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Какие требования выдвигают работодатели и молодые специалисты при устройстве на работу — исследование

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Компания Kontakt InerSearch в рамках проекта YounGo провела исследование и выяснила, какие требования выдвигают работодатели и молодые специалисты при устройстве на работу. Студенты всё чаще хотят работать удалённо, а компании отмечают, что испытывают сложности с трудоустройством молодёжи.

Какие требования выдвигают работодатели и молодые специалисты при устройстве на работу — исследование

По результатам опросов более половины компаний ответили, что в период кризиса им было сложнее обычного работать с молодёжью.

Из трудностей отмечали:

  • нежелание ходить в офис (24%);
  • проблемы с тайм-менеджментом (22%);
  • снижение мотивации (15%);

Главную проблему при приёме на работу работодатели видят в завышенных ожиданиях студентов от заработной платы. По данным исследования, начинающие работники в среднем хотят зарплату от 30 до 50 тысяч рублей на руки, в то время как компании готовы платить меньше — от 15 до 40 тысяч рублей. 

Студенты увольняются с работы через 1-2 года, при этом 63% респондентов отвечает, что так и планировалось изначально. В 9% случаев молодёжь уходит из-за высокого темпа работы, а в 42% случаев из-за недовольства уровнем дохода. 

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Мотивируют к работе молодых специалистов гибкий график — о нём сказали 63% опрошенных, и возможность удалённой работы — за неё выступило 56% студентов. 

Компании в 60% случаев отбирают начинающих специалистов, опираясь на их личностные компетенции. Исследователи отмечают, что доля работодателей, которая смотрит на уровень владения английским языком хотя бы на уровне Intermediate, выросла — сейчас она составляет 42%. 

Качества, на которые особенно обращают внимание при приёме на работу:

  • ориентация на результат (62%);
  • работа в команде (57%);
  • коммуникабельность (47%). 

Сами студенты (49%) считают, что работодателям важнее всего стрессоустойчивость. 

Сегодня компании заинтересованы в IT-специалистах (32%), менеджерах по продажам (26%), инженерах (24%) и маркетологах (23%). 

В опросе принимали участие 1008 студентов из 36 российских вузов и HR-директора, HR-менеджеры, генеральные директора из 541 компании. 

Фото на обложке: Unsplash

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