Велосипед наоборот: почему из детей получаются отличные предприниматели

Такого же мнения организаторы бизнес-акселератора для детей 10-15 лет «Фудсовет» от центра фуд-стартапов Mabius . Директор проекта Денис Семыкин рассказал, почему детям надо учиться предпринимательству.

Подростки-предприниматели — уже не новость, но всё ещё непривычная для многих история. Но мы не перестаём повторять, что у детей с их креативностью и гибкостью очень много шансов начать заниматься собственными проектами как можно раньше.

Точка отсчета

Многие юные бизнесмены сталкиваются на своем пути с непониманием родителей, которые не хотят, чтобы школьник отвлекался от учебы. Но есть и обратные примеры, когда родители становятся бизнес-ангелами или агентами для своих предпринимателей.

Нужны ли нам сегодня дети-предприниматели? Я убежден, что необходимы.

Будущее способны создавать только те люди, которые будут в нем жить.

Не случайно в последнее десятилетие все больше появляется детей, которые делают революции на рынке по разным направлениям. Это уже происходит в ИТ, в общественном движении, в некоторых научных направлениях, и совсем скоро так произойдет и в нашей отрасли, более того – уже происходит.

Тринадцатилетняя Алина Морс из США начала свой бизнес-путь в фуд-индустрии в 10 лет, когда стала вместе с отцом делать леденцы без сахара. Сегодня Zollipops продаются тысячах магазинов страны, а объем продаж исчисляется миллионами долларов.

Велосипед наоборот

Почему мы верим, что дети могут отлично придумывать продукты питания и с ними начинать свой бизнес? Потому что у них возникают действительно креативные идеи, которые сложно даются взрослым.

Этот феномен мы называем «велосипед наоборот». Дестин Сэндлин, популяризатор науки на Youtube, провел эксперимент. Умея хорошо ездить на велосипеде, он попытался освоить велосипед, у которого руль поворачивается в одну сторону, а колеса в другую. Оказалось, что это нелегко — мозг взрослого человека настолько привык выполнять заученные действия автоматически, что усилия разума не могли заставить выполнять нужные новые действия. Только через восемь месяцев Дестин научился ездить на таком велосипеде, но — разучился ездить на обычном!

В то же время его шестилетний сын научился этому за пару недель, при этом не потеряв навык езды на обычном велосипеде.

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Компьютерные игры — не во вред, а на пользу

Пластичность мышления с возрастом уменьшается, поэтому взрослым новое дается гораздо сложнее, чем детям. Чтобы не заполировать под ноль врожденную креативность, современные системы образования используют прежде всего игры.

И пусть это покажется крамольным многим родителям и педагогам: да, и в том числе компьютерные игры.

Мы видим по собственным детям, что они не отупляют, как мы привыкли считать, а развивают — причем в максимально привлекательной для нового поколения форме. И киберспорт, и сетевые игры требуют творческих навыков, умения работать в команде, многоуровневого мышления, способность приоритизировать задачи и рассчитывать последовательность шагов.

Игра по-взрослому

Еще один мощный инструмент для развития softskills — это как раз опыт предпринимательства. Тут можно отработать и креативность, и гибкость, и умение работать в команде. Запрос сейчас есть уже от самих подростков на то, чтобы пробовать свои силы в бизнесе.

Для того, чтобы такой опыт был и удачным, и полезным, необходима система менторства и отношение на равных. Детей-предпринимателей нужно воспринимать всерьез, не сегодня-завтра именно они могут побить успехи Цукерберга, да и Илон Маск обнаружил в себе задатки предпринимателя и изобретателя уже в подростковом возрасте.

Например, американская школьница Самайра Мехта научилась программировать в 6 лет, а чтобы увлечь своим новым хобби друзей, она придумала настольную игру — самоучитель по программированию — CoderBunnyz. Сегодня школьница продает игру на маркетплейсе Amazon (продано уже 25 000 наборов игры), запустила собственный сайт, который учит детей программированию, и дает мастер-классы в родном городе.

В этом очень помогают детские бизнес-школы и бизнес-акселераторы. В них проходят игры по созданию и выводу продуктов на рынок, встречи с менторами. Детей учат настраивать рекламу, просчитывать нужды клиентов и ЦА, создавать лендинги и даже привлекать инвестиции.

Чтобы попасть в такую школу, совсем не обязательно уже иметь собственный проект. Например, мы в «Фудсовете» даже не нацелены на отличников: мы верим, что именно из двоечников выходят лучшие бизнесмены.

Для кого? Для чего?

В подростковом возрасте часто есть два соблазна — следовать пути, предложенному родителями, или идти наперекор. Но в обоих случаях есть риск того, что собственные склонности и мечты при этом не будут должным и правильным образом учтены. Тем более, что родители часто предлагают проверенные, надежные, испытанные варианты. Но прошлым. А мы все-таки растим людей будущего, значит, и горизонты у них могут быть другими. И опыт уже может быть собственный. Кому-то личный опыт поможет укрепиться в мысли, что нужно работать на себя. А кому-то покажет, что не надо идеализировать предпринимательство и ожидать, что первая же придуманная тобой идея подарит тебе средства на личный самолет и остров. Но чтобы это знать и понимать, нужно пробовать, дерзать, сметь. Именно этим и занимаются дети-предприниматели. И у многих здорово получается. А значит, надо просто помочь нашим амбициозным подросткам мечтать крупнее и взлетать выше.