Жизнь и работа в Аргентине глазами русской: «На семейных праздниках нужно перецеловать 60 человек»

Ксения Сидрасчи переехала в Аргентину в 2008 году, а через год начала работать гидом. По ее словам, в Аргентине много проблем — инфляция, преступность, безработица, запрещен оборот доллара, медленное обслуживание, но при этом прекрасный климат, необычная природа, дешевое образование, качественная медицина.

Ксения Сидрачи

Мне 40 лет. Я окончила МГОУ по специальности менеджмент, еще немного преподавала детскую ритмику и хореографию. Я росла во время перестройки, поэтому с детства хотела жить за границей. В 26 лет я уехала зимовать в Египет, где встретила будущего мужа-аргентинца. Мы полгода путешествовали по Азии, а затем отправились к нему на Родину.



13 лет назад визу в Аргентину было сложно сделать — нужен был целый пакет документов, а туристов просили оплатить все расходы на поездку заранее. Поэтому о стране мало кто что знал. Меня пугали: «Тебя продадут в рабство!».



В Буэнос-Айресе я оказалась в начале 2008 года. Он понравился мне с первого взгляда. В Москве я жила в спальном районе с одинаковыми блочными многоэтажками, а в Аргентине у нас был дом в частном секторе. Много солнца, зелени — красота. У меня сильно выросло качество жизни: ты почти круглый год можешь гулять в шортах, заниматься спортом.



Зима длится здесь с июня по сентябрь и напоминает московское лето — днем температура в пределах +20, ночью +5+10 градусов. Про это есть анекдот, в котором студент-афроамериканец жалуется родителям, что у него в России две зимы: одна белая, а другая зеленая.

На леднике Перито-Морено

«Мои клиенты — туристы, инфлюенсеры, люди из списка Forbes»

Мое окружение тут смеялось: мол, какой уровень жизни — у нас же безработица, преступность! Для них Россия — это идеальная страна, как будто Европа.

В 2009 году я начала работать гидом. Это был удачный момент. Во-первых, упростили получение визы и в страну въехал поток туристов. Во-вторых, русскоязычных экскурсоводов вообще почти не было. В основном это были пожилые женщины, которые приехали в страну в 80-х—90-х и не умели пользоваться интернетом.



Я дала рекламу на местных ресурсах, в соцсетях — и быстро получила первых клиентов. Учиться всему пришлось самой. В Аргентине ведомство, которое контролирует квалификацию гида, практически не работает. За пару лет появилось много русскоязычных гидов-мигрантов. Чтобы отличаться от конкурентов, я получила лицензию в Universidad de Morón.



Три года учебы в бакалавриате обошлись примерно в $5000 по старому курсу. Пока я училась, дети стали называть няню мамой. Также мне пришлось за свой счет два раза объездить страну — самостоятельно и с экзаменаторами. Это было нужно для успешного окончания учебы.

Чтобы диплом котировался в Европе, его нужно подтвердить в одной из стран, например, в Испании. Серьезные агентства стараются нанимать именно дипломированных специалистов.

Я работаю с разными клиентами: обычными туристами, инфлюенсерами, людьми из списка Forbes. Они находят меня сами или через агентства. Еще я помогала создать две программы «Орел и решка» по Аргентине. За 12 лет у меня сложилась репутация. В 2019-м и 2020-м годах я получила звание лучшего русскоязычного гида в Аргентине по мнению пользователей TripAdvisor.

С ведущими шоу «Орел и решка» — Анастасией Ивлеевой и Антоном Птушкиным

Нюансы работы гида: три часа на сон, сложные клиенты, креатив

Это только кажется, что работать гидом легко. Горячий сезон длится примерно с ноября по март, а пик приходится на декабрь-февраль. В эти месяцы я сплю по три-четыре часа. Обычно в семь-восемь утра я уже в аэропорту — встречаю группу, затем до пяти-шести вечера провожу экскурсии. Иногда бывает перерыв на обед: когда меня везут из одного отеля в другой. До 23:30 вечерняя программа — шоу танго. А после я до двух-трех ночи отвечаю на письма.

