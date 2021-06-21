Как устроены британские школы-пансионы

Чем привлекательны британские пансионы, рассказывает Юлия Колбасова, основатель Almanax Education (Лондон), которая вот уже 14 лет профессионально занимается устройством в британские частные школы детей из России и постсоветского пространства.

Частные школы Великобритании по-прежнему остаются местом, куда многие люди бизнеса охотно отдают своих детей. По данным Ассоциации школ-пансионов, там сейчас учится примерно 2,5 тыс. россиян, а количество российских школьников, приезжающих за британским средним образованием, растет примерно на 10% в год.

Что собой представляет частная британская школа

Частных школ-пансионов в Великобритании всего 500. Это действительно элитные и достаточно дорогие заведения. Некоторые названия на слуху у всех — Итон, Харроу, Регби, Мальборо, а некоторые ничего не скажут непосвященному.

Типичная школа-пансион — это своего рода маленький городок. Как правило, в любой школе прекрасные условия для занятий, учебных и не только, и достаточно скромно организованный быт. Школьники, как правило, живут в общих спальнях по три-четыре человека. Дисциплина, активные занятия спортом, насыщенный распорядок дня.

Несмотря на внешнее сходство, каждый такой городок имеет свою специфику. В одной из школ есть конюшни, в другой — зоопарк, а третья, предположим, стоит у реки, и в ней все занимаются греблей. Некоторые школы стоят в центре небольшого города, некоторые — наоборот, в полях, изолированно от всего мира. Есть школы, расположенные на побережье, обдуваемом морским ветром. Часто у таких военное наследие: представьте плац, обращенный к морю, где дети маршируют под дождем в прекрасную британскую погоду.

В каком возрасте можно отправлять ребенка в школу-пансион

Обучение в пансионе начинается с восьми лет, но ученики из-за рубежа, как правило, поступают с 13 лет. Это значит, что начинать готовиться надо за год-два до этого. В некоторых школах вступительные испытания в 10 лет — как правило, это те заведения, где делается особенно серьезный упор на академические достижения: успехи в общеобразовательных дисциплинах, а также широкое освоение разных областей (например, искусство, фотография, успехи в спорте и музыке, увлечение литературой, общественной работой, помощью животным).

В таких школах от детей ожидают соответствующей мотивации: найти свой путь и увлекающее направление, чтобы в старшей школе уже сконцентрироваться на изучении выбранных предметов. Нередки случаи, когда дети поступают в пансионы и в 16 лет на последние два года старшей школы, где они учатся по программе A-Level и углубленно изучают три-четыре профильных предмета, которые необходимы для поступления в университет.

Как поступить

Вступительные испытания состоят из академических экзаменов по математике и английскому языку, в зависимости от профиля школы могут быть также включены проверочные испытания по наукам, логике, музыке, на определение интеллектуального потенциала или по другим профильным предметам.

Экзамены сдаются в один день с перерывом на обед, продолжительность каждого этапа — от 45 минут до одного часа. Испытания проходят в форме разнообразных письменных или компьютерных тестов. В каждом экзаменационном листе может быть от одной задачи написать эссе или проанализировать отрывок текста до десятков вопросов: от простых из общей школьной программы до так называемых со звездочкой.

Последние потребуют высокого уровня сообразительности, навыка применения критического мышления, логики, пространственного мышления и, конечно, общей грамотности. Незнание общих принципов сдачи экзаменов и недостаточное владение английским — самые частые причины снижения баллов.

На экзамене по английскому языку школьнику предложат тест на грамматику и лексику или проанализировать текст, или написать эссе. Иногда все вместе. Например, могут попросить написать собственное продолжение известного сюжета из «Волшебника Изумрудного города» или сочинить свою версию развития событий в «Гарри Поттере».

Кроме академических экзаменов не менее важная часть при поступлении — собеседование с ребенком. В ходе этих интервью представители школы стараются составить впечатление о личных качествах ребенка, его амбициях и склонностях.

