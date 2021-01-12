Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Учёба за рубежом: как поступить в британский вуз и почему английского в школе недостаточно

YOUNG
Вероника Генералова
Вероника Генералова

Руководитель направления английского языка в «Фоксфорде»

Мария Передок

Если вы хотите после школы поступить в британский вуз, английский нужно знать хотя бы на уровне B2 — Upper-Intermediate. Иначе вам будет сложно общаться, получать высшее образование и адаптироваться в Великобритании. Руководитель направления английского языка в «Фоксфорде» Вероника Генералова училась в Кембридже и закончила магистратуру во Франции. Она рассказала, как поступить в зарубежный университет и почему для этого придётся учить язык дополнительно.

Учёба за рубежом: как поступить в британский вуз и почему английского в школе недостаточно

Основные требования британских вузов

Требования зависят от конкретного университета, а выбирают его, отталкиваясь от подходящих специальностей. Ещё важен бюджет, который вы готовы потратить на обучение. Даже если рассчитываете на стипендию, нужно учитывать, что жизнь в Лондоне по умолчанию дороже, чем в небольшом университетском городке. 

Уровень английского

В целом, чтобы поступить на бакалавриат, нужно знать английский на уровне B2. Для зачисления вам придётся сдавать официальный экзамен IELTS. Он состоит из четырёх этапов: listening, writing, speaking и reading. Результат должен быть 6–6,5 баллов — это соответствует уровню Upper Intermediate.

Некоторые вузы принимают результаты TOEFL — другого международного экзамена по английскому языку. Он тоже включает четыре этапа: listening, writing, speaking и reading. Средний балл для поступления — 78–82, но точные требования в определённом университете и колледже могут отличаться. 

Знание языка пригодится и для жизни за рубежом: вы будете слушать лекции, разговаривать с окружающими и решать возникающие вопросы на английском. Чтобы не усиливать стресс от переезда и чувствовать себя уверенно, нужно свободно говорить на неродном языке. 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Мотивационное письмо и документы 

Помимо сертификата об успешно пройденном экзамене, вам понадобится пакет документов и выполненное творческое задание: обычно это мотивационное эссе или письмо. Конкретные требования размещают на агрегаторах образовательных программ. В Великобритании такую информацию можно искать на четырёх основных сайтах: The Uni Guide, INTO, Complete University Guide и UCAS. Последний проект — система подачи заявок в пять разных вузов. 

Обычно выпускникам школ нужно предоставить такие документы:

  1. Сертификат об уровне знаний английского языка.
  2. Аттестат, переведённый на английский язык. 
  3. Мотивационное эссе или письмо на английском языке. 

Творческое задание показывает ваш потенциал и объясняет, почему вам должны предоставить место в университете. Поэтому структурируйте письмо и выделите основные мысли, к которым нужно привлечь внимание. 

Собеседование

Некоторые вузы предлагают абитуриентам пройти собеседование. Это встреча с приёмной комиссией, на которой хотят проверить серьёзность намерений кандидата и его уровень языка. К ней нужно подготовиться: узнать возможные вопросы и заранее составить ответы. 

Разбираться в требованиях, сдавать экзамен, общаться с представителями университетов и собирать документы можно самостоятельно, либо обратиться в одно из агентств, занимающихся международным образованием. Если хотите быстрее погрузиться в англоязычную среду и сэкономить деньги, делайте всё сами. 


Чему учат в школе

В большинстве школ уроки английского сводятся к решению заданий и минимальной языковой практике. Так происходит из-за формата обучения: в классе одновременно занимается 15–20 детей, и опросить всех за 40–45 минут затруднительно. 

Останавливаться на сложных темах и разбирать их более тщательно тоже не получается, потому что все учителя вынуждены двигаться примерно в одном темпе. В результате программу успевает освоить только часть учеников. Остальные вынуждены доучивать дома, ходить на дополнительные занятия или нанимать репетитора. 

