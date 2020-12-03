Шесть привычек, которые помогают запомнить что угодно

В эпоху технологического прогресса умение учиться является одним из самых важных навыков. Чтобы эффективно осваивать новые знания, не обязательно обладать врожденными способностями. Необходимо лишь использовать нужные инструменты, подходы и правильно применять изученное. Эти привычки помогут усваивать любую информацию.

Много читать

Чтение для ума — это то же самое, что упражнения для тела. Оно погружает нас в мир новых идей, концепций и знаний и создает в мозгу новые связи и шаблоны.Чем больше мы читаем, тем успешнее становимся.

Многие выдающиеся люди разделяют любовь к чтению. Для них это не монотонный процесс, а возможность улучшить свою жизнь, карьеру и бизнес. Илон Маск в детстве читал по две книги в день. Билл Гейтс читает 50 книг в год, Марк Цукерберг — как минимум одну книгу каждые две недели, а Уоррен Баффет тратит 5-6 часов в день на пять газет и 500 страниц корпоративных отчетов.

В мире, где информация является новой валютой, чтение — лучший источник знаний, навыков и богатства.

Воспринимать обучение как процесс

Приобретение новых знаний — это путешествие, а не пункт назначения.

Для понимания любой темы или идеи требуется не только внимательность, но и, что более важно, любопытство.

«Учебное путешествие — это тщательно подобранные учебные материалы, с помощью которых мы приобретаем навыки для конкретной должности и/или профессиональной сферы», — пишет Соня Малик из IBM.

Обучение — это инвестиция, которая, как правило, приводит к повышению заработка. Чтобы знания не теряли своей актуальности, нужно постоянно совершенствоваться и не прекращать учиться.

Стремиться к постоянному росту

Доктор Кэрол Двек разработал теорию обучения, которая основана на убеждении, что интеллект, способности и производительность всегда можно улучшить.

«В 21 веке безграмотными можно считать не тех, кто не умеет читать и писать, а тех, кто не способен учиться, разучиваться и переучиваться», — утверждает Элвин Тоффлер, писатель, футурист и бизнесмен, известный своими работами о современных технологиях.

Развитие адаптивного мышления помогает сосредоточиться на самых важных целях в жизни. Оно помогает увидеть возможности для обучения и развития способностей. Умение сохранять непредвзятость, приобретать знания и применять их при необходимости может значительно улучшить вашу жизнь и карьеру.

Делиться знаниями

Согласно исследованиям, человек усваивает гораздо большую часть информации, когда передает ее другим или сразу же применяет ее. В психологии это называется «практика припоминания». Кроме того, обучая кого-то, вы нагляднее видите пробелы в собственных знаниях.

Эту ментальную модель придумал выдающийся физик Ричард Фейнман, который умел доступно иллюстрировать сложные темы и даже получил прозвище «великий объяснитель». Его метод изложен в биографии Джеймса Глейка «Гений: жизнь и наука Ричарда Фейнмана».

Если вы способны передавать знания другим, значит вы их полностью усвоили. Лучший способ изучать, обрабатывать, хранить и запоминать информацию — сочетать самообразование с обучением других. Например, прежде чем дочитать книгу до конца, постарайтесь вспомнить уже усвоенную информацию, записать и поделиться ей.

Заботиться о мозге

Работоспособность мозга зависит от его состояния. То, как вы заботитесь о нем, может существенно повлиять на то, как он обрабатывает и извлекает информацию. Здоровый и производительный мозг поможить продлить активный период жизни.

Чтобы замедлить процессы когнитивных отклонений, следует употреблять в пищу следующие продукты:

чернику,

овощи (листовую зелень, капусту, шпинат, брокколи),

цельнозерновые продукты,

насыщенные белком продукты (рыбу, бобовые),

ненасыщенные жиры (оливковое масло).

«Фрукты и овощи препятствуют возрастным окислительным процессам, которые являются причиной износа клеток мозга», — говорит профессор психиатрии и старения Гэри Смолл.

Если заранее подумать о здоровье, можно замедлить естественные процессы, которые постепенно приводят организм в упадок.

Позволять себе отдых

Отдых очень важен для обучения. Согласно недавнему исследованию, короткие перерывы улучшают мозговые процессы запоминания и усвоения информации.

«Частые и короткие перерывы столь же важны для запоминания, как само обучение», — утверждает Леонардо Г. Коэн, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Национального института здоровья.

Эксперты рекомендуют занятия продолжительностью 30–50 минут. Нейронным сетям мозга необходимо время для обработки информации, поэтому интервалы между обучением помогают более эффективно запоминать новую информацию и дают вашему мозгу достаточно времени для восстановления.

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