Важно и то, какое впечатление произвели родители во время визита в школу. Бывают случаи, когда проверку не проходят именно они. Например, если родители, окутывающие ребенка гиперопекой, с порога заявляют школе, как должен быть устроен быт ребенка, — шансы на поступление будут равны нулю, британцы не допускают родителей к внутришкольным организационным процессам. Не сдадут экзамен и родители, предполагающие, что все можно решить деньгами.

Как строится обучение

Учеба идет с первых чисел сентября по первые числа июля. Учебный год делится на триместры: осенний, зимне-весенний и летний. Всего примерно 36 недель учебы, остальное — шесть каникул в год.

Особенность британской образовательной системы — так называемый «принцип пирамиды». Чем старше ученик, тем меньше у него обязательных предметов, и, соответственно, тем глубже он может погрузиться в те, которые он выбрал изучать.

В 13 лет у школьника может быть до 13 обязательных дисциплин, среди которых, например, математика, английский язык, литература, география, химия, биология, физика, искусство, драма, а также бизнес, два иностранных языка, религия и философия. А в старшем классе не больше пяти, а то и три предмета: только те, которые ребенок выбрал для дальнейшего углубленного изучения и которые ему нужны для поступления в университет.

Сколько стоит обучение

Пансионы — это некоммерческие структуры под управлением попечительских советов. Вся прибыль идет на нужды школы, поэтому цены на обучение везде примерно одинаковые, со скидкой на незначительные отличия из-за географического положения и т.п.

Отправка ребенка в старшую школу после 13 лет обойдется родителям в 50 тыс. фунтов в год. Сейчас это порядка 5 млн. рублей. Что входит в эту сумму? Само обучение — это примерно 36 тыс. фунтов в год. В пансионе дети живут по системе «все включено»: в сумму входит обучение, проживание, питание, спортивные занятия и хобби-классы.

Все дополнительные расходы уложатся примерно в 3 тыс. фунтов в год: покупка каких-то мелочей-сувениров, поездки, такси и т.п. Нужно еще учесть расходы на шесть каникул в год — это 12 перелетов. Страховка здоровья будет стоить 300 фунтов в год. Виза — 800 фунтов.

Какие плюсы у школ-пансионов

Что дает зарубежная частная школа помимо достаточно серьезного академического образования и хороших шансов на поступление в университет с громким именем? Пансионы — это в первую очередь школа жизни, а не только и не столько способ получить академическое образование.

Воспитание самостоятельной личности

Пансионы активно формируют личности своих воспитанников, и этот процесс не всегда бывает комфортным. Пансион создает сложности для самостоятельного преодоления буквально на каждом шагу и стимулирует детей принимать свои собственные решения: какие предметы выбрать, какой темп самообучения применить, как и с кем взаимодействовать, как приспосабливаться и уживаться с очень разными людьми, с которыми ребенка сводит пансион.

Прививка самостоятельности гарантирована. Из стен частных школ чаще всего выходят будущие лидеры, люди, способные самостоятельно строить свою жизнь и отвечать за нее, умеющие открыто смотреть на мир и принимать его, потому что эти навыки они получили еще в детстве.

Адаптивность и открытость

Отправляясь в пансион, ребенок попадает в новую среду, к которой он вынужден адаптироваться, буквально каждую минуту. Но в английской школе к нему заведомо отнесутся с уважением, его необычность или «неанглийскость» не станет поводом для буллинга. В результате ребенок развивает такие навыки, как открытость, умение общаться и договариваться, проявлять инициативу и находить компромиссы, уверенность в себе.

Командный дух

Важная черта английской школы — командный дух, который развивается в общих проектах, участиях в междушкольных соревнованиях и просто в ходе учебы, ведь каждый факультет или дом это своего рода община, коллектив.

Умение преодолевать себя

Этому весьма способствуют всевозможные спортивные активности, которые обязательны для всех и которыми занимаются невзирая на погоду, например, под дождем или снегом.

Альтруизм

Как бы странно это ни звучало, ученики дорогих частных школ действительно учатся думать не только о себе: все школы участвуют в социальных проектах по сбору средств для нуждающихся, в пользу экологии и на стипендии тем детям, которые не могут позволить себе платить за учебу.

