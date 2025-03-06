Закрытие ИП через МФЦ в 2025 году

В статье расскажем, как закрыть ИП через МФЦ, какие документы для этого понадобятся и какие шаги нужно пройти, чтобы завершить бизнес без трудностей.

Закрыть ИП через МФЦ в 2025 году стало удобнее и быстрее, так как сервис берёт на себя подачу всех необходимых документов в налоговую инспекцию. Это позволяет предпринимателям сэкономить время и избежать лишних шагов. Так процесс становится проще, доступнее и менее напряжённым.

Документы для закрытия ИП в МФЦ

Рассмотрим, какие бумаги понадобятся, где их получить и как правильно оформить ИП через МФЦ.

1. Заявление по форме Р26001

Где взять: скачать на сайте ФНС или получить в МФЦ.

Как заполнить:

В разделе 1 укажите ИНН и ОГРНИП.

В разделе 2 выберите причину прекращения деятельности.

В разделе 3 поставьте подпись (если подаёте лично).

Доверенное лицо подписывает заявление в присутствии нотариуса.

Пример: Иван Петров решил закрыть ИП. Он зашёл на сайт ФНС, скачал бланк формы Р26001 и заполнил его:

В поле «ИНН» написал 771234567890. В поле «ОГРНИП» указал 319774600000000. В разделе 2 выбрал «Прекращение деятельности по собственному желанию». В разделе 3 поставил подпись.

2. Квитанция об оплате госпошлины

Где взять: сформировать платёжку на сайте ФНС или МФЦ.

Как оплатить:

Внести деньги через банк, терминал, Госуслуги или онлайн-банк.

Взять чек или квитанцию.

Пример: Мария Смирнова оплатила госпошлину через Сбербанк Онлайн:

Зашла в раздел «Платежи», после чего в «ФНС». Ввела свой ИНН и выбрала «Госпошлина за регистрацию прекращения деятельности ИП». Оплатила госпошлину. Скачала квитанцию и распечатала.

3. Паспорт заявителя

Где взять: оригинал находится у предпринимателя.

Что сделать:

Сделать копию главной страницы и страницы с пропиской.

Принести оригинал для сверки.

Пример: Андрей Иванов сделал копии паспорта на домашнем принтере и взял с собой оригинал.

Читайте по теме:

За себя и за того парня: какие взносы нужно платить при закрытии ИП

Как ИП с плохой кредитной историей получить кредит для бизнеса

4. Доверенность (если документы подаёт представитель)

Где взять: оформить у нотариуса.

Что указать:

Полные данные предпринимателя и представителя.

Полномочия на подачу и получение документов.

Срок действия.

5. Лист записи ЕГРИП (для сверки данных)

Где взять: запросить в налоговой (ИФНС) или скачать с Госуслуг.

Зачем нужен: проверить корректность данных перед подачей заявления.

Где взять весь комплект документов:

Документ Где получить Заявление Р26001 ФНС, МФЦ, Госуслуги Квитанция ФНС, банк, Госуслуги Паспорт Личный документ Доверенность Нотариус Лист записи ЕГРИП ФНС, Госуслуги

Подготовив все документы, можно отправляться в МФЦ и подавать заявление на закрытие ИП.

Пошаговая инструкция для прекращения деятельности через МФЦ

Шаг 1. Подготовьте документы

Чтобы закрыть ИП через МФЦ, заранее подготовьте весь пакет документов.

Заполните заявление по форме Р26001. Скачать бланк можно на сайте ФНС или взять в МФЦ. Если документы подаёт представитель, его подпись должна быть заверена нотариусом.

Оплатите госпошлину через банк, Госуслуги или онлайн-банк. Распечатайте квитанцию, её нужно приложить к заявлению.

Сделайте копию паспорта (главная страница и прописка). Оригинал паспорта нужен для сверки.

Если подаёт представитель, оформите доверенность у нотариуса.

Проверьте данные в ЕГРИП. Скачать выписку можно через Госуслуги или запросить в налоговой.

Шаг 2. Запишитесь в МФЦ или посетите его без записи

Найдите ближайший офис на официальном сайте МФЦ вашего региона. Запишитесь онлайн или возьмите талон в терминале по приходу, чтобы открыть ИП через МФЦ. Возьмите с собой весь комплект документов.

Шаг 3. Подайте документы

Подойдите к специалисту и передайте документы. Сотрудник проверит их на месте и примет заявление. Если всё в порядке, получите расписку о приёме документов, чтобы открыть ИП через МФЦ.

Шаг 4. Дождитесь завершения обработки

Срок обработки заявления — до 5 рабочих дней.

