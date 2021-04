«Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования

В 2010 году за рубежом начал активно развиваться микрофинансовый рынок онлайн. В этот период мы со Станиславом Сергушкиным, будущим бизнес-партнером, заканчивали учиться в Великобритании. На стадионах повсюду виднелись вывески с логотипами компании Wonga, одного из лидеров рынка альтернативного кредитования. Вернувшись в Россию, мы стали внимательно изучать их опыт и микрофинансовый рынок в целом.

От идеи стартапа до выхода компании на зарубежный рынок прошло приблизительно 2,5 года. Тогда мы даже не думали о международной экспансии и планировали сделать стартап в рамках российского периметра. Сегодня наша компания представлена на рынках трех стран: в России, Мексике и Южной Африке, и объединяет экспертов финтех-индустрии с разных континентов.

Магистратура в европейском университете — это не только престижное образование, требовательные преподаватели и принципиально строгий подход к сдаче экзаменов. Самое важное, что дает обучение за границей — возможность оказаться среди единомышленников, которые могут оказаться вашими будущими партнерами по бизнесу.

Что ожидать от поступления в магистратуру в Лондоне

Когда в России абитуриенты поступают в университет, им не надо проходить собеседования и доказывать свою мотивацию. За границей, помимо экзамена, необходимо написать сопроводительное письмо и рассказать, что вам даст это образование, что планируете делать потом, что привнесете в университетскую культуру. В тексте обязательно должна быть четкая логика и немного «драмы», потому что его будут читать люди, на которых заочно надо произвести положительное впечатление.

Для иностранных студентов существует «Pre-Masters», программа для подготовки к поступлению, на которой время делится так: 50% на изучение предметов в упрощенной форме, которые потом, возможно, будут у тебя в университете, и оставшиеся 50% — английский язык.

Я закончил российский вуз с красным дипломом. В 2011 году я поступил в магистратуру бизнес-школы CASS. Учеба там была откровенным адом. Когда ты идешь на непростую магистерскую программу и в хороший европейский университет, будь готов высыпаться только раз в неделю.

Разумеется, многое зависит от твоей «базы», но если ты среднестатистический студент-гуманитарий, как было в моем случае, и хочешь получить действительно качественное английское образование, учиться придется 24/7.

Программа состоит из девяти месяцев учебы, затем три месяца посвящается написанию диссертации. Если в бакалавриате я получил гуманитарное образование, то в магистратуре выбрал программу «Инвестиционный менеджмент» с сильным математическим уклоном. Пусть слово «менеджмент» вас не смущает: например, на парах мы изучали ценообразование фьючерсов и опционов, риск-менеджмент и прочие «интересности».

Сложность образования за рубежом зависит двух факторов: во-первых, насколько хорошо вы освоили предметную область в российском вузе, во-вторых, в какой вуз поступаете за границей.

В Великобритании есть «простые» университеты для мажоров-иностранцев и вузы с тяжелыми академическими программами. Многие считают Кембридж эталоном образования. На практике это университет, в который очень трудно поступить, но далеко не каждая образовательная программа там сложная.

Про CFA, экзамен на футбольном поле и 20 книг в триместр

В третьем триместре я решил сдать международный экзамен CFA (Chartered Financial Analyst). Сдача экзамена проходит два раза в год и состоит из трех уровней — студенту предлагают для самостоятельного изучения порядка десяти больших книг на каждом уровне, которые надо освоить за шесть месяцев. Экзамен в моем случае проходил на футбольном стадионе: на огромном поле устанавливаются столы, и каждый студент занимает индивидуальное место.

В третьем триместре я параллельно учился в университете и готовился к CFA-экзамену. Это был самый трудный период. Я не посвящал учебе только несколько часов в воскресенье, практически сутками не выходил из комнаты, питался подножным кормом или заказывал доставку. Когда сдал CFA, вернулся домой, пошел на кухню, а у меня там гриб в раковине вырос. Не чайный. В общем, именно тогда я понял, что ограничусь первым уровнем CFA.

Рабочее место Алексея

Готовясь к экзамену в России, необходимо выучить конспект лекции, которую преподаватель рассказывал на паре. За рубежом все по-другому — если готовиться только по конспекту, в лучшем случае можно сдать экзамен на тройку. К каждому из четырех-пяти предметов в триместр надо прочитать еще примерно четыре книги.

Поэтому будьте готовы к тому, что экзамены в европейский университетах — полная противоположность бытующим в России представлениям о сессии. Однако при этом процент отчислений там гораздо ниже, а мотивации у студентов больше.

