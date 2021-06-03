Жизнь и карьера в Париже: «Без диплома найти работу сложно»

Карьера Анастасии связана с люксовой модой и консалтингом: девушка работала в старинном универмаге Printemps, а сейчас занимает должность стратегического консультанта Equancy. Также она помогает поступать во французские вузы, организовывает квесты и пишет в своем блоге об образовании и жизни в Париже. Мы попросили Анастасию рассказать о том, как поступить в зарубежный вуз и устроиться на работу в Париже, какие есть тонкости общения с коллегами и что за бонусы дает постоянный контракт.

Анастасия Белугина так любила Париж, что после окончания университета решила осуществить мечту и переехала в столицу Франции. Она окончила несколько местных вузов, в том числе известную ESSEC Business School.

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Я мечтала жить в Париже с тех пор, как оказалась там в первый раз. Еще моим большим интересом была люксовая мода, и столица Франции — лучшее место для карьеры в этой области, поэтому после обучения в ВШЭ я задумалась о переезде. Для поступления я выбрала вуз, в котором проходила летнюю стажировку. Я не хочу раскрывать его название. Скажу только, что у него была красивая реклама, а по факту уровень был низкий. Но я решила все-таки доучиться.

После я устроилась на стажировку в L’Oreal — в отдел по уходу за кожей, где я придумывала новые формулы и ароматы. Многие коллеги задавали мне вопросы о вузе. Сперва я не знала, с чем связан такой интерес. Но потом поняла, что по диплому тебя оценивают в течение всей карьеры. И о моей Школе никто не слышал…

Во Франции «корочки» играют важную роль — без них сложно получить хорошую должность.

Более того, тут нельзя, как в России, менять сферу деятельности: если ты изначально был гуманитарием, то техническая практика будет выглядеть в резюме странно.

К концу стажировки и магистратуры я оказалась в сложном положении: виза заканчивалась, а предложений о работе не было. Тогда я решила снова пойти учиться. Основной целью выбрала ESSEC Business School (входит в топ-10 лучших образовательных учреждений Франции. — Прим.) и начала готовиться. В первом вузе почти не было конкурса: поступают все, кто готов оплатить обучение. Второе поступление требовало высоких оценок и балла GMAT, сложного эссе, мотивационного письма, интервью, рекомендаций.



Про местную систему образования: чем различаются Школы и университеты

Во Франции учебные заведения делятся на университеты и высшие школы. При этом нельзя сказать, что они конкурируют между собой или где-то плохо учат. Если вы планируете карьеру в гуманитарной или академической сфере, вам подойдет университет, та же Сорбонна. Но если вы интересуетесь бизнесом или мечтаете получить техническую прикладную специальность, нужно идти в высшую школу.

Помимо конкурентоспособного диплома, который открывает многие двери, у вас будет хороший нетворк. В высших школах сильные связи между выпускниками, даже если они не знакомы лично. Я сама не раз спрашивала выпускников о карьере в маркетинге за чашкой кофе.

Поступить в высшую школу сложнее и дороже, чем в университет. Средняя стоимость обучения — от 10 до 18 тысяч евро в год. А в подавляющем большинстве университетов иностранцы могут учиться бесплатно. Но есть разные варианты сократить расходы.

Во-первых, стипендии. Например, я получила грант в размере 20 тысяч евро, который потратила на образование.

Во-вторых, apprenticeship. Компания нанимает вас в качестве стажера и платит небольшую зарплату. Для фирм это возможность снизить налоги: им выгоднее нанять сотрудника, которого потом можно и оставить.

Я несколько месяцев искала контракт, который бы мне подошел, потому что хотела работать только с люксовой косметикой. Смотрела сайты компаний и подборки вакансий, карьерный сайт ESSEC, спрашивала через знакомых. Не помню, сколько собеседований я прошла — кажется, около десятка. В Hennessy я прошла пять интервью, в Dior — четыре, в универмаге Printemps — три. Как раз в универмаге я работала три дня в неделю и получала зарплату.





Как найти работу в Париже, если вы не француз

Сложно ли получить работу во Франции иностранцу? Да, потому что компаниям приходится заполнять много бумаг и доказывать, что иностранец «лучше» француза. Недавно появилась специальная виза passeport talent*, с которой трудоустройство стало проще, но не все фирмы знают о ней.

Во Франции нет понятия «попросить уйти»: тебя могут уволить только на этапе испытательного срока, а если ты на контракте, — это еще сложнее.

Сотрудника могут просто не нагружать работой, не давать задач. Или вытеснить, ждать, что он сам напишет заявление. Но увольняться по собственному желанию невыгодно, так как при этом не дают пособия. Можно договориться полюбовно, что называется rupture conventionnelle: когда сотрудник получает пособие по безработице. Но не все компании соглашаются, так как это тоже затраты.

Если вы считаете, что вас уволили неправомерно, можно начать юридическое разбирательство. Статистика по выигрышам — 50 на 50, но закон больше защищает сотрудника, а не фирму.

*Виза действует четыре года с возможностью продления и дает право на проживание вместе с семьей по упрощенной процедуре оформления, а также возможность работать, в том числе открывать свой бизнес.

Про особенности работы

Во Франции важна письменная коммуникация с коллегами и умение дипломатично составлять электронные письма. В L’Oreal я даже копировала письма коллег и сохраняла нужные места. В большинстве своем тут не принято писать по рабочим делам в соцсети и ставить смайлики в письмах.

После двух лет работы в Printemps благодаря ярмарке вакансий в моей бизнес-школе я нашла контракт CDI (Contract Duration Indeterminée — бессрочный контракт. — Прим.). Я заранее начала поиск компании и еще до выпуска устроилась на вакансию стратегического консультанта в Equancy. Компания специализируется на стратегии data- и digital-трансформации, а среди ее клиентов такие бренды как LVMH, L’Orеal, Volkswagen, Adeo, Axa. Я работала на инновационном проекте по data и IT в люксовой большой компании, но подробно рассказать о проекте не смогу, так как нахожусь под NDA.

Я отвечаю за продвижение проекта и координирую экспертов, разговариваю с клиентами, руководством, провожу встречи с командой, изучаю риски. У меня много организационной и коммуникационной работы. При этом для моей должности нужно понимать хотя бы в общих чертах технические детали — модели data science, работу data platforms, специфику управления IT-проектами.

Сейчас я свободно говорю на французском. Это очень важно для работы. Объясню: Франция — одна из немногих стран, где все — от сотрудников банка до продавцов на рынке — говорят только по-французски. А если вы попытаетесь что-то спросить на другом языке, на вас или посмотрят свысока, или сделают вид, что не услышали.

Я работала в компаниях с разными правилами: например, в Equancy мы можем проводить встречи на английском, если кто-то из коллег не владеет французским. А вот в L’Oreal все процессы были только на местном языке.

«Во время работы в универмаге я не покупала косметику»

Какие плюшки есть у людей, которые работают с люксовыми брендами? Во время работы в универмаге я не покупала косметику вообще, а еще тонны продукции дарила. Сейчас я внешний консультант, поэтому мне не дарят подарки.

Консалтинг — специфическая сфера, где люди работают очень много. Но во Франции соблюдают work-life balance: им важно вечером поужинать вместе с семьей. Рабочий день у большинства парижан заканчивается в 19:00.

В крупных компаниях работа на контракте дает много бонусов, они касаются социальной защищенности. В некоторых фирмах есть даже специальный отдел, который занимается скидками, подарками, поиском жилья или юридическими консультациями. Например, мне такой специалист помог с оформлением ипотеки.

Да и социальный пакет во Франции отличный. Иногда он может распространяться и на других членов семьи. Например, медстраховка, специальная карточка для оплаты обедов, дополнительные дни отпуска (помимо основных пяти недель. — Прим.) и т.д.





Особенности самозанятого во Франции

Параллельно с работой у меня есть два личных проекта. Я веду блог о жизни в Париже, рассказываю про поступление в местные вузы и даю частные консультации.

