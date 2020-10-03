7 преимуществ удаленной работы, которые стоит сохранить после возвращения в офисы

Пандемия коронавируса и закрытие предприятий из-за нее стали ударом для бизнеса. Компании потратили много времени и усилий, чтобы организовать удаленную работу. Этот опыт может пригодиться и после возвращения в офисы. Вот семь преимуществ удаленки, которые компании могут взять на вооружение.

1. Непрерывное цифровое общение

Удаленная работа выявила недостатки электронных писем: они старомодны, обезличены и снижают производительность. Электронная почта больше подходит для межкорпоративного общения, а для связи с командой лучше использовать другие средства.

При переходе на удаленную работу многие компании переключились на Slack и другие мессенджеры. Нет никаких гарантий, что ситуация не повторится, поэтому даже после возвращения в офисы не стоит полагаться на электронную почту.

2. Забота о сотрудниках

После отправки сотрудников на удаленную работу многие руководители заботились об их благополучии и предлагали помощь. Организация Six Feet Apart, помогающая людям ориентироваться в мире после пандемии, заявляет, что преимущества заботы о сотрудниках очевидны: чем они счастливее, тем больше сил готовы вкладывать в бизнес. Возможно, такой подход только начинает зарождаться в некоторых компаниях, однако он вполне достоин того, чтобы стать корпоративной нормой.

3. Прозрачность превыше всего

Столкнувшись с непонятной информацией в офисе, достаточно лишь уточнить ее у коллег, которые сидят рядом. Однако такой подход снижает эффективность удаленных команд. Закрытие офисов показало, как важно разъяснять все нюансы с самого начала, чтобы избежать затруднений в дальнейшем. Внимание к прозрачности может повысить эффективность бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

4. Гибкий график работы

Пандемия показала, что традиционный график работы с девяти до шести не столь эффективен, поскольку каждый продуктивен в разное время и выполняет разные обязанности. Несмотря на то, что 90% сотрудников считают гибкий график самым большим мотивирующим фактором, похоже, немногие работодатели принимают это во внимание. Однако эту тенденцию стоит сохранить и после открытия офисов, чтобы повысить боевой дух команды.

5. Неформальное общение в сети

Непринужденные офисные беседы не так просто вести в удаленном формате, но некоторые компании все же предприняли попытки. Каналы Slack и цепочки электронных писем для неформального общения становятся новой бизнес-нормой, которую стоит сохранить даже после возвращения в офисы.

Неформальное общение полезно не только для корпоративной культуры в целом, но и для адаптации сотрудников. Новичку может быть непросто вступить в офисный разговор, однако текстовые сообщения, которые можно просмотреть и проанализировать, помогут упростить этот процесс.

6. Регулярный тимбилдинг

Для сохранения корпоративной культуры на удаленной работе приходилось предпринимать дополнительные усилия. Один из самых популярных методов — виртуальные тимбилдинги, которые помогают наладить позитивное дружеское взаимодействие в профессиональной среде.

Возвращение в офисы не означает, что эти практики нужно позабыть — на деле, они играют еще более важную роль. Переход от офисной к удаленной работе и обратно стал настоящим испытанием для многих сотрудников. Упражнения по тимбилдингу помогут адаптироваться к любой среде и извлечь из нее максимум пользы.

7. Разговор вместо переписки

Бесконечные разговоры в Zoom, возможно, казались потерей времени, но на деле они играли важную роль. 93% коммуникации происходит невербально, а значит личный контакт — неотъемлемый аспект любого бизнеса.

Работая в офисе, многие воспринимают личные встречи как должное, но это большая ошибка: человеческий фактор в этом процессе может смягчить влияние плохих новостей, а хорошие новости сделать еще приятнее.

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