Проверить статус можно:

В личном кабинете на Госуслугах.

По телефону МФЦ.

Лично в офисе.

Шаг 5. Получите лист записи ЕГРИП

После обработки данных налоговая вносит запись о закрытии ИП в ЕГРИП. МФЦ выдаст лист записи ЕГРИП — он подтверждает, что предприниматель больше не ведёт деятельность. Проверьте данные в документе.

Фото в тексте: Freepik

После получения листа записи ЕГРИП предприниматель официально считается закрытым.

Плюсы и минусы закрытия ИП через МФЦ

Важно учитывать возможные задержки в передаче документов и загруженность центров. Разберём все преимущества и недостатки закрытия ИП через МФЦ.

Преимущества

Удобство . В МФЦ можно подать все документы в одном месте, без необходимости посещать налоговую инспекцию (ИФНС). Это экономит время и упрощает процесс.

. В МФЦ можно подать все документы в одном месте, без необходимости посещать налоговую инспекцию (ИФНС). Это экономит время и упрощает процесс. Гибкий график работы . В отличие от налоговой, большинство МФЦ работают не только в будние дни, но и по субботам. В некоторых центрах доступен приём вечером.

. В отличие от налоговой, большинство МФЦ работают не только в будние дни, но и по субботам. В некоторых центрах доступен приём вечером. Нет строгой привязки к месту регистрации . В большинстве регионов можно обратиться в любой удобный МФЦ, а не только в тот, который обслуживает адрес регистрации предпринимателя.

. В большинстве регионов можно обратиться в любой удобный МФЦ, а не только в тот, который обслуживает адрес регистрации предпринимателя. Консультации на месте . Специалисты центра проверят комплект документов, подскажут, как правильно заполнить заявление и при необходимости помогут устранить ошибки до подачи.

. Специалисты центра проверят комплект документов, подскажут, как правильно заполнить заявление и при необходимости помогут устранить ошибки до подачи. Возможность подать документы через представителя . При наличии нотариальной доверенности предприниматель может поручить закрытие ИП другому человеку.

. При наличии нотариальной доверенности предприниматель может поручить закрытие ИП другому человеку. Люди получают готовые документы в том же центре. После завершения процесса не нужно дополнительно обращаться в налоговую — лист записи ЕГРИП можно забрать в том же МФЦ.

Недостатки

Дополнительное время на передачу документов . В отличие от подачи напрямую в ИФНС, где документы сразу поступают в обработку, в МФЦ они сначала проходят внутреннюю проверку, а затем передаются в налоговую. Это может увеличить срок закрытия ИП.

. В отличие от подачи напрямую в ИФНС, где документы сразу поступают в обработку, в МФЦ они сначала проходят внутреннюю проверку, а затем передаются в налоговую. Это может увеличить срок закрытия ИП. Очереди в загруженных центрах . В крупных городах и популярных МФЦ возможны очереди, особенно если не записываться заранее. Это может увеличить время посещения.

. В крупных городах и популярных МФЦ возможны очереди, особенно если не записываться заранее. Это может увеличить время посещения. Ограниченный перечень услуг . В некоторых регионах МФЦ не выдают лист записи ЕГРИП, и за этим документом всё равно придётся обращаться в налоговую.

. В некоторых регионах МФЦ не выдают лист записи ЕГРИП, и за этим документом всё равно придётся обращаться в налоговую. Зависимость от компетентности сотрудников. Хотя работники МФЦ консультируют заявителей, они не являются налоговыми специалистами. В сложных ситуациях может потребоваться уточнение в налоговой инспекции.

Могут ли ИП отказать в ликвидации

В некоторых случаях ИФНС не примет заявление, и предпринимателю придётся подавать документы заново. Рассмотрим основные причины отказа.

1. Ошибки в документах

Если заявление Р26001 содержит неточности или пропущенные данные, налоговая не сможет обработать его. Чаще всего предприниматели допускают следующие ошибки:

Указывают неверный ИНН или ОГРНИП.

Заполняют заявление с опечатками.

Допускают ошибки во время оформления доверенности.

Пропускают обязательные поля.

Ставят подпись без нотариального заверения, если подаёт представитель.

Если налоговая обнаружит ошибку, она направит уведомление об отказе. После исправления документов предприниматель сможет подать их повторно.

2. Долги перед бюджетом или фондами

Предприниматель должен полностью оплатить налоги и взносы перед подачей заявления и оформления доверенности. Если в базе числятся долги, налоговая откажет в закрытии ИП. Возможные причины:

Остались неоплаченные налоги, штрафы или пени. Проверить задолженность можно через личный кабинет налогоплательщика.