Мне постоянно надо актуализировать знания по новой истории, потому что туристы могут спросить все что угодно. «А кто это на портрете? А почему сейчас протест?». Придумываю программы и для детей.

Есть ли сложные клиенты? Как раз высокопоставленные люди могут задавать вопросы и не слушать ответы. Знаю, что некоторые экскурсоводы не выдержали русского менталитета. Англо- и испаноязычных гидов намного больше, поэтому у них гонорар ниже. Рекомендованные расценки от ассоциации гидов на январь-март 2020 года были такими: $22 в час на испанском/португальском языке, $32 — на немецком. Редкими специалистами считаются гиды со знанием русского, арабского, иврита — их услуги стоят на 10% дороже.



Гида кормят ноги: ты можешь ничего не заработать, а можешь получить пару тысяч долларов. За 10 лет работы нам с мужем удалось накопить на квартиру в центре Буэнос-Айреса.





С туристами в местных горах

Что можно купить на $1000 в Аргентине

Из-за коронавируса я уже полтора года без работы. Так как я официально самозанятая и плачу налоги, государство выплатило мне примерно $2000. Это приличная сумма по местным меркам. Постараюсь объяснить. Аргентина — одна из немногих стран, где доллар запрещен к циркуляции, поэтому в стране есть официальный и «черный» курс доллара. Купить доллары вы не сможете нигде. А если уезжаете за границу, придется покупать валюту на черном рынке, где доллар стоит в два раза дороже. Это как раз то, почему из Аргентины за последние годы ушли корпорации: они должны были приносить в казну реальные доллары, а получать обесцененные песо.По официальному курсу $1 000 — это 97 000 песо. По черному — 175 000 песо: на эти деньги семья из двух человек уже может скромно жить несколько месяцев. Для сравнения: сейчас у нас минимальная пенсия — 24 000 песо ($137)*, максимальная — 170 000 песо ($971), у бывших депутатов и судей доходит до 900 000 песо ($5 143). Минимальная зарплата сейчас — 25 000 песо ($143) в месяц. Если семья из четырех человек со своим жильем получает 30 000 — 70 000 песо, они считаются бедными. От 100 000 до 300 000 песо — средний класс. Приличную студию в центре можно снять за 26 000-35 000 песо ($150–200).Как происходит обмен валюты на черном рынке? У каждого аргентинца есть свой доверенный меняла. Он даже может приехать к вам домой. На центральной улице стоят зазывалы. 10 лет назад многие катались в Уругвай снимать зарплату в долларах, а затем меняли ее дома по черному курсу, получая 25-30% прибыли. Государство закрывает на это глаза.

На леднике Перито-Морено

Что такое «индустрия бедности»

Безработица — такая же большая проблема здесь, как и преступность. Многие уезжают к родственникам в Европу, потому что зарплаты сильно сокращаются, рабочих мест нет из года в год. Аргентинцы боятся, что страна превратится в Венесуэлу.



До кризиса 2001 года в стране почти не было пособий по бедности. А после появилось много нищих. Так как у нас популистское правительство, количество пособий постоянно увеличивается. В 2002 году помощь получало два миллиона человек, а сейчас уже 20 миллионов. Проблема в том, что они не ищут работу. Например, семья может жить на пособие в 60 000 песо. Но как только кто-то из них найдет работу, помощь отнимут. Еще этих бедняков свозят принудительно на митинги — они не могут отказаться. Поэтому у нас много бездельников, которые деградируют. В Аргентине это называют «индустрией бедности».



В Аргентине большие налоги, высокий уровень преступности и нестабильности. За чертой бедности живет около 50% населения, а пандемия только усугубила ситуацию. Инфляция составляет 50% в год.





