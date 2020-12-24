Как выбрать платежный сервис для онлайн-бизнеса — гайд для начинающих

Интернет-бизнес переживает новый этап роста — прежде всего в сегменте розничных продаж. Все больше людей покупают онлайн товары и услуги — самоизоляция подтолкнула к этому даже консервативных пользователей. Но чтобы бизнесу подхватить новую волну, недостаточно выйти с продажами в онлайн. Важно понимать, что для разных форматов электронной торговли подходят разные платежные решения . Какими они бывают и какое выбрать именно для вашего бизнеса — рассказываем на примере сервиса ЮKassa.

ЮKassa поддерживает больше 20 способов приема онлайн-оплаты. Они подходят для малого, среднего или крупного бизнеса, для B2C- или B2B-продаж. Подключать сразу все методы не обязательно — можно выбрать оптимальные и использовать только их. Кроме того, ЮKassa помогает работать в полном соответствии с 54-ФЗ — при платежах сама создает чеки и отправляет в налоговую.

Для магазина со своим сайтом

Классический пример бизнеса в интернете — собственный сайт или интернет-магазин на CMS-системе. В этом случае есть целый ряд сложностей, связанных с приемом платежей. Бывает трудно самостоятельно добавить платежную форму или виджет на сайт, подключить нужные способы оплаты (например, банковские карты, электронные кошельки, Google Pay и Apple Pay). Придется также разбираться, как создаются чеки и отправляются ли они в налоговую.

Как пример возьмем интернет-магазин товаров для животных. Для такой площадки в ЮKassa есть три решения — это конструктор платежной формы, сервис «Умный платеж» и онлайн-касса.

Фото: aoo8449/Depositphotos

Конструктор платежной формы подойдет тем, кто хочет протестировать онлайн-платежи на своем сайте или планирует сразу начать принимать оплату — без технической интеграции с ЮKassa. Чтобы воспользоваться конструктором, нужно зарегистрироваться в ЮKassa и заключить договор на обслуживание в ее Личном кабинете. Затем — настроить форму: написать текст, который появится на кнопке оплаты, включить нужные поля, добавить товары. По мере заполнения конструктор показывает, как будет выглядеть платежная форма, которую увидит покупатель. После настройки нужно скопировать код готовой формы, добавить его на свой сайт — и можно принимать платежи.

Другое решение — сервис «Умный платеж». Его подключение тоже несложное: в ЮKassa есть платежные модули для всех популярных CMS-систем — достаточно выбрать подходящий и добавить в нужное поле на сайте магазина. В этом случае покупатель перенаправляется из интернет-магазина на сайт ЮKassa для оплаты. «Умный платеж» запоминает пользователей и при следующих покупках сам подставляет их данные в платежную форму. Кстати, если в ЮKassa появятся новые способы оплаты — они автоматически станут доступны и в вашем интернет-магазине.

Третье решение — онлайн-касса. Оно подходит тем, кто работает по 54-ФЗ и использует облачную кассу. В ЮKassa предприниматель ничего не покупает, не настраивает и не обслуживает — все делают специалисты сервиса. Чтобы подключить онлайн-кассу, прежде всего нужно подать заявку на сайте ЮKassa. Дальше сервис предоставит кассовый аппарат в аренду, поможет с его регистрацией в налоговой, подключением к оператору фискальных данных (ОФД), выпуском электронной подписи и оформлением документов. Все это тоже бесплатно. В случае с онлайн-кассой покупатели платят в интернет-магазине любыми удобными способами, а чеки создаются и отправляются в налоговую автоматически. Кроме того, все данные о платежах и покупках сохраняются в Личном кабинете ЮKassa.

Для магазина в соцсети

Сегодня микробизнес и самозанятые зачастую работают в онлайне без собственных сайтов. Они продают в соцсетях — например, через шоурум в Instagram или витрину ВКонтакте. В таких случаях тоже важно выбрать оптимальное решение для приема онлайн-платежей. Конечно, можно принимать оплату на личную банковскую карту. Однако это может вызвать недоверие у покупателя, интерес у налоговой, да и контролировать такие платежи сложно. У ЮKassa есть решение и для продаж такого формата — сервис выставления счетов.

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В качестве примера возьмем магазин украшений ручной работы в Instagram. Покупатели заходят на вашу страницу, выбирают товары и заказывают через директ. С помощью ЮKassa вы создаете счет и отправляете клиенту по электронной почте, смс либо в мессенджере (к примеру, через тот же директ или WhatsApp). Покупателю приходит ссылка на страницу с привычной формой оплаты. Ему достаточно перейти по ссылке и заплатить за покупку.

Выставлять счета через ЮKassa просто. Для этого нужно зайти в Личный кабинет и заполнить короткую форму — товар, цена, контакты покупателя. В Личном кабинете доступна также информация обо всех покупках — любой выставленный и оплаченный счет можно найти по имени покупателя, сумме платежа и другим данным. Еще здесь можно посмотреть аналитику — какая конверсия, сколько продано за конкретный период, как быстро покупатели оплачивают счета.

