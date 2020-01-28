Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Как экс-президент акселератора Y Combinator выбирает стартапы для инвестиций

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Есть много советов для основателей стартапов, но с советами для инвесторов, которые в них вкладываются, дела обстоят значительно хуже. Своими рекомендациями для них поделился бывший президент Y Combinator Сэм Альтман, который сейчас возглавляет совет директоров этого акселератора.

Как экс-президент акселератора Y Combinator выбирает стартапы для инвестиций

Прежде чем начать, я должен отметить, что сейчас особенно трудно вкладываться в стартапы — в данный момент деньги легче принимать, а не отдавать. Все говорит о том, что большинство людей тяготеет к инвесторской, а не предпринимательской деятельности и что бесконечный поток капитала ищет доступ к стартапам.

Закон спроса и предложения сделал свое дело. Оценки компаний выросли, и наиболее перспективные из них привлекли внимание множества инвесторов. Как недавно сказал мой друг, «сейчас стартапу получить финансирование на посевном раунде гораздо проще, чем инвестору — значимую долю в горячей сделке».

Чтобы преуспевать как инвестору, вам нужно делать три вещи: получать доступ к хорошим инвестиционным возможностям, принимать правильные решения о том, в какие компании вкладываться, и действовать так, чтобы они выбирали именно вас. Вы действительно способны помочь стартапам стать крупнее, но печальная правда заключается в том, что лучшие компании из вашего инвестиционного портфеля будут весьма успешны и без вас.

Доступ

Получение доступа к инвестиционным возможностям является самой простой из этих трех задач: для ее выполнения нужно просто усердно работать. Удивительно, что большинство инвесторов так не делает, но вы можете использовать их ошибку в своих интересах.

Сервисы и услуги для вашего бизнеса от проверенных компаний. Только в B2B-магазине Rusbase.

Трата большого количества энергии на нетворкинг имеет смысл только в одном случае: если вы не просто убедите людей найти время на встречу за чашкой кофе, но поймете, как можете принести реальную пользу предпринимателям и другим инвесторам.

Вместо того чтобы просто расспросить знакомых инвесторов о возможностях для вложений, поинтересуйтесь, можете ли вы раз в неделю помогать лучшей компании из их портфеля. Начинающие инвесторы могут очень неплохо помочь стартапам в будущем поиске финансирования, знакомстве с клиентами и других задачах.

Бренд — это другой способ получить доступ к инвестиционным возможностям. Существует множество способов его создания, но все они также требуют усердного труда. Удачным примером является написание объемного контента (это сложно, мало кто в этом хорош) вместо ведения Twitter (это легко, удается почти всем).

Решения

Один из способов стать преуспевающим инвестором — научиться определять, кто из начинающих предпринимателей окажется выдающимся. Конечно, можно инвестировать и в людей, которые уже доказали свой талант, но этот факт будет отражен в стоимости акций.

Как же определить будущие прорывы?

Попробуйте встречаться с предпринимателями по нескольку раз. Если вы видитесь с кем-то третий раз за три месяца и каждый раз замечаете заметное улучшение, обратите на это внимание. Скорость прогресса часто важнее текущего состояния в целом (иногда молодые предприниматели развиваются очень быстро).

Первый вопрос, которым я задаюсь при встрече с основателем стартапа: мог бы я работать на этого человека? Второй: могу ли я представить, что он станет лидером индустрии?

Я ищу людей, которые одновременно многогранны и цельны (это сочетание встречается гораздо реже, чем кажется), ориентированы на цель, одержимы своим бизнесом, упорны, тверды, чрезвычайно умны (это качество необходимо, но не в отрыве от других), решительны, быстры, упрямы, смелы и могут стать жесткими и амбициозными.

Некоторые из этих качеств меняются легче, чем другие: например, люди развивают жесткость и амбициозность, но при этом сохраняют свою быстроту или медлительность. Скорость — важное преимущество. Наблюдение из личного опыта: мне почти никогда не приносили денег компании, основатели которых долго отвечали на важные письма

Это прозвучит как нечто само собой разумеющееся, но успешные предприниматели, которых я финансировал, также верили, что в конечном счете они обязательно добьются своего.

В дополнение к умению предсказывать успешность основателей, нужно научиться делать прогнозы по рынку. Стартапы могут появляться в разных отраслях и выигрывать там, где затраты низкие, а цикл быстрый. Они особенно хороши в индустриях, подвергающихся стремительным технологическим изменениям, потому что их фундаментальные преимущества — скорость и сфокусированность. Более высокие темпы изменений дают стартапам больше возможностей найти правильное решение, а их крупным конкурентам — больше возможностей споткнуться.

Как и самой компании, вам нужно прогнозировать темпы роста и возможный размер рынка. Я не знаю, почему большинство инвесторов одержимо его текущим объемом, а не тем, каким он будет через 10 лет, но вы снова можете использовать эту ошибку в своих интересах.

