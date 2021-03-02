Четыре типа усталости от Zoom и способы их побороть

Исследователи из Стэнфордского университета опубликовали первое рецензируемое психологическое исследование усталости от Zoom. Ученые обнаружили 4 основные причины, по которым видеоконференции утомляют людей, а также поделились способами избежать цифрового истощения.

1. Чрезмерный зрительный контакт

Количество зрительного контакта во время типичной встречи в Zoom значительно превышает то, что мы испытываем во время реального общения. Когда мы встречаемся с друзьями, мы смотрим в глаза лишь изредка, а во время деловых встреч, мы, как правило смотрим на экраны, заметки или в окно. В то же время лица в Zoom обычно крупнее и ближе, чем в реальных рабочих обсуждениях. Наш разум воспринимает такое взаимодействие, как очень интимный разговор. «В результате во время онлайн-встреч вы находитесь в этом гипервозбужденном состоянии», — говорит Джереми Бейленсон, основатель Стэнфордской лаборатории виртуального взаимодействия с людьми.

Решение: уменьшить размеры лиц участников и немного отстраниться от монитора, так у вас будет больше личного пространства.

2. Постоянное наблюдение за собой

В реальной жизни мы, как правило, проводим у зеркала несколько минут в день и не видим свое отражение во время деловых встреч или прогулок с друзьями. Исследователи считают, что человек настроен более критично по отношению к себе, когда видит собственное отражение. «Это влечет за собой негативные эмоциональные последствия», — отмечает Бейленсон.

Решение: убедиться, что настройки камеры и освещение в помещении в порядке, а затем отключить показ собственного изображения.

3. Недостаток движения

В отличие от личных бесед, люди на встречах в Zoom большую часть времени сидят неподвижно. «Все больше исследований указывают на то, что умственные способности людей во время движения значительно улучшаются», — замечает Бейленсон.

Решение: создать более широкое поле зрения для камеры. Также внешняя камера дает больше пространства для перемещения, чем объектив ноутбука.

4. Повышенная когнитивная нагрузка

В условиях виртуального общения мозг работает намного усерднее, чтобы отправлять и получать сигналы через экран. Прибавьте к этому часы наблюдения за преувеличенными выражениями лиц и повышенную концентрацию. В результате мы чувствуем себя изнуренными и перегруженными.

Решение: по возможности выключать камеру во время перерывов и отвлекаться от экрана.

Исследователи надеются, что в будущих обновлениях некоторые из этих проблем будут исправлены. Стоит отметить, что они характерны не только для Zoom, но и для других сервисов видеосвязи.

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