В местных горах

Сколько стоит обучение в Аргентине

Какие специалисты в стране самые высокооплачиваемые? Судьи, прокуроры, банкиры, адвокаты, медики, работники IT-сферы, инженеры, нотариусы и политики. Часто аргентинцев удаленно нанимают американские компании и платят им в два раза меньше, чем другим сотрудникам. Это всем удобно: первые получают дешевый труд, а вторые — приемлемую зарплату в долларах.



Аргентинцы любят учиться, да и в вузы берут всех — вне зависимости от возраста. Тут можно взять перерыв и вернуться в университет через 2-3 года. Местные дипломы, если их легализовать, котируются во многих странах.

Аргентина занимает первое место среди стран Латинской Америки по уровню образования. Кстати, я сейчас заканчиваю учиться в магистратуре Universidad del Salvador (USAL). Вместе со мной вольным слушателем был 80-летний дедушка.

Я плачу за вуз 24 000 песо ($127 по «черному» курсу) в месяц, но есть частные учреждения, которые стоят в 4 раза дороже.

Среднее государственное образование тут плохое: дети потом часто испытывают проблемы с обучением. Поэтому родители стараются искать частную школу. Обучение там стоит от $50 в месяц и до бесконечности в зависимости от финансовых возможностей семьи.

Один из водопадов Игуасу

Как я перестала ждать сантехников. И не только их

Инфраструктура и сервисы в Буэнос-Айресе сильно отстают от России. У нас нет круглосуточных магазинов и маркетплейсов. А к медленному обслуживанию нужно привыкнуть: меню и чек в кафе могут нести по 10-15 минут, потом еще 30 минут — сам заказ. В итоге даже попить кофе — целая история.

В Буэнос-Айресе я перестала ждать и сантехников, и ремонтников, и электриков. У местных есть выражение «Если Бог даст». Мне с марта чинят диван. Я вызвала специалиста, оставила предоплату, он тянул время до августа, а потом просто вернул предоплату. Наш сантехник постоянно находит отговорки — то денег на телефоне нет, то он был в контакте с ковидным больным. В итоге я смирилась и думаю: «Ну, как Бог даст. Придет — здорово. Не придет — так тому и быть».

Со львом



«Вы целуете врача при встрече!»

Мне не нравится традиция приветствовать и прощаться поцелуем в щеку. Представьте: на семейных праздниках нужно поцеловать по два раза 60 человек! Или мой муж играет в регби. Если его друзья замечают меня, то после тренировки каждый подойдет и поцелует меня, даже если он весь в грязи, траве и ссадинах. В школе учительница целует и учеников, и мам. А в поликлинике вы целуете врача. Сейчас, в связи с пандемией, поцелуи запрещены.



Еще одна традиция — выпивать бокал-другой вина за ужином, что я считаю бытовым алкоголизмом. Стремление к ЗОЖ зависит от уровня образования и зарплаты. До пандемии многие ходили в фитнес-студии: они на каждом углу и издалека смахивают на дискотеку. А в трущобах много полных людей, которые питаются макаронами, сладостями и другими мучными продуктами.

Мне нравится, что аргентинцы делят домашние обязанности в семье. А еще тут никто не считает зазорным быть в 30-35 лет не в браке. У этого есть обратная сторона: многие только в 40 лет задумываются о детях. Поэтому здесь дают три бесплатные попытки ЭКО.

У русских и аргентинцев есть похожая черта: ты постоянно должен быть начеку, потому что ситуация в стране может быстро измениться. Мы поменяли доллары и купили на них классную машину, покатались на ней пару лет, а потом продали за те же деньги. По этой причине есть люди, которые не хотят уезжать: заработать чем-то подобным в Европе сложно.



Аргентинцы — это смесь итальянской и испанской крови, поэтому они очень эмоциональные. На каждую эмоцию есть свой жест. Большинство аргентинцев — католики, поэтому на первом месте у них семья. Воскресный обед вместе — это святое.



Основа местной кухни — мясо, пицца, паста, вино. Мой муж и свекровь каждую субботу делают домашнюю пиццу.

Считается нормальным, когда в семье 2-3 ребенка. Чтобы получить статус многодетного, нужно семь детей.

Пустыня Большого Соленого озера

Местные традиции и праздники

В каждом регионе свои традиции. Например, первого августа отмечают день Пачамамы (матери-земли), когда ее благодарят за все, что она дала, и просят изобилия. В земле делается ямка, куда кладут маис, табак, нитки от пончо, листья коки и мате. Можно воткнуть в землю сигарету, чтобы «земля покурила». Языческие ритуалы, которые сплетаются с традициями и сопровождаются католической молитвой.



В Аргентине много карнавалов: традиционные и современные. Есть и специфические, например, карнавал, когда дети одеваются демонами.

У нас нет корриды, но есть религиозный праздник, когда во славу Девы Марии с рогов разъяренного быка нужно сорвать красный ободок с монетами. Перед этим загадывают желание.

Еще тут принято с размахом отмечать пятнадцатилетие дочерей. Многие копят на этот праздник всю жизнь. Кто-то берет кредит. Масштаб праздника можно сравнить со свадьбой: снимают помещение, приглашают семью и друзей — от 50 до 200 человек, устраивают конкурсы. Сама именинница одета в нарядное платье.



В последние годы с развитием туризма многие родители вместо традиционного праздника стали отправлять девочек в путешествие. Обычно едут в Майами и Диснейленд. Есть специальные турагентства, которые предлагают подобные путевки. Они вывозят группы по 60 девочек несколько раз в год. Так как это одна из самых прибыльных ниш в Аргентине, получить лицензию на этот вид деятельности сложно.







Почему у каждого жителя Буэнос-Айреса «глаза на затылке»

В Буэнос-Айресе есть районы, где не стоит появляться. Я сама хожу или с перцовым баллончиком, или с заостренным гвоздем на брелке. Тут нет жителей, которых бы ни разу не грабили. У местных есть выражение «глаза на затылке» — как раз про это. В городе не стоит разговаривать по телефону в такси или в автобусе — его могут выхватить даже через окно.



Типичная история: быстро парковать машину в гараж. Обычно один стоит «на стреме», другой паркует. Моя свекровь делает это держа палец на SOS-кнопке. А мы с мужем, если видим машину у нашего дома, выключаем свет в авто, ждем, пока улица опустеет, и только потом стараемся быстро добежать до дверей. Поэтому за пределами Аргентины ты чувствуешь себя непривычно свободно.



У полиции мало влияния, при этом сотрудников часто сажают за превышение полномочий. Это обратная сторона власти военной хунты, которая с 1976 по 1983 годы уничтожила много мирного населения.

С супругом

Про медицинские услуги

В Аргентине хорошая и частная, и государственная медицина. С нюансами: государственные больницы часто бывают переполнены, в них редко делают ремонт. Моя свекровь работает в гигантском госпитале, который можно сравнить с гостиницей «Космос» в 10 км от центра — я даже встречала там в коридорах собак.



В Аргентине нет разделения на взрослые и детские больницы, что кажется мне странным. То есть, у вас в одном месте много разных отделений сразу. А в роддоме младенца и молодую маму навещают все родственники. После выписки считается нормальным ходить с малышом в людные места. И никто не думает о микробах. Еще одна особенность местного здравоохранения: перед свадьбой вы с будущем супругом должны сдать тест на СПИД, чтобы все были уверены в здоровье партнера. Мы с мужем решили сдать анализ рано утром, чтобы побыстрее пойти на работу. И были в шоке: оказалось, что больницы не закрываются на ночь, а в залах ожидания спят бомжи, которых из жалости не выгоняют.



Здесь распространена пластика: цены на услуги намного ниже Европы и США, а частная страховка покрывает стоимость. Поэтому много туристов «с медицинскими целями». Я даже как-то организовывала пластические операции женщинам с Камчатки.