У ЮKassa есть и мобильное приложение, в котором тоже можно создавать и отправлять счета, а также контролировать платежи. Кроме того, приложение присылает пуш-уведомления при каждом платеже. Выставленные счета удобны не только для предпринимателей, но и для покупателей — перейдя по ссылке, человек может выбрать привычный способ оплаты. К тому же ему не придется сомневаться в надежности продавца — как это бывает в случае с приемом оплаты на личную банковскую карту.

Кстати, с начала 2020 года 62,5% компаний, подключивших сервис выставления счетов, отправляли их клиентам в мессенджерах, 48% — по электронной почте, 35% — по смс. Аналитики ЮKassa отмечают тренд: популярность e-mail как канала продаж снижается. За год доля платежей по счетам, которые компании отправляли через электронную почту, упала до 30%. Годом раньше этот показатель составлял 45%. А вот популярность мессенджеров, наоборот, растет: в них за последние 12 месяцев пользователи оплатили 49% счетов. Востребованность смс как канала продаж тоже подросла: сейчас доля платежей по счетам, выставленным этим способом, составляет 21%, годом раньше — 13%.

Для магазина B2B-сегмента

Процесс финансового расчета в B2B-формате сам по себе сложный. Продавцу нужно подготавливать и выставлять счета покупателю за каждую партию товаров. Покупателю — всякий раз оформлять и отправлять платежное поручение в банк. На все это уходит много времени — иногда до 3 дней. У ЮKassa есть сервис «B2B-платежи», который позволяет сократить срок расчета в B2B-сегменте до нескольких минут.

Допустим, вы продаете строительные материалы — как крупными, так и небольшими партиями, а значит, работаете с самыми разными партнерами. Через ЮKassa можно настроить прием оплаты через СберБизнес Онлайн, и юрлица смогут рассчитываться с вами так же быстро и просто, как обычные покупатели — в интернет-магазинах.

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Настройка «B2B-платежей» много времени не займет. Нужно подключиться к ЮKassa и сообщить ее менеджеру, что вы собираетесь принимать платежи от юрлиц. Дальше вы переводите сервису определенную сумму, из которой ЮKassa будет забирать комиссию за платежи. Затем проводите интеграцию с сервисом по API и размещаете на своем сайте кнопку для оплаты через СберБизнес Онлайн. Готово.

Сам платеж происходит так. Покупатель оформляет заказ на вашем сайте и выбирает оплату через СберБизнес Онлайн. Дальше он перенаправляется на сайт Сбера, заходит в личный кабинет и видит счет от продавца. Покупатель вводит код из смс и оплачивает заказ. Весь процесс занимает в среднем пару минут, продавцу мгновенно приходит уведомление об успешной оплате — и можно сразу отправлять товар.

Для продаж товаров и услуг по подписке

Если ваш бизнес связан с регулярными услугами или поставками товаров — удобнее всего принимать оплату по подписке. Тогда нужная сумма будет автоматически списываться со счета клиента в установленный срок. Естественно, такую подписку он сможет отметить в любой момент.

ЮKassa поможет настроить и принимать платежи таким образом. Для этого прежде всего нужно подключиться к сервису через API. Кстати, для банковских карт Visa и Mastercard можно сразу включить автообновление данных: если клиент перевыпустит карту, но не обновит ее данные в подписке, ЮKassa сделает это сама — и платеж все равно пройдет.

Как работает оплата по подписке — расскажем на примере онлайн-курсов английского языка. Допустим, клиент оплачивает один месяц обучения, но решает заниматься весь год. При оплате он дает согласие на сохранение его платежных данных и ежемесячное списание денег. После этого оплата будет происходить автоматически без его участия. При этом и покупатель, и продавец получают уведомления о каждом платеже.

Другие возможности

Мы рассмотрели лишь несколько примеров использования ЮKassa в интернет-бизнесе. Но у сервиса гораздо больше возможностей — например, сплитование платежей для маркетплейсов и агрегаторов. Это решение позволяет покупателю рассчитаться одним платежом сразу с несколькими продавцами на маркетплейсе. Деньги автоматически распределяются между продавцами, а маркетплейс получает свою комиссию. Еще ЮKassa позволяет подключить прием оплаты по частям, чтобы клиенты могли покупать товары в кредит или рассрочку. Опыт показывает, что эта возможность сразу повышает конверсию продаж.

Фото: DragonImages/Depositphotos

Согласно исследованию Mediascope на 2019 год, по числу подключенных сайтов ЮKassa занимает первое место в России среди сервисов для приема платежей в интернете. По данным этого же исследования, 81% россиян используют платежные сервисы для оплаты заказов в интернет-магазинах. Аналитики ЮKassa прогнозируют, что популярность онлайн-платежей в стране будет только расти. Любому бизнесу важно это учитывать, чтобы продолжать развиваться — не только поймать новую волну, но и оставаться на ней.

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