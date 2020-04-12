Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Московская школа программистов запускает бесплатные онлайн-курсы

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Московская школа по программированию запускает бесплатные курсы для школьников в формате интерактивных вебинаров. Занятия будут проходить в виде живых трансляций, каждый ученик сможет получить обратную связь от преподавателя. Участие в вебинарах бесплатное, надо зарегестрироваться.

Московская школа программистов запускает бесплатные онлайн-курсы

В занятиях используется яркая графика, встроенная в собственную образовательную систему EduApp. Учащиеся будут выполнять много практических заданий, общаться с преподавателем в режиме реального времени, задавать вопросы.

Онлайн-курсы по программированию будут доступны по трём направлениям: «введение в программирование 3D-миров» для учеников 3-5 классов, «введение в IT: полезные инструменты для компьютерной графики, веб-дизайна и мобильной разработки» для учеников 6-8 классов и курс по подготовке к ОГЭ по математике для учеников 9 класса. 

Курсы доступны любому школьнику по всей России. 

Фото на обложке: Shutterstock / Anna Mente

Хочешь писать на темы предпринимательства, образования и технологий? Стать автором Rusbase Young может каждый. Узнать как

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

15 апреля 2020

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

15 апреля 2020

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

13 — 15 апреля 2020

Kafka Streams для разработчиков

15 апреля 2020

Performance Marketing

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