Сколько стоит жилье и ЖКУ

Квадратный метр жилья в центре города стоит от $1 000 до $3 000, а в элитном районе Пуэрто-Мадеро — в два раза дороже. Квадратный метр дома в загородном кантри-клубе с охраной обойдется в $1 000-2 000, а правила не позволяют строить дом меньше 120 или даже 200 кв. м — в зависимости от регламента. Аргентинцы редко сами выращивают овощи, но любят ставить на участке гараж и бассейн.

Коммунальные платежи здесь небольшие: за газ мы платим каждые два месяца примерно по $10, примерно столько же — за свет и воду. Но это тарифы с субсидией: население платит четверть стоимости, а остальное доплачивает государство. Если правительство сменится, то цены вырастут. Подобное было в 2015-2019 годах, когда за год цены на ЖКУ повысили на 300%.

С тигренком

Париж Латинской Америки



Многие думают, что Буэнос-Айрес расположен на берегу океана, но это не так. Ближайшие пляжи в 300 километрах.

Буэнос-Айрес находится на равнине. На протяжении сотен лет владельцы загородных ранчо высаживали аллеи деревьев у домов и вокруг полей, поэтому сейчас тут очень зелено. А озеленением центра города занимался знаменитый ландшафтный дизайнер Карлос Тайс.

Это самый европейский город Латинской Америки, куда на рубеже 19-20 веков приезжали европейские архитекторы, строители, резчики по камню. Город старались превратить в «Париж Латинской Америки».

Самые распространенные виды транспорта — автобус (от 18 до 200 песо за поездку) и метро (30 песо за поездку). Стоимость зависит от расстояния и класса рейса — экспресс или обычный. Если человек пользуется несколькими видами транспорта, ему дают большую скидку на следующую поездку.

Дорога из одного конца города в другой на личном авто без пробок может занять 30 минут, а на общественном транспорте в будний день — два часа, если считать возможные протесты и плотный трафик.

В Буэнос-Айресе очень необычная планировка улиц, как в Барселоне, — по квадратам. Эту систему привнесли в 16 веке испанцы. У них было четкое представление о том, что город должен находиться на берегу реки и быть в форме шахматной доски. А на центральной клеточке, главной площади, должны располагаться собор, ратуша и другие госструктуры.

Местные горы

«Скучаю по гречке и кефиру»

Как проводят выходные аргентинцы? По субботам они ходят на спорт: футбол, регби, женский хоккей. Кто-то поддерживает детей на тренировках, кто-то убирается дома. Молодежь собирается в барах и клубах. А в воскресенье встречаются с семьей или друзьями и обязательно делают мясо на гриле. В городе много парков, музеев, театров. В скверах собираются активные группы по интересам, люди занимаются танцами, гимнастикой, цигуном и так далее.

Отпуск местные проводят в зависимости от возможностей: большая часть населения отдыхает на аргентинских пляжах. Кто-то ездит загорать в Бразилию, Уругвай, Майами или на Карибы. Состоятельные аргентинцы предпочитают круизы. Китай, Вьетнам, страны СНГ считаются экзотическим направлением. Зато аргентинцы часто ездят в Европу, в основном в Испанию и Италию. У многих есть итальянский или испанский паспорт. В Аргентине проживает самая большая в мире итальянская диаспора: более миллиона человек!

Больше всего в Аргентине мне не хватает московских друзей, гречки и кефира.

Я бы не отказалась от круглосуточного обслуживания, московских клубов и разных курсов: в Москве можно найти все что угодно, от уроков экстремального вождения до вумбилдинга. Здесь этого нет. Еще хочется, чтобы люди работали на результат. Например, тут сложно найти детям серьезную спортивную секцию, в которой бы воспитывали характер. В Аргентине всегда побеждает дружба, а спорт — для удовольствия. Поэтому на Олимпиадах у нас очень мало медалей.



Фото: личный архив героини