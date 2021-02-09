«Люди хотят вернуться в офис»: как обеспечить комфорт и безопасность сотрудников

Вакцинация от коронавируса началась в ряде стран мира, а значит, человечество скоро вернется к нормальной жизни, в том числе рабочей. Время подготовиться к возвращению сотрудников в офисы.

Какой бы привлекательной и недорогой не казалась удаленная работа, взаимодействие в общем пространстве помогает сотрудникам быть более продуктивными, креативными, открытыми.

Люди хотят вернуться в офис: только 25% сотрудников хотят постоянно работать из дома после окончания пандемии, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

По данным опроса WeWork, 90% хотят работать в офисе хотя бы один день в неделю.

Кроме того, офис наиболее безопасен для сотрудников с точки зрения распространения любых инфекций, подтверждает исследование, опубликованное в журнале Nature.

В 80% случаев инфекции распространяются в кафе, ресторанах, гостиницах, спортивных залах. Офисных помещений в этом списке нет.

Сотрудники, постепенно вернувшиеся в офисы, сообщают о значительном улучшении настроения.

По данным исследования WeWork и brightspot strategy, общее настроение тех, кто вернулся в офис на полную неделю, улучшилось на 54%.

Опрос проводился среди 600 офисных сотрудников в США, Канаде, Мексике и Западной Европе.

Также респонденты оценивали действия работодателей при возвращении команд в офисы.

Если компания делала это эффективно, люди сообщали о росте командной производительности на 7%. У таких сотрудников вовлеченность в корпоративную культуру выросла на 12%.

Фото: пресс-служба WeWork

Как успешно вернуть сотрудников в офис

Гибкий график выхода на работу или гибридный формат работы

Постепенный выход сотрудников в офис в разные дни недели, начало рабочего дня в разные часы с созданием трех-четырехчасового интервала, когда можно проводить встречи и совещания, обеспечат эпидемиологическую безопасность команды и позволят вернуться в офис без стресса.

Сотрудники могут самостоятельно разработать удобный для себя график и очередность работы в офисе, обсудить его с руководителем.

Или же им можно предложить гибридный формат: совмещать удаленку и работу в офисе.

Обеспечить безопасность

Офисное пространство нужно перестроить в соответствии с мерами соблюдения социальной дистанции, чаще проводить уборку.

Обеспечить сотрудников масками и санитайзерами там, где это необходимо.

Разметка для соблюдения дистанции и информационные плакаты также важны.

По данным того же опроса WeWork, если компания предоставляет в офисе маски и антисептики, вовлеченность и отношение к работодателю у работников улучшается на 11%.

Организовать работу ближе к дому

По данным опроса портала Superjob, мечта среднестатистического москвича — тратить на дорогу до работы менее получаса (28 минут), но даже во время пандемии дорога на общественном транспорте у жителей Москвы составляет в среднем 63 минуты.

Сейчас стало как никогда важно избегать общественного транспорта и излишнего контакта с людьми, поэтому возможность работать ближе к дому в офисе или коворкинге поблизости поможет вашим сотрудникам.

Многие компании переходят на модель распределенных офисов: части команд работают в разных офисах, размещенных по всему городу.

Это удобно сотрудникам: они работают в наиболее близкой к дому локации.

На эту модель переходит Google: компания открыла несколько небольших офисов для сотрудников, при этом сохраняя штаб-квартиру.

Совещания и встречи топ-менеджмента или всех отделов можно проводить еженедельно в центральном офисе компании.

Сделать офис хабом для общения и совместной работы

Работа из дома негативно влияет на командную работу, креатив и сотрудничество: согласно опросу WeWork, офисным работникам из дома стало сложнее эффективно проводить встречи и брейнштормить в среднем на 11%.

Взаимодействия между коллегами стало меньше в среднем на 25%, а у сотрудников, которые работают командной среде, — до 40%.

Поэтому офис должен стать местом, приспособленным для безопасного командного взаимодействия, и иметь специальные помещения для сотрудничества и общения.

Всего через несколько недель по всему миру появятся миллионы вакцинированных офисных сотрудников, которые захотят вернуться к привычной жизни.

Задача возвращения большого количества сотрудников в штаб-квартиру компании после пандемии коронавируса может выглядеть сложной и многосоставной.

Но ей стоит уделить значительной внимание. Сотрудники, почувствовавшие себя в безопасности и комфортных условиях благодаря работодателю, принесут компании значительные дивиденды.

Что нужно для успешного возвращения сотрудников в офис

Переосмыслите организацию рабочего пространства после пандемии в зависимости от того, как ваша компания будет использовать офис. Дайте вашим сотрудникам гибкость. Это может быть гибкий рабочий график (кому-то может быть удобнее иное расписание, чем стандартный день с 10 до 19 часов) или гибкость в посещении офиса: многие могут захотеть несколько дней в неделю работать в офисе и несколько из дома. Позвольте сотрудникам работать ближе к дому, чтобы избежать долгих поездок в общественном транспорте. Для этого может понадобиться несколько офисов в разных районах города, но решить эту задачу можно с помощью коворкингов и гибких офисных пространств. Обеспечьте безопасность в офисе. Исследования показывают, что забота о безопасности со стороны работодателя (бесплатные маски, санитайзеры и повышенная санобработка помещений) повышает лояльность сотрудников. Займитесь перепланировкой офиса. В нем должно быть больше мест для совместной работы (например, переговорок) и других активностей, которые невозможны из дома. А вот стандартных рабочих мест теперь, вероятно, нужно будет меньше.

Фото на обложке: Who is Danny/Shutterstock.com