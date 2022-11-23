Теперь работодатель сможет сканировать ваш мозг, чтобы контролировать эффективность

Нейротехнологии становятся все доступнее, и теперь их используют не только в лабораториях, но и на рабочих местах — в офисах, аэропортах, на фабриках и фермах. Наиболее интересные проекты в этой области — израильский стартап InnerEye, который предлагает сверхчеловеческие способности для работников, и нейротех-компания Emotiv, поставляющая носимые устройства для отслеживания работы мозга.

Проясним сразу: доступные на данный момент нейротехнологии не позволяют читать мысли. Датчики обнаруживают электрическую активность в различных областях мозга и анализируют паттерны этой активности, которые могут коррелировать с различными чувствами или физиологическими реакциями, такими как стресс, сосредоточенность или реакция на внешние раздражители.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — технология, которая существует уже около столетия и широко используется как в медицине, так и в нейроисследованиях. Для сбора данных к коже головы пользователя при помощи проводящего геля крепят электроды, которые принимают электрические сигналы от нейронов в различных областях мозга. Чем больше электродов, тем точнее можно определить, какие нейроны связаны с какими электрическими сигналами.

Но недавно ЭЭГ вышла за пределы клиник и лабораторий и стала применяться на потребительском рынке.

Это произошло благодаря появлению нового класса «сухих» электродов, которые могут работать без проводящего геля, существенному сокращению необходимого количества электродов и достижениям в области ИИ, которые значительно упрощают интерпретацию данных. Некоторые ЭЭГ-гарнитуры даже доступны обычным потребителям и обойдутся в несколько сотен долларов.

Хотя общественность, возможно, еще не приняла технологию, эксперты говорят, что она уже является зрелой и готова к коммерческому применению. «Это не научная фантастика. Это вполне реально», — говорит Джеймс Джордано, руководитель отдела исследований нейроэтики Медицинского центра Джорджтаунского университета.

Как работает технология InnerEye

Израильский стартап InnerEye использует глубокое обучение, чтобы распределить сигналы ЭЭГ на целевые и нецелевые ответы. Целью может быть все, что способен распознать натренированный человеческий мозг: оружие на снимке с рентгеновского сканера, опухоли на медицинских изображениях, больные растения или дефекты продукции.

Человеческий мозг очень быстро обрабатывает визуальные образы. Например, чтобы принять решение, есть ли на рентгеновском снимке пистолет, ему требуется всего 300 мс. Гораздо больше времени занимают когнитивные и моторные процессы, которые происходят после принятия решения — планирование реакции (например, произнести что-то или нажать кнопку) и последующее выполнение этой реакции.

Если пропустить эти этапы и использовать ЭЭГ для прямого доступа к выводам систем визуальной обработки мозга и принятия решений, задачи по распознаванию образов будут выполняться намного быстрее. Пользователю больше не нужно активно думать: для эксперта достаточно одного мимолетного первого впечатления, чтобы его мозг точно определил, что находится на изображении.

Впрочем, хотя технология InnerEye не требует активного принятия решений, пользователю необходимо пройти обучение и сосредоточиться. Он должен быть экспертом в этой задаче и уметь распознавать цели определенного типа, будь то огнестрельное оружие или опухоли. Ему придется уделять пристальное внимание тому, что он видит — нельзя просто абстрагироваться и позволить изображениям мелькать.

Система InnerEye очень точно измеряет концентрацию, и, если пользователь моргнет или на мгновение отвлечется, система это обнаружит и снова покажет пропущенные изображения.

Роль человеческого мозга особенно важна для классификации данных, которые можно неоднозначно интерпретировать. Например, хорошо обученная программа может достаточно точно определить, присутствует ли на рентгеновском снимке чемодана оружие.

Но если нужно заметить что-то необычное, потребуется человеческий опыт.

«Мы можем видеть эту неопределенность в мозговых волнах. Мы замечаем неуверенность, — говорит основатель InnerEye и главный технический директор Амир Гева. — Люди обладают уникальной способностью распознавать и контекстуализировать новизну, что является существенным преимуществом системы InnerEye перед ИИ-классификаторами изображений».

В компании считают, что использование системы InnerEye является положительным опытом для людей.

«Когда мы начинаем работать с новыми пользователями, первый опыт немного ошеломляет, — говорит Вайсман. — Но за один или два сеанса люди привыкают, и им это начинает нравиться».

В приложении для проверки безопасности три изображения в секунду — это примерно на порядок быстрее, чем эксперт может сделать вручную.

В InnerEye говорят, что система позволяет гораздо меньшему количеству людей обрабатывать гораздо больше данных, при этом всего два эксперта-человека одновременно контролируют 15 сканеров безопасности, поддерживаемых системой распознавания изображений с искусственным интеллектом, которая одновременно обучается, используя выходные данные человеческого мозга.

В настоящее время InnerEye сотрудничает с несколькими аэропортами по всему миру в рамках пилотных проектов. И это не единственная компания, работающая над внедрением нейротехнологий на рабочем месте.

Как работает технология отслеживания мозга Emotiv

Компания из Сан-Франциско Emotiv была основана 11 лет назад, и уже выпустила три модели легких гарнитур для сканирования мозга. До сих пор компания в основном продавала свое оборудование нейробиологам, а побочный бизнес был нацелен на разработчиков приложений или игр, управляемых при помощи мозга.

Emotiv начала рекламировать свою технологию как корпоративное решение только в этом году, когда выпустила свою четвертую модель, систему MN8, в которой датчики сканирования мозга размещены в незаметных Bluetooth-наушниках.

Фото в тексте: Emotiv

Тан Ле, CEO и соосновательница Emotiv, считает, что нейротехнологии — перспективное направление для носимых устройств, которое позволит получать объективные «мозговые показатели» психических состояний, отслеживать и понимать когнитивное и психическое благополучие пользователей.

«Я думаю, разумно предположить, что через пять лет это будет довольно распространено», — говорит Тан Ле, CEO и соосновательница Emotiv.

Когда компания использует систему MN8, ее работники получают информацию о своем уровне концентрации и стресса, а менеджеры — агрегированные и анонимные данные о команде.

Emotiv представила свою технологию как раз тогда, когда мир активно обсуждает будущее рабочего места. Работники спорят с работодателями по поводу планов возвращения в офис после пандемии, и компании все чаще используют программное обеспечение, чтобы следить за сотрудниками — будь то штатные или временные сотрудники, работающие в офисе или удаленно.

Ле подтверждает, что Emotiv осознает это и тщательно выбирает партнеров.

«Антиутопический потенциал этой технологии не ускользнул от нас», — говорит Тан Ле.

«Поэтому мы очень внимательно относимся к выбору партнеров, которые хотят внедрить эту технологию ответственным образом — у них должно быть искреннее желание помогать сотрудникам и расширять их возможности», — добавляет она.

Ли Дэниелс, консультант, работающий в глобальной компании по оказанию услуг в сфере недвижимости JLL, в последнее время общался со многими руководителями высшего звена.

«Они обеспокоены, — говорит Дэниелс. В офис возвращается не так много людей, как ожидалось изначально — гибридная модель никуда не денется, и она очень сложна». Руководители приходят к Дэниелсу с вопросом, как управлять гибридной рабочей силой. Именно здесь вступают в дело нейротехнологии.

Emotiv в партнерстве с JLL используют наушники MN8, чтобы помочь клиентам собирать «по-настоящему научные данные» о внимании работников, их рассеянности и стрессе, а также о том, как эти факторы влияют на производительность и благополучие.

Также технология позволяет проводить краткосрочные эксперименты, чтобы отслеживать реакцию на новые инструменты и условия. Например, можно сравнивать производительность сотрудников в офисе и удаленных работников.

CTO Emotiv Джефф Маккеллар считает, что новая система MN8 будет успешной благодаря своему удобному форм-фактору: многофункциональные наушники также позволяют пользователю слушать музыку и отвечать на телефонные звонки. Недостаток лишь в том, что они обеспечивают только два канала передачи данных о мозговой активности.

«Очевидно, что в двух датчиках меньше информации, но мы смогли получить довольно много очень актуальной информации», — говорит Маккеллар.

Если работник долго испытывает стресс, система может порекомендовать ему сделать перерыв. Пользователь может провести и собственный эксперимент, чтобы выяснить, какой вид деятельности во время перерыва лучше всего восстанавливает его настроение и концентрацию — например, прогулка, чашка кофе или беседа с коллегой.

Мнение специалистов по нейроэтике

В то время как пользователи MN8 могут легко получить доступ к данным из своего собственного мозга, работодатели не видят данные о мозге отдельных работников. Вместо этого они получают агрегированные данные, демонстрирующие ситуацию о команде в целом. Это помогает отследить, в какие дни и часы сотрудники продуктивнее работают, или как важное объявление влияет на общий уровень стресса работников.

Emotiv подчеркивает, насколько важно, чтобы данные были анонимными: это защитит личную жизнь людей и не позволит повышать или увольнять их на основе показателей мозга.

По словам Ле, если группа слишком мала, чтобы обеспечить анонимность, система не будет делиться этими данными с работодателями. Она также предполагает, что использование устройства будет добровольным: например, в рамках программы страхования сотрудников.

Однако работники все еще могут быть обеспокоены тем, что работодатели каким-то образом будут использовать эти данные против них. Карен Роммельфангер, основательница Института нейроэтики, разделяет это мнение.

«Я думаю, что существует значительный интерес к использованию таких технологий со стороны работодателей. Но не знаю, насколько это интересно сотрудникам», — говорит она.

Впрочем, эксперты сомневаются, что такие инструменты в ближайшее время станут обычным явлением и будут приняты работниками. Легче всего представить их в промышленных условиях, где кратковременное отсутствие внимания может привести к несчастным случаям, травмам и ущербу прибыли компании.

Легко представить, что такие устройства будут применяться компаниями, занимающимися грузоперевозками, строительством, складскими операциями и тому подобным. На рынке уже есть по крайней мере один такой продукт — повязка на голову для ЭЭГ, которая измеряет усталость водителей грузовиков и шахтеров.

Джордано говорит, что использование технологии может иметь неблагоприятные последствия. Даже если изначальная цель — благополучие команды, со временем показателям производительности могут найти и другое применение.

Роммельфангер добавляет, что никто не может предвидеть, как будут развиваться нейротехнологии на рабочем месте. «Я думаю, что большинство компаний, создающих нейротехнологии, не готовы к обществу, которое они создают. Они еще не знают о всех возможностях», — считает она.

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Фото на обложке: Lia Koltyrina / Shutterstock