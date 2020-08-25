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YOUNG

«Разработка объединила семью»: как дети помогли создать приложение для тренировки чтения

YOUNG
Наталья Соснина
Наталья Соснина

CEO компании «Узелки»

Мария Передок

Приложение ЧИТАНИЯ, в котором ребёнок играет и учится читать, сделали в многодетной семье в соавторстве с детьми. Дети в возрасте от 4 до 16 лет рисовали прототипы экранов, придумывали сюжет, героев, озвучивали их, тестировали функционал. После того, как к проекту присоединилась уральская художница Ксения Смирнова, ЧИТАНИЯ стали доступны в App Store. Ребёнок полностью проходит приложение — учит буквы, читает короткие и длинные слова, фразы через игру. Так научиться читать на необходимом для школы уровне получается за 2-6 месяцев.

Сейчас, когда у проекта появились поклонники по всему миру, приложение всё ещё развивается внутри семьи, хотя уже и без участия детей. Супруги Михаил и Наталья Соснины вдвоём дорабатывают, продвигают и ищут инвестиции для развития проекта. 

О том, как появилась игра, как дети помогали на начальных этапах, тестировали игру и придумывали сюжет, читайте в материале Rusbase Young. 

«Разработка объединила семью»: как дети помогли создать приложение для тренировки чтения

Как появилось приложение 

Когда у тебя подрастают пятеро детей, в какие-то моменты рассматриваешь семью, как команду, стараешься «оптимизировать процессы». Наверное, поэтому пришла идея создать игру, в которой дети научатся читать сами. В 2016 году, когда началась работа над приложением, у нас уже было трое школьников и двое дошкольников трёх и шести лет. 

В современном мире детство заканчивается рано — ребёнка начинают готовить к школе, водить в детский развивающий центр, в кружки и секции.

Негласное требование к первоклассникам сейчас — уметь читать. 

Я готовила троих старших детей к школе сама и могу сказать, самое сложное для ребёнка — научиться читать. Всё остальное — математику, письмо, знания по окружающему миру — дети сами осваивают в школе. 

Главное — желание сделать

Для меня не актуально развивать и образовывать детей в угоду мейнстриму и моде последних десятилетий на опережающее детское развитие. В 2016 году в семье появилась идея создать приложение, в котором ребёнок будет учиться читать сам, без напряжения, через игру и постепенно. 

У моего супруга Михаила был большой опыт управления проектами в IT-сфере, но не было опыта в разработке приложений. Я выступала в роли методиста: придумывала задания, советовала мини-игры на отработку навыков чтения, подбирала картинки, помогала с разработкой сюжета. На Михаиле полностью была разработка приложения, логическая упаковка и концепция.

В тот момент старшие дети увлеклись компьютерными играми. Мы не приветствовали их интерес, старались оградить от цифровой реальности. Наверное, поэтому они активно поддержали нашу идею с разработкой. Девятилетний сын Илья предложил сделать приложение «прикольным и интересным», придумал сказочный сюжет, героев и их приключения. Разработка приложения объединила семью, все ощущали свою причастность и полезность, даже младшие дети: они постоянно тестировали игру — так и научились читать, незаметно для нас.

Дети озвучили героев игры. Сейчас голоса у них изменились, и, если надо дозаписать реплики, приходится выкручиваться. В ЧИТАНИИ полностью наша музыка, её написал муж Михаил и наш старший сын, на тот момент шестнадцатилетний, увлекающийся рэпом, подросток. 

Погружение в сказочный мир

С самого начала мы создавали систему для обучения чтению. Есть десятки приложений на отдельные навыки: изучение букв, соединение слогов в слова, но нет ни одного, в котором учишься читать от букв до фраз.

Важное правило — пользователю должно быть интересно в приложении.

Наши тестировщики — дети трёх и шести лет. Мы видели разницу в умениях и понимании детей из-за, возраста, поэтому приложение учитывает возрастные особенности развития детей, подстраивается под них.

Игра состоит из большого, логически выверенного и упакованного методического материала. В ней есть сказочный сюжет — квест, за которым этот материал спрятан. Оно адаптируется для детей разных возрастов.

Найти художника и переделать игру

К началу 2018 года наше приложение было почти готово — полностью проработан сюжет, архитектура, методическая основа игры. Но рисунки в нём были те, которые нарисовали наши дети и мы сами. Тогда же к тестированию приложения подключились семьи друзей, был положительный отклик от родителей. Возникла новая задача — срочно искать художника, который переделает экраны. 

Это было самым сложным. Мы пробовали работать с десятками художников. Многие просили чётко сказать, в каком стиле им работать. Но как мы, сами, ни разу не художники и не дизайнеры, можем чётко сказать? Поэтому искали творческого человека, который прочувствует проект, пропустит через себя и создаст визуал, сообразно замыслу. Этим человеком оказалась Ксения Смирнова из Екатеринбурга. Её акварельные композиции обеспечили половину успеха игры.

Трудности сегодня и планы на будущее

Трудности, конечно, есть. Например, замечаем, что пользователи приложений привыкли к условно бесплатным и дешёвым продуктам, не рассчитывая на их высокое качество. Поэтому не все решаются на покупку приложения за 1490 рублей. Мы видим большой потенциал роста, который пройдём быстрее, если у проекта появятся инвестиции. В ближайших планах — переделать ЧИТАНИЮ на модель подписки. Для российского менталитета это более подходящий способ продажи.

Много идей по доработке ЧИТАНИИ: хотим добавить анимацию и эффекты в игру, элементы дополненной реальности. Приложение должно стать таким, чтобы ребёнок после его прохождения начинал читать книжки. 

Фото на обложке: Unsplash

Фото в тексте: личный архив автора материала

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