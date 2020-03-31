OTUS запустила благотворительный проект для поддержки IT-специалистов с инвалидностью

Образовательная платформа для IT-специалистов OTUS запустила благотворительный проект для профессионального развития людей с инвалидностью. Компания помогает повышать квалификацию тем, у кого уже есть начальные знания в области IT, говорится в пресс-релизе OTUS.

На сегодня запущён первый поток благотворительного проекта. Команда совместно с IT-рекрутёром и создателем фонда «У Совы» Александром Макарчуком отобрали 13 человек на обучающие курсы. Многие ребята уже приступили к обучению. Образовательная платформа поможет им прокачать навыки в выбранной области и приобрести более глубокие знания.

Сейчас OTUS работает над формированием второго потока учеников, который стартует в мае-июне 2020 года. Одна из задач проекта — повышение уровня знаний и стимулирование развития в области IT-специалистов с инвалидностью.

На сегодня в OTUS разработано 60 авторских обучающих курсов по самым разным направлениям: от программирования и тестирования до информационной безопасности и Data Science. Компания не занимается обучением с нуля, а даёт углублённые знания. Обучение построено на практике, ученики решают реальные бизнес-задачи, создают продукты и проекты.

Например, один из учеников курса DevOps Валерий Спиридонов сейчас получает степень магистра компьютерных

технологий в США, несмотря на тяжелое заболевание. У него — спинальная мышечная атрофия. Это значит, что тело Валерия практически обездвижено. Вместе с коллегами инженер создал уникальную технологию автопилота для кресел на колесах.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab