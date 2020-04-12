Московская школа программистов запускает бесплатные онлайн-курсы

Московская школа по программированию запускает бесплатные курсы для школьников в формате интерактивных вебинаров. Занятия будут проходить в виде живых трансляций, каждый ученик сможет получить обратную связь от преподавателя. Участие в вебинарах бесплатное, надо зарегестрироваться .

В занятиях используется яркая графика, встроенная в собственную образовательную систему EduApp. Учащиеся будут выполнять много практических заданий, общаться с преподавателем в режиме реального времени, задавать вопросы.

Онлайн-курсы по программированию будут доступны по трём направлениям: «введение в программирование 3D-миров» для учеников 3-5 классов, «введение в IT: полезные инструменты для компьютерной графики, веб-дизайна и мобильной разработки» для учеников 6-8 классов и курс по подготовке к ОГЭ по математике для учеников 9 класса.

Курсы доступны любому школьнику по всей России.

Фото на обложке: Shutterstock / Anna Mente