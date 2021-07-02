Убивают энергию и мотивацию: токсичные мифы о работе, от которых пора избавиться

Рабочая среда часто строится на мифах о правильных и неправильных способах работы. Они обладают огромной силой и определяют то, как члены команды взаимодействуют друг с другом. Однако такой фундамент может стать препятствием на пути к благополучию сотрудников и всей компании. Разберем пять распространенных мифов, которые часто встречаются в деловой среде.

Начнем с небольшого примера: отношения к дружбе на рабочем месте. Некоторые считают, что работа — не место для таких взаимоотношений, и используют это как предлог для неуважения к коллегам. С другой стороны, существует убеждение, что дружеские отношения со всеми (даже теми, кто неприятен) помогают прийти к успеху.

Но если отбросить все мифы, то можно понять: дружба с коллегами строится по тем же причинам, что и с другими людьми. Она возникает из взаимного доверия, приятного времяпрепровождения, общих ценностей, заинтересованности в самом человеке и заботе друг о друге.

Не стоит притворяться, что все вокруг нравятся одинаково — это неискренне и энергозатратно. Но и полный отказ от возможности завести друзей приведет к изоляции. В этом вопросе лучше придерживаться баланса и рассматривать офисную дружбу как часть процветания отдельных сотрудников и всей команды.

Этот подход применим и ко многим другим рабочим аспектам. Разберем несколько мифов, которые препятствуют мотивированности и вовлеченности сотрудников.

Увеличение рабочих часов повышает продуктивность

Исследования доказали, что у каждого есть определенный лимит продуктивных часов в день или в неделю. Выгорание — не знак почета. Чем дольше длится рабочий марафон, тем ниже вероятность того, что сотрудники будут справляться с повседневными задачами и выдавать высокие результаты.

Только деньги мотивируют к работе

Этот миф обусловлен тем, что финансовое вознаграждение — это тип мотивации, который легче всего измерить. Тем не менее исследования показывают, что в этом процессе участвуют множество факторов, которые индивидуальны для каждого. Это может быть как выполнение важной работы, так и получение признания за свои труды.

Кроме того, лояльность сотрудников также зависит от взаимоотношений с непосредственным начальником и командой. Согласно многочисленным психологическим исследованиям, внутренние стимулы (понимание целей, значимость и лояльность) имеют большее значение, чем внешние (деньги).

Большинство людей не хотят прикладывать усилия

Лишь некоторые люди ленивы от природы. Сотрудники, которых обычно называют «не вовлеченными», как правило, просто не хотят вкладывать энергию в работу, в которую они не верят. Не стоит называть их ленивыми. Чтобы решить проблему, нужно определить, почему они потеряли мотивацию. Вот лишь несколько из возможных причин.

Руководство не справляется со своими обязанностями.

Сотрудник не понимает, какой вклад приносит его работа в общий успех организации.

Он не получает признания за свои труды.

Он перегружен бюрократией или разочарованием из-за того, что его работа «никогда не увидит свет».

Он находится не на своем месте, где его сильные навыки не применяются.

Ему не доверяют сложную работу и из-за этого ему скучно.

Есть тысячи способов лишить сотрудников энергии, и традиционная организация отлично с этим справляется. Вспомните проект, который вас вдохновлял: вы попадали в «поток» и без особых усилий вкладывали силы в работу.

А теперь представьте тот момент, когда приходилось сидеть над работой, до которой вам нет дела. Обратите внимание на различия между этими двумя проектами и вы поймете: то, что обычно называют ленью, является лишь следствием ситуации, а не врожденным качеством.

Устраните препятствия, которые мешают сотрудникам погрузиться в работу. Это поможет восполнить их энергию.

Каждой должности соответствует определенный тип личности

Люди любят категоризировать окружающих. Однако каждый человек включает в себя смесь различных качеств и проявляет свои сильные стороны по-разному.

Это правда, что те, кого называют «интеграторами», как правило, хорошо справляются с формированием отношений. Они более эмпатичны и легки в общении. Однако так называемые «пионеры» также способны вдохновлять других на высокие достижения. И это бесценный тип взаимоотношений.

Работа — это игра с нулевой суммой

Это еще одно заблуждение, основанное на традиционной иерархии власти. Оно приводит к напрасной растрате усилий, самоцензуре и посредственным бизнес-результатам.

Однако принципы человеческой природы и капитализм разрушают этот миф. Они показывают, что людям нужно объединяться для достижения общей, доступной для всех награды — как материальной, так и психологической.

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