Опора на традиции

Это одна из ярко выраженных черт британских пансионов. Традиции, связанные с одеждой, традиции собраний, званых ужинов, многовековые ритуалы, например, религиозные.

Интересно, что почитание вековых традиций, например, обязательное посещение воскресных служб, прекрасно уживается с оснащением пансионов суперсовременным оборудованием для учебы: компьютерами, студиями звукозаписи, лабораториями и т.п.

Какие минусы у школ-пансионов

Стресс и для детей, и для родителей

Во-первых, попадание в незнакомую среду — это всегда стресс и для детей, и для родителей. Тут сложнее всего родителям: они не видят, что происходит, и не могут помочь ребенку. Воображаемые страхи всегда больше реальных.

Плюс ко всему школы отрицательно относятся к попыткам тотального контроля со сторон родителей и не склонны к уступкам. Тотальный контроль школы исключен: нет родительских чатиков, регулярных родительских собраний. Трижды в год на электронную почту будут приходить характеристика с подробным отчетом об успехах ребенка и успеваемости по предметам.

Ребенок может не адаптироваться в новой среде

Бывают случаи, когда их приходится забирать. Нужно понимать, что эта форма обучения не универсальна: например, она не подойдет ребенку, который по какой-то причине совершенно не может взаимодействовать с социумом. Для него столкновение с новым миром может стать колоссальной травмой.

Специфика жизни в пансионе может провоцировать некоторые слабости

Например, у ребенка, скажем так, с выраженной коммерческой жилкой, есть риск погрузиться в подпольную торговлю какими-то мелочами (и получить проблемы с администрацией школы). Излишняя мягкость или, наоборот, авторитарность могут быть подвержены серьезным тестам в незнакомых стенах.

Проблемы с дисциплиной и усердностью

В ситуации, при которой за успеваемостью нет мелочного контроля — в пансионе никто не заставит делать домашку, а родители далеко — некоторые дети рискуют стать прокрастинаторами. Они занимаются теми предметами, которые им интересны, а остальное нагоняют в авральном порядке перед экзаменами.

Какие мифы существуют о пансионах

Вокруг пансионов существует много мифов, причем один из них соответствует действительности: в пансион нельзя поступить за деньги. Действительно, деньги не помогут, если приемная комиссия сочтет, что ребенок или его семья им не подходят. Деньги лучше инвестировать в подготовку.

Иногда еще говорят, что в частных школах не любят не английских детей. На самом деле в современных британских школах до 30% иностранцев, и никто не думает относиться к ним иначе. Скорее, наоборот, проявления расизма или нетерпимости — это то, за что очень легко вылететь из любой английской школы.

В пансионе ученик приобретает опыт общения в очень мультикультурной среде, получает навык открытого отношения ко всему незнакомого, даже прививку от ксенофобии.

Еще один мифологизированный страх, что ребенок будет оторван от семьи. В физическом смысле это так. Но, во-первых, есть каникулы. Во-вторых, качество общения в семье, как правило, наоборот повышается, когда из отношений исчезает элемент повседневных, рутинных, бытовых обсуждений. Ведь часто бывает, что дети чувствуют себя ненужными, заброшенными, день за днем живя в одной квартире с родителями.

И, в-третьих, если смотреть на вещи реально, семья, которая имеет возможность отправить ребенка в пансион, — это, как правило, люди, увлеченные бизнесом и не имеющие времени и сил полноценно день за днем заниматься воспитанием. В таком бизнес-ориентированном ритме жизни пансион — хороший выход.

И его родители рассматривают не как возможность избавиться от ребенка, а как шанс в современной занятой семье дать ребенку возможность расти в интересной среде и получить уникальный опыт.

А страхи про жестокие условия, холод и голод, устарели еще во времена Диккенса. Поверьте, никто учеников баловать не будет, но и лишения им тоже не грозят. Это не исправительные учреждения: с детьми всегда взаимодействуют, уважая в них личность.

Фото на обложке: malgosia janicka/shutterstock.com