Обычно на школьном английском делают упор на чтение, перевод и грамматику. Языковая практика, как правило, сводится к заучиванию диалогов наизусть или к постановке небольших англоязычных спектаклей на праздники. Эти задачи не заменяют реального общения, во время которого нужно слушать собеседника и говорить на иностранном языке. 

Эффективность школьных занятий зависит и от ЕГЭ: если цель — успешно сдать экзамен, то и фокус уроков смещается на упражнения, которые позволят его пройти. А разговорная практика уходит на задний план.   


Как выбрать дополнительное обучение 

В первую очередь сфокусируйтесь на устной речи. Некоторые абитуриенты знают грамматику на уровне B2 и обладают неплохим лексическим запасом, но с трудом формулируют мысли и почти не говорят на английском. Так случается, потому что ученики практически не общаются на занятиях в школе. На дополнительных уроках делайте упор на аудирование, говорение и произношение. 

Есть два базовых формата обучения: индивидуальное и групповое. Дополнительно можно регулярно встречаться с носителем языка в скайпе или зуме: такой формат подходит ученикам, которые перешли на уровень advanced. Подобные встречи помогают в будущем лучше адаптироваться в англоязычной среде.

Занятия с репетитором

Подойдут, если нужен быстрый прогресс, и вы готовы платить от 500 до 5000 рублей в час.

Из плюсов: программу и уроки можно выстроить по индивидуальному плану и графику.

Из минусов: успешность обучения во многом зависит от психологической совместимости преподавателя и ученика. В любом случае, выбирая специалиста, учитывайте его опыт работы, подтверждённые дипломы и отзывы других учеников. 

Занятия в группах

Подойдут, когда времени на подготовку много, а главная задача — научиться свободно общаться с людьми.

Из плюсов: соревновательный эффект и высокий профессиональный уровень преподавателей.

Из минусов: менее гибкий подход и влияние группы на конкретного человека — слишком громкие и активные ученики могут перетягивать на себя слишком много внимания. 

В целом, лучше попробовать разные варианты и сделать выбор на основе собственного опыта и ощущений, тем более что многие языковые школы и репетиторы проводят первые уроки бесплатно. 


Как учиться самостоятельно 

Один из вариантов подтянуть английский — заниматься самому. Есть несколько способов сделать это: 

  1. Читать, смотреть кино и сериалы, слушать подкасты на английском. 
  2. Упорно проходить упражнения в самоучителях и грамматических справочниках. 
  3. В любое свободное время использовать специальные приложения на смартфоне, чтобы повторять слова или грамматику. 
  4. Найти собеседника, с которым вы будете регулярно говорить по-английски. Это можно сделать на сервисах, где собираются люди, изучающие язык. 
  5. Хорошее универсальное упражнение — читать вместе с диктором один и тот же текст 5–10 раз. Это аудиолингвальный подход: за счёт многократного прослушивания и повторения можно приучить себя к правильному произношению и языку в целом. 

Главное в самостоятельных занятиях — выполнять их регулярно, тогда вы заметите прогресс. 

Для поступления в британский вуз нужно сдать экзамен IELTS или TOEFL, найти подходящие университеты, подготовить документы и написать мотивационное письмо. Чтобы справиться с этим, придётся учить английский дополнительно: посещать репетитора, ходить на занятия в группе или подтягивать уровень языка самостоятельно. Главное условие — упражняться регулярно, и тогда всё получится. 


Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Work&Travel: как устроена программа международного обмена в США
  2. 2 «Я из Мурманска, но все равно не могу привыкнуть к местной погоде». Жизнь и учеба в Дании глазами русского
  3. 3 «Мне нравится учёба онлайн — колоссальная экономия времени»: история обучения в Нидерландах в условиях пандемии
  4. 4 Британский диплом в Москве: где изучать дизайн, маркетинг и музыкальный продакшн на английском, чтобы работать на глобальный рынок
  5. 5 Уехали и вернулись — истории подростков, которые побывали в США по программе обмена

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма