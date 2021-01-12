Учёба за рубежом: как поступить в британский вуз и почему английского в школе недостаточно

Если вы хотите после школы поступить в британский вуз, английский нужно знать хотя бы на уровне B2 — Upper-Intermediate. Иначе вам будет сложно общаться, получать высшее образование и адаптироваться в Великобритании. Руководитель направления английского языка в « Фоксфорде » Вероника Генералова училась в Кембридже и закончила магистратуру во Франции. Она рассказала, как поступить в зарубежный университет и почему для этого придётся учить язык дополнительно.

Основные требования британских вузов

Требования зависят от конкретного университета, а выбирают его, отталкиваясь от подходящих специальностей. Ещё важен бюджет, который вы готовы потратить на обучение. Даже если рассчитываете на стипендию, нужно учитывать, что жизнь в Лондоне по умолчанию дороже, чем в небольшом университетском городке.

Уровень английского

В целом, чтобы поступить на бакалавриат, нужно знать английский на уровне B2. Для зачисления вам придётся сдавать официальный экзамен IELTS. Он состоит из четырёх этапов: listening, writing, speaking и reading. Результат должен быть 6–6,5 баллов — это соответствует уровню Upper Intermediate.

Некоторые вузы принимают результаты TOEFL — другого международного экзамена по английскому языку. Он тоже включает четыре этапа: listening, writing, speaking и reading. Средний балл для поступления — 78–82, но точные требования в определённом университете и колледже могут отличаться.

Знание языка пригодится и для жизни за рубежом: вы будете слушать лекции, разговаривать с окружающими и решать возникающие вопросы на английском. Чтобы не усиливать стресс от переезда и чувствовать себя уверенно, нужно свободно говорить на неродном языке.

Мотивационное письмо и документы

Помимо сертификата об успешно пройденном экзамене, вам понадобится пакет документов и выполненное творческое задание: обычно это мотивационное эссе или письмо. Конкретные требования размещают на агрегаторах образовательных программ. В Великобритании такую информацию можно искать на четырёх основных сайтах: The Uni Guide, INTO, Complete University Guide и UCAS. Последний проект — система подачи заявок в пять разных вузов.

Обычно выпускникам школ нужно предоставить такие документы:

Сертификат об уровне знаний английского языка. Аттестат, переведённый на английский язык. Мотивационное эссе или письмо на английском языке.

Творческое задание показывает ваш потенциал и объясняет, почему вам должны предоставить место в университете. Поэтому структурируйте письмо и выделите основные мысли, к которым нужно привлечь внимание.

Собеседование

Некоторые вузы предлагают абитуриентам пройти собеседование. Это встреча с приёмной комиссией, на которой хотят проверить серьёзность намерений кандидата и его уровень языка. К ней нужно подготовиться: узнать возможные вопросы и заранее составить ответы.

Разбираться в требованиях, сдавать экзамен, общаться с представителями университетов и собирать документы можно самостоятельно, либо обратиться в одно из агентств, занимающихся международным образованием. Если хотите быстрее погрузиться в англоязычную среду и сэкономить деньги, делайте всё сами.

Чему учат в школе

В большинстве школ уроки английского сводятся к решению заданий и минимальной языковой практике. Так происходит из-за формата обучения: в классе одновременно занимается 15–20 детей, и опросить всех за 40–45 минут затруднительно.

Останавливаться на сложных темах и разбирать их более тщательно тоже не получается, потому что все учителя вынуждены двигаться примерно в одном темпе. В результате программу успевает освоить только часть учеников. Остальные вынуждены доучивать дома, ходить на дополнительные занятия или нанимать репетитора.

Обычно на школьном английском делают упор на чтение, перевод и грамматику. Языковая практика, как правило, сводится к заучиванию диалогов наизусть или к постановке небольших англоязычных спектаклей на праздники. Эти задачи не заменяют реального общения, во время которого нужно слушать собеседника и говорить на иностранном языке.

Эффективность школьных занятий зависит и от ЕГЭ: если цель — успешно сдать экзамен, то и фокус уроков смещается на упражнения, которые позволят его пройти. А разговорная практика уходит на задний план.

Как выбрать дополнительное обучение

В первую очередь сфокусируйтесь на устной речи. Некоторые абитуриенты знают грамматику на уровне B2 и обладают неплохим лексическим запасом, но с трудом формулируют мысли и почти не говорят на английском. Так случается, потому что ученики практически не общаются на занятиях в школе. На дополнительных уроках делайте упор на аудирование, говорение и произношение.

Есть два базовых формата обучения: индивидуальное и групповое. Дополнительно можно регулярно встречаться с носителем языка в скайпе или зуме: такой формат подходит ученикам, которые перешли на уровень advanced. Подобные встречи помогают в будущем лучше адаптироваться в англоязычной среде.

Занятия с репетитором

Подойдут, если нужен быстрый прогресс, и вы готовы платить от 500 до 5000 рублей в час.

Из плюсов: программу и уроки можно выстроить по индивидуальному плану и графику.

Из минусов: успешность обучения во многом зависит от психологической совместимости преподавателя и ученика. В любом случае, выбирая специалиста, учитывайте его опыт работы, подтверждённые дипломы и отзывы других учеников.

Занятия в группах

Подойдут, когда времени на подготовку много, а главная задача — научиться свободно общаться с людьми.

Из плюсов: соревновательный эффект и высокий профессиональный уровень преподавателей.

Из минусов: менее гибкий подход и влияние группы на конкретного человека — слишком громкие и активные ученики могут перетягивать на себя слишком много внимания.

В целом, лучше попробовать разные варианты и сделать выбор на основе собственного опыта и ощущений, тем более что многие языковые школы и репетиторы проводят первые уроки бесплатно.

Как учиться самостоятельно

Один из вариантов подтянуть английский — заниматься самому. Есть несколько способов сделать это:

Читать, смотреть кино и сериалы, слушать подкасты на английском. Упорно проходить упражнения в самоучителях и грамматических справочниках. В любое свободное время использовать специальные приложения на смартфоне, чтобы повторять слова или грамматику. Найти собеседника, с которым вы будете регулярно говорить по-английски. Это можно сделать на сервисах, где собираются люди, изучающие язык. Хорошее универсальное упражнение — читать вместе с диктором один и тот же текст 5–10 раз. Это аудиолингвальный подход: за счёт многократного прослушивания и повторения можно приучить себя к правильному произношению и языку в целом.

Главное в самостоятельных занятиях — выполнять их регулярно, тогда вы заметите прогресс.

Для поступления в британский вуз нужно сдать экзамен IELTS или TOEFL, найти подходящие университеты, подготовить документы и написать мотивационное письмо. Чтобы справиться с этим, придётся учить английский дополнительно: посещать репетитора, ходить на занятия в группе или подтягивать уровень языка самостоятельно. Главное условие — упражняться регулярно, и тогда всё получится.