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«Люди хотят вернуться в офис»: как обеспечить комфорт и безопасность сотрудников

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Михаил Коноплев
Михаил Коноплев

CEO WeWork в России, Центральной и Восточной Европе

Ирина Печёрская

Вакцинация от коронавируса началась в ряде стран мира, а значит, человечество скоро вернется к нормальной жизни, в том числе рабочей. Время подготовиться к возвращению сотрудников в офисы. 

Михаил Коноплев, генеральный директор WeWork в России, Центральной и Восточной Европе, рассказывает, как это сделать правильно.

 

«Люди хотят вернуться в офис»: как обеспечить комфорт и безопасность сотрудников

Какой бы привлекательной и недорогой не казалась удаленная работа, взаимодействие в общем пространстве помогает сотрудникам быть более продуктивными, креативными, открытыми. 

Люди хотят вернуться в офис: только 25% сотрудников хотят постоянно работать из дома после окончания пандемии, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». 

По данным опроса WeWork, 90% хотят работать в офисе хотя бы один день в неделю. 

Кроме того, офис наиболее безопасен для сотрудников с точки зрения распространения любых инфекций, подтверждает исследование, опубликованное в журнале Nature. 

В 80% случаев инфекции распространяются в кафе, ресторанах, гостиницах, спортивных залах. Офисных помещений в этом списке нет. 

Сотрудники, постепенно вернувшиеся в офисы, сообщают о значительном улучшении настроения

По данным исследования WeWork и brightspot strategy, общее настроение тех, кто вернулся в офис на полную неделю, улучшилось на 54%. 

Опрос проводился среди 600 офисных сотрудников в США, Канаде, Мексике и Западной Европе. 

Также респонденты оценивали действия работодателей при возвращении команд в офисы. 

Если компания делала это эффективно, люди сообщали о росте командной производительности на 7%. У таких сотрудников вовлеченность в корпоративную культуру выросла на 12%.

 

Фото: пресс-служба WeWork

 

Как успешно вернуть сотрудников в офис

Гибкий график выхода на работу или гибридный формат работы

Постепенный выход сотрудников в офис в разные дни недели, начало рабочего дня в разные часы с созданием трех-четырехчасового интервала, когда можно проводить встречи и совещания, обеспечат эпидемиологическую безопасность команды и позволят вернуться в офис без стресса. 

Сотрудники могут самостоятельно разработать удобный для себя график и очередность работы в офисе, обсудить его с руководителем. 

Или же им можно предложить гибридный формат: совмещать удаленку и работу в офисе.

 

Обеспечить безопасность

Офисное пространство нужно перестроить в соответствии с мерами соблюдения социальной дистанции, чаще проводить уборку. 

Обеспечить сотрудников масками и санитайзерами там, где это необходимо. 

Разметка для соблюдения дистанции и информационные плакаты также важны. 

По данным того же опроса WeWork, если компания предоставляет в офисе маски и антисептики, вовлеченность и отношение к работодателю у работников улучшается на 11%. 

 

Организовать работу ближе к дому

По данным опроса портала Superjob, мечта среднестатистического москвича — тратить на дорогу до работы менее получаса (28 минут), но даже во время пандемии дорога на общественном транспорте у жителей Москвы составляет в среднем 63 минуты. 

Сейчас стало как никогда важно избегать общественного транспорта и излишнего контакта с людьми, поэтому возможность работать ближе к дому в офисе или коворкинге поблизости поможет вашим сотрудникам. 

Многие компании переходят на модель распределенных офисов: части команд работают в разных офисах, размещенных по всему городу. 

Это удобно сотрудникам: они работают в наиболее близкой к дому локации. 

На эту модель переходит Google: компания открыла несколько небольших офисов для сотрудников, при этом сохраняя штаб-квартиру. 

Совещания и встречи топ-менеджмента или всех отделов можно проводить еженедельно в центральном офисе компании. 

 

Сделать офис хабом для общения и совместной работы

Работа из дома негативно влияет на командную работу, креатив и сотрудничество: согласно опросу WeWork, офисным работникам из дома стало сложнее эффективно проводить встречи и брейнштормить в среднем на 11%. 

Взаимодействия между коллегами стало меньше в среднем на 25%, а у сотрудников, которые работают командной среде, — до 40%. 

Поэтому офис должен стать местом, приспособленным для безопасного командного взаимодействия, и иметь специальные помещения для сотрудничества и общения.

 

Всего через несколько недель по всему миру появятся миллионы вакцинированных офисных сотрудников, которые захотят вернуться к привычной жизни. 

Задача возвращения большого количества сотрудников в штаб-квартиру компании после пандемии коронавируса может выглядеть сложной и многосоставной. 

Но ей стоит уделить значительной внимание. Сотрудники, почувствовавшие себя в безопасности и комфортных условиях благодаря работодателю, принесут компании значительные дивиденды. 

 

Что нужно для успешного возвращения сотрудников в офис

  1. Переосмыслите организацию рабочего пространства после пандемии в зависимости от того, как ваша компания будет использовать офис.
  2. Дайте вашим сотрудникам гибкость. Это может быть гибкий рабочий график (кому-то может быть удобнее иное расписание, чем стандартный день с 10 до 19 часов) или гибкость в посещении офиса: многие могут захотеть несколько дней в неделю работать в офисе и несколько из дома.
  3. Позвольте сотрудникам работать ближе к дому, чтобы избежать долгих поездок в общественном транспорте. Для этого может понадобиться несколько офисов в разных районах города, но решить эту задачу можно с помощью коворкингов и гибких офисных пространств.
  4. Обеспечьте безопасность в офисе. Исследования показывают, что забота о безопасности со стороны работодателя (бесплатные маски, санитайзеры и повышенная санобработка помещений) повышает лояльность сотрудников.
  5. Займитесь перепланировкой офиса. В нем должно быть больше мест для совместной работы (например, переговорок) и других активностей, которые невозможны из дома. А вот стандартных рабочих мест теперь, вероятно, нужно будет меньше.

Фото на обложке: Who is Danny/Shutterstock.com

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