Не перечислены страховые взносы в ПФР и ФСС. Даже если предприниматель не вёл деятельность, он должен оплатить минимальные взносы.

Судебные приставы ведут исполнительное производство по долгам предпринимателя.

Перед подачей заявления стоит разобраться с долгами и оплатить все обязательные платежи.

3. Отсутствие нужных документов

Если предприниматель не приложил хотя бы один из обязательных документов, налоговая вернёт заявление. Чаще всего заявители забывают предоставить:

Квитанцию об уплате госпошлины. Без неё налоговая не примет заявление.

Копию паспорта. Без документа невозможно подтвердить личность заявителя.

Доверенность, если документы подаёт представитель. Без неё налоговая не примет заявление от другого лица.

Перед посещением МФЦ стоит заранее собрать все документы и проверить их правильность.

4. Ошибки в налоговой базе

Иногда налоговая не принимает заявление из-за проблем в системе. Это может произойти, если:

В реестре ЕГРИП указаны неверные данные предпринимателя.

База налоговой не фиксирует оплату госпошлины.

Технический сбой мешает обработке документов.

В таких случаях предпринимателю нужно обратиться в налоговую инспекцию, выяснить причину отказа и устранить проблему.

Если налоговая отказала в ликвидации ИП, предприниматель сможет исправить ошибки и подать документы повторно.

Когда ИП считается закрытым

Налоговая рассматривает документы на закрытие ИП и принимает решение о закрытии ИП. Запись в реестре появляется не сразу:

Если предприниматель подал документы через МФЦ, налоговая внесёт данные в ЕГРИП в течение 5 рабочих дней после получения бумаг из центра.

Если документы поданы напрямую в ИФНС, процесс займёт 3 рабочих дня.

После внесения записи предприниматель официально перестаёт быть ИП.

Чтобы подтвердить факт ликвидации ИП, налоговая выдаёт лист записи ЕГРИП. Этот документ заменяет прежнее свидетельство о регистрации и подтверждает, что предприниматель больше не ведёт деятельность.

Получить лист записи можно:

Лично в налоговой инспекции.

В МФЦ, если документы подавались через центр.

В электронном виде через сайт ФНС.

Важно сохранить этот документ, так как он может понадобиться для закрытия расчётного счёта, снятия с учёта в фондах или в случае проверок.

Читайте по теме:

ИПэшники: строим некринжовый бизнес

Предпринимательские риски: что это, понятие и виды

Даже после ликвидации ИП предприниматель должен:

Оплатить все налоги и страховые взносы, если остались долги.

Подать последнюю налоговую декларацию, если на момент закрытия использовалась упрощённая система налогообложения (УСН) или патент.

Закрыть ИП и расчётный счёт в банке, если он использовался для предпринимательской деятельности.

Если у предпринимателя остались долги, налоговая может взыскать их даже после закрытия ИП.

Закрепим

Документы для закрытия ИП:

Заявление по форме Р26001. Квитанция об оплате госпошлины. Паспорт заявителя. Доверенность (если подаёт представитель). Лист записи из ЕГРИП для сверки данных.

Что нужно сделать, пошаговая инструкция:

Подготовить документы. Записаться в МФЦ или посетить без записи. Подать документы на проверку. Дождаться обработки заявления (до 5 рабочих дней). Получить лист записи ЕГРИП, подтверждающий закрытие ИП.

Преимущества закрытия ИП через МФЦ:

Удобство подачи документов в одном месте. Гибкий график работы центров. Нет привязки к месту регистрации. Консультации на месте. Возможность подать документы через представителя. Получение готовых документов в том же центре.

Недостатки:

Возможные задержки в передаче документов в налоговую. Очереди в загруженных центрах. Ограниченный перечень услуг в некоторых регионах. Зависимость от компетентности сотрудников.

Причины отказа в ликвидации ИП:

Ошибки в документах (например, неверный ИНН или ОГРНИП). Наличие долгов перед бюджетом или фондами. Отсутствуют нужные документы (например, квитанции об оплате госпошлины). Ошибки в налоговой базе (например, неверные данные в реестре ЕГРИП).

Если вы решили закрыть ИП, тогда вам нужно получить:

Запись в ЕГРИП. Появляется через 3-5 рабочих дней после подачи документов. Лист записи ЕГРИП. Подтверждает официальное закрытие ИП.

Дополнительные действия после закрытия ИП:

Оплатить все долги, если они есть. Подать последнюю налоговую декларацию. Закрыть расчётный счёт в банке.

Важно:

Лист записи ЕГРИП является подтверждением закрытия ИП и должен быть сохранён. Налоговая может взыскать долги даже после закрытия ИП.

Фото на обложке: Freepik