Блог про образование за границей начался еще с ЖЖ («Живой журнал» — ранее популярная в России блог-платформа. — Прим.), так как я на своем опыте поняла, как тяжело иностранцу разобраться во французской системе. Сперва писала об опыте переезда и Париже, а в 2018-м начала вести Instagram и больше писать именно о поступлении и карьере.

Я преподавала GMAT (стандартизованный тест для определения способности успешно обучаться в бизнес-школах. — Прим.), помогала с оформлением документов в магистратуру. Благодаря блогу у меня появилось много частных клиентов.

Русские студенты интересуются Францией, но разобраться в потоке информации бывает сложно. Многие думают, что высшие школы — это недоступные дорогие заведения, куда могут поступить только гении и отличники. Но, к счастью, это стереотип.

Я рассказываю клиентам, что школа оценивает кандидатов по множеству критериев, и если стратегически подойти к досье, то можно не только поступить, но и получить стипендию.

Еще мы с мужем организовываем квесты. Во Франции популярен формат escape games, а вот квестов нет. Сперва мы делали их друг для друга с мужем, потом для друзей, а сейчас решили монетизировать.

Во Франции закон строго наблюдает за любым твоим начинанием: мимо налоговой твой заработок не пройдет. Тут прогрессивное налогообложение — чем больше доход, тем больше размер налога. За это ты получаешь медицину высокого качества и социальную защищенность, например, при увольнении тебе будут выплачивать до 70% от прошлой зарплаты.

У меня есть ИП, которое я открыла еще в студенчестве. Статус индивидуального предпринимателя можно иметь параллельно рабочему контракту, главное, чтобы ваша деятельность не пересекалась. Я плачу 25% налога на выручку.





«Париж выглядит пустым — туристов нет»

Мы уже год сидим на самоизоляции. Чувствуется, что люди устали. Летом немного снимали ограничения — и можно было сходить в ресторан. У меня есть право раз в неделю приезжать в офис по специальному документу о передвижении. Люди носят маски и перчатки, везде стоят антисептики. Безусловно, жизнь изменилась. Париж выглядит пустым, потому что туристов нет.

Сейчас психологическое давление и напряженность из-за коронавируса уменьшились. Мы привыкли к сегодняшней реальности.

Год назад в восемь вечера все французы выходили на балконы и минуту аплодировали врачам. Мне очень нравилась эта акция, чувствовалось единение.

19 мая у нас открылись террасы кафе, магазины, музеи, кинотеатры.





«Я не смотрю на Париж сквозь розовые очки»

Раньше мне хотелось переубедить людей, которые плохо отзываются о Париже. Для меня это город с невероятной архитектурой, культурой, который вдохновлял огромное количество людей, поэтому быть тут — большая удача.

Я не смотрю на Париж сквозь розовые очки. Например, тут очень дорогое жилье, как для аренды, так и для покупки. И если ты хочешь жить в центре, придется мириться с маленькой площадью. Студенты и семейные пары могут жить в студиях площадью 18-30 метров за 700-1000 евро. Средняя стоимость метра жилья — 10 тысяч евро, а процент по ипотеке небольшой — 1-2%.

Для меня в проживании в старом парижском доме есть свой шарм. При этом в таких домах нет лифта. Поэтому, когда мы с мужем переезжали, тащили все вещи на себе. И да, у нас постоянно что-то ломается.

К чему мне пришлось привыкать в Париже? Например, магазины и различные учреждения закрываются очень рано: из-за комендантского часа — в 6-7 вечера, хотя в обычное время что-то работает до 8-9 вечера.

Гипермаркетов в центре города нет — это просто не принято. Зато есть фермерские рынки, куда парижане с удовольствием ходят за свежими фруктами и овощами. Тут очень развито понятие квартала: по району располагаются небольшие лавки, где продавец знает всех жителей и ты сам говоришь «моя пекарня», «мой продавец фруктов», «мой винный погреб». Половину продуктов мы с семьей покупаем в супермаркете.

Во Франции культ еды и все встречи с друзьями и родственниками строятся вокруг стола: закуска, блюда, десерт и, конечно, сыр с вином. Французы много готовят дома и предпочитают здоровую пищу — фаст-фуд тут не в почете.





Фото: личный архив героини