Лучшие стартапы могут занять лидирующую позицию на рынке уже через пару лет и они знают секрет, позволяющий отличить реальный тренд от фальшивого. В случае с реальным трендом важно не количество пользователей, а то, что они часто обращаются к платформе и любят ее. Например, iPhone поначалу высмеивали из-за маленького числа покупателей, но его немногочисленные владельцы были от него в восторге, который никогда не испытывали по отношению к своим предыдущим смартфонам.

Лучшие компании стремятся идти на волне новой, важной и быстро растущей платформы.

Самые сильные стартапы из моего портфеля удивительно похожи. Обычно они обладают большинством следующих характеристик:

  • основатели, умеющие убеждать;
  • миссия, которая привлекает талантливых людей;
  • принципиально новый или во много раз превосходящий конкурентов продукт, который настолько хорош, что люди рассказывают о нем друзьям;
  • быстрорастущий рынок;
  • сетевой эффект
  • низкие издержки.

Попробуйте инвестировать только в те компании, оценка которых в будущем может составить $10 млрд (это означает, что у них есть как минимум быстрорастущий рынок и какое-то влияние на цены). Это легко сказать и сложно сделать, я и сам неоднократно нарушал этот принцип. Но опыт показывает, что неудачи не имеют особого значения, небольшие успехи — тоже, а самое главное — это гигантская отдача от отдельных вложений.

Главный вывод в моей карьере таков: вы можете и вы должны масштабировать решения, которые работают. Я думаю о потенциале каждой своей инвестиции. Большинству людей это кажется ужасным, и данную ошибку вы тоже можете взять на заметку.

Хотя хорошие идеи по понятным причинам кажутся привлекательными, при финансировании на ранней стадии они в основном ценны как способ выявления хороших предпринимателей. Однако иногда и у плохих предпринимателей появляются хорошие идеи, и инвестирование в них было моей хронической ошибкой, которую оказалось труднее всего исправить.

Сделка

Как правило, чем лучше инвестиционная возможность (то есть ожидаемая ценность по сравнению с оценкой), тем сложнее сделать так, чтобы компания выбрала вас.

Здесь очень хорошо работает традиционная тактика продаж. Проводите много времени с основателем стартапа, объясняйте, как вы можете ему помочь, просите предпринимателей, с которыми вы работали в прошлом, позвонить ему и так далее.

В этом вопросе очень важно обладать репутацией инвестора, который дружелюбно относится к стартаперам, всегда на связи и готов помочь. Больше всего в ее создании помогают предприниматели, в компании которых вы вкладывались раньше, когда говорят: «На данный момент этот человек является моим лучшим инвестором». Заключению сделки может поспособствовать и сильный бренд — он пригодится не только для получения доступа к инвестиционным возможностям.

Решительность — еще один козырь. Если вы быстро решитесь на сделку, особенно если обгоните других инвесторов, предприниматели это оценят. В двух последних значительных сделках я: 1) согласился стать инвестором в серии А до того, как основатели (мы были знакомы) закончили описывать идею; 2) в конце часового собрания решил поучаствовать в посевном раунде стартапа, основателей которого я никогда не встречал раньше. Я не рекомендую поступать так часто, но когда убежденность сильна, пусть она проявится.

Лучший способ получить сделку — не относиться к предпринимателям как к партнерам. Они должны в последнюю очередь вызывать такие мысли. У стартаперов есть шестое чувство, которое сообщает, кто будет относиться к ним как к партнеру, а кто — как к боссу.

Помощь

Самый главный способ помочь стартаперам — мотивировать их быть амбициознее, мыслить масштабнее и чувствовать себя увереннее. Помогите им поставить амбициозные, но достижимые цели. Слишком сложные могут демотивировать — лучше всего подойдут те, до которых можно едва-едва дотянуться.

Второй вид помощи — дать конкретные тактические советы (вместо общей стратегии) ​​по достижению этих целей. Хороший тактический совет звучит примерно так: «Похоже, вы сами разобрались с продажами. Вот на что стоит обратить внимание, нанимая первого менеджера по продажам, а вот инструмент продаж, который вам пригодится».

Вы можете помочь во множестве конкретных задач: свести с нужным человеком, поучаствовать в найме, найти офис и так далее. Но обычно лучше подождать, пока основатели стартапа сами вас об этом попросят. Исключением является ситуация, в которой вы почти наверняка уверены, что они собираются совершить большую ошибку.

Я также обнаружил, что в большинстве случаев, когда предприниматели звонят с неопределенной просьбой о помощи, им просто нужна дружеская поддержка. В такой ситуации пригласите их к себе домой, приготовьте чай и внимательно выслушайте.

Источник.

Фото на обложке: Стив Дженнингс / Getty Images

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Уоррен Баффет считает, что улучшение этого навыка повысит вашу ценность на 50%
  2. 2 «Инвестор — это бесплатный психотерапевт». Партнёр венчурного фонда LETA Capital Сергей Топоров — о подходе к инвестициям
  3. 3 «Мы не будем инвестировать в людей, которые жалуются». Инвесторы — об оценке стартапов и главных качествах настоящего предпринимателя
  4. 4 Четыре непростительные ошибки инвесторов, которые могут погубить стартап

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