставляют практически в любой район Москвы.

Во время пандемии я начала медитировать и пользоваться приложением Headspace — это помогает мне собраться перед началом рабочего дня. Недавно я читала книгу Марка Фостера «Сделай это завтра», она учит по-другому относиться к прокрастинации. Она помогла мне иначе взглянуть на какие-то вещи и повысить продуктивность.

Для поддержки друг друга в Zoom у нас проходят happy hours, занятия йогой, каждую пятницу мы играем с разработчиками в Codenames каждую пятницу и даже был корпоратив. Я сама в начале пандемии училась играть песню Somewhere over the rainbow на укулеле и потом на звонках играла ее коллегам.

Хочется верить, что пандемия закончится и мы снова вернемся в офис. Хотя мне самой нравится смешанный вариант, когда можно приходить в любое время в офис как в коворкинг.

Анастасия Головина, специалист по коммуникациям в Ditto PR

Мой график работы остался прежним, с девяти до пяти, но в пиаре и так редко получалось укладываться в график, особенно с международными клиентами в разных часовых поясах. Рабочие дни стали длиннее на час-два, потому что психологическая граница между домом и офисом исчезла. Иногда я ловлю себя на мысли, что читаю рабочие письма за ужином, а ведь мозг воспринимает это как работу.

При этом я нормализовала режим сна во время пандемии и вообще стала больше внимания уделять здоровью. Я трекаю сон с помощью фитнес-браслета и стараюсь спать хотя бы восемь часов в сутки. Это помогает переживать стресс от локдауна. И так как больше нет вечеринок, ложиться спать получается в 11 вечера.

Люди устают от длинных звонков в Zoom и слишком коротких сообщений в Slack. Вопрос личных границ тоже стоит довольно остро, нужно находить время на еду и спорт, и хобби, иначе сотрудники быстро выгорают. Чтобы этого не случилось, в нашей компании предусмотрен неограниченный оплачиваемый отпуск. Мы также уделяем большое внимание практикам, которые помогают поддерживать тело и ум: виртуальная йога, медитации, дыхательные практики, консультация с коучем и нутрициологом.

Принцип такой: если сотрудники счастливы и имеют возможность восстанавливать ресурс, то продуктивность и результаты улучшаются.

У нас установлен график рабочего дня на уровне компании. Утро отведено на питчинг, так как это самая важная часть работы и там важна креативность. Вторая половина дня, когда, как правило, все уже уставшие, отводится на встречи и звонки. Зная, что звонки могут быть утомительными, мы стараемся не назначать длиннее, чем на 30 минут. К каждому звонку мы готовим план. Если брейншторм затягивается и решение не может быть принято в течение пяти минут, мы назначаем звонок на другое время.

Мы также создали несколько клубов по интересам из чатов в слаке: #whatsfordinner, где все делятся рецептами, #pets, где мы постим фото питомцев и #astrologyсlub, где обсуждаем, чего лучше сегодня не делать согласно положению звезд.

Каждую неделю мы стараемся проводить какую-то виртуальную активность, где команда собирается вместе, чтобы отвлечься от работы. Это могут быть виртуальные бары, где кто-то готовит новый коктейль, игра в «Тривию», где мы угадываем факты о коллегах, экскурсии по дому (аналог MTV Cribs), готовка, игра в Lip Sync или что-то еще.

Я считаю, что удаленная работа в целом переоценена. Это хороший вариант для молодых родителей, людей с ограниченными возможностями или тех, кому нужно ухаживать за родственниками. Фанаты дистанционной работы часто ссылаются на исследование профессора Стэндфордского университета Николаса Блума, которое показало, что сотрудники, работающие на удаленке на 13% эффективнее своих коллег в офисе. Но такие исследования также показывают, что сотрудники на удаленке теряют в творчестве и креативном мышлении.

Люди, работающие вместе в одной комнате, как правило, решают проблемы быстрее. Например, Стив Джобс был противником удаленной работы. Кроме того, живое общение позволяет выражать наши человеческие качества такие, как сочувствие. Это нельзя оцифровать, и мне не хватает этих эмоций. У нас дружная команда и классный офис, и мы очень ждем, когда сможем вернуться в него.

Ирина Назарова, директор по маркетингу в MemoryMD

Я работаю в медицинском стартапе и до пандемии каждый день тратила час на дорогу до работы. Теперь приезжаю где-то два раза в неделю в офис, и мой график поменялся. Два часа, которые я тратила на дорогу, теперь занимает работа.

Мы привыкли работать онлайн, поэтому для нас внутри команды особо не произошло изменений. Изменения, которые нам нужно было быстро сделать, произошли в работе с клиентами. Это госпитали, и мы с ними всегда общались лично: ездили в госпитали, общались с врачами и показывали, как использовать продукт.

Когда мы начали использовать Zoom, возникали технические проблемы: например, когда на звонок с нашей стороны нужно подключить несколько человек плюс госпиталь. В госпиталях мы сталкивались с тем, что люди там не могли правильно включить зум, плюс жесткие правила по тому, какими программами можно пользоваться. Они смотрели нашу демонстрацию с телефонов — это ужасно неудобно. Мы даже написали специальный документ о том, как проводить демо-онлайн.

Из плюсов: я узнала, что мои кошки могут расслабить даже самых серьезных клиентов. Однажды на важном звонке одна из них продефилировала по столу, и следующие несколько минут люди ей восхищались, и разговор стал более приятным. Наша команда сблизилась, потому что мы лучше узнали друг друга: увидели, что у кого на книжных полках, кто с какими животными живет, познакомились с чьими-то родственниками. Также стала меньше тратить денег, потому что часто готовлю дома, и она более полезная.

Из дома работаешь больше, потому что сложнее остановиться.

Иногда накрывает чувство одиночества: я привыкла встречаться с дизайнерами, фотографами, обсуждать все и так далее. Сложно оставаться все время мотивированным, потому что в офисе часто получаем мотивацию от коммуникациями с коллегами: кто-то поделился идеей, что-то произошло и так далее.

Есть моменты, которые никак не получится заменить. До локдауна я три-четыре раза в год ездила по конференциям. За последний год мы участвовали в двух онлайн, и это совсем другое. Кто бы что ни говорил, виртуальные конференции не заменят реальные.