«Не представляю ситуацию, в которой можно списать на экзамене или купить диплом»

За время моего обучения в магистратуре CASS не возникло ни одного прецедента, чтобы отчислили какого-либо студента, по крайней мере на моем курсе. Однако тут нужно понимать, что университет еще на входе предъявляет очень жесткие требования к абитуриенту. Здесь невозможно представить ситуацию, чтобы кто-то списал на экзамене или купил диплом, потому что по любому предмету аттестация проходит в жестких условиях, примерно как CFA. Только если при сдаче CFA ты на футбольном поле, то здесь в большой аудитории, сидишь один, между рядами ходят проверяющие, и все записывается на камеры.

Первый экзамен, который я сдавал — математика. Это был большой стресс. Когда студент отучился на бакалавриате в этом университете, он уже готов к такому формату. Но если нет опыта сдачи экзамена в подобных условиях, даже несмотря на хорошую подготовку, камеры и жесткий контроль проверяющих обязательно внесут дисбаланс и стресс. При сдаче второго и последующих экзаменов твой уровень стрессоустойчивости повышается, и становится проще, по крайней мере морально.

Какие бонусы предприниматель может получить, обучаясь в Европе

Западное образование развивает усидчивость и стремление самостоятельно разобраться в предметной области. На некоторых направлениях, например, в инвестиционном менеджменте, больший акцент делается на индивидуальную работу, а возможность задать вопрос преподавателю есть только во время лекции или семинара. Поэтому умение разбираться в сложных концептах, упрощать их для себя и вычленять суть является очень важным навыком, который вуз помогает приобрести.

Где лучше строить бизнес

Согласно отчету GEM (Global Entrepreneurship Monitoring), Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству предпринимателей с высшим образованием. Однако если разделить людей на формально образованных и реально образованных, то первых в России гораздо больше. Тем не менее, бизнес в России вести проще, нежели в Европе.

Здесь можно выделить два основных фактора:

не очень развитая конкурентная среда;

низкий порог входа на рынок.

Можно не изобретать велосипед, не делать какую-либо инновацию, а посмотреть бизнес-модель за рубежом, проанализировать, применима ли она в России, и попытаться реализовать. Многие отечественные компании сегодня запускаются по такому формату.

Про шансы на крутой нетворкинг

Поступая в университет в Англии, однозначно надо пытаться заводить знакомства с иностранными студентами — возможно, среди них будут ваши будущие бизнес-партнеры. Однако не всегда эти ожидания оправдываются, в особенности, если речь заходит о «закрытых» нациях.

Например, когда я закончил учебу по программе «Pre-Masters», мои соседи по квартире, которые были родом из Англии, «unfriend» меня в Facebook практически в тот же день. Причем до этого у нас были вполне приятельские отношения, вместе ходили в бары. То же и со скандинавами — как только заканчивается то, что вас объединяет (например, учеба), связь, как правило, сразу обрывается.

С французами также было непросто найти общий язык, поскольку ребята придерживались своего комьюнити даже в учебных проектах, а вот турки и немцы вполне открытые и дружелюбные, до сих пор встречаемся и поддерживаем контакты. Весьма общительными были американцы и ребята из Латинской Америки.

Чек-лист: как подготовиться к получению образования в Великобритании

Заведите знакомства с соотечественниками заранее

Самое важное в адаптации во время учебы за границей — коммуникация со студентами и с местными жителями. Проще всего найти русских ребят, которые сейчас в такой же ситуации, как и ты, либо тех, кто приехал несколько лет назад. Они познакомят вас с местным комьюнити. В этом плане неплохо сделать домашнюю работу перед поездкой, чтобы знать, к кому можно обратиться по приезде.

Приготовьтесь тушить пожары

Во время обучения вы вряд ли вступите в конфликт со студентами, однако от преподавателей можно ждать сюрпризов. После завершения основной учебы я договорился с профессором, что пишу у него диссертацию. Потом заболел, пришел в последний день подписать все документы, а он мне говорит: «Возможно, у меня память “золотой рыбки”, но я тебе ничего не обещал». Пришлось за два часа найти другого научного руководителя, иначе меня бы отчислили. В итоге все обошлось, и со мной согласился работать преподаватель из Греции.

Обращайте внимание на общенациональные рейтинги

Выбирая университет, нужно четко понимать, в какой сфере вы хотите работать. В Великобритании есть рейтинги вузов и образовательных программ. Я опирался на мировые, британские и лондонские рэнкинги бизнес-школ. Понятно, что в некоторых случаях это больше PR-история, однако есть общепризнанные рейтинги, как The Times Higher Education (THE) или рэнкинг от The Guardian. Они помогут сориентироваться, какие университеты и программы лучше всего будут соответствовать вашим целям и интересам.

Фото на обложке и в тексте: личный архив автора материала