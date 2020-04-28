Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Я буду управлять космическими полётами». Студентка МГУ — о выборе непростой профессии

YOUNG
Александра Моисеева
Александра Моисеева

Студентка МГУ

Мария Передок

Саша Моисеева с детства мечтала о непростой профессии — она хочет управлять космическими полетами и ради этого поступила на бюджет в МГУ им. М.В. Ломоносова. Она рассказала, как готовилась к экзаменам и олимпиаде в онлайн-школе «Фоксфорд», почему выбрала космические исследования и какой метод тайм-менеджмента помог ей справиться с нагрузкой.

«Я буду управлять космическими полётами». Студентка МГУ — о выборе непростой профессии

Как я выбрала космос 

Уже с пяти лет я знала, что буду поступать именно в МГУ: там училась моя сестра на геологическом факультете. 

Я выбирала между разными факультетами МГУ. У меня хорошо с физикой и математикой, поэтому я думала о мехмате, физфаке и факультете космических исследований. 

Я всегда хотела приобщиться к космосу и космическим исследованиям, ведь открывать что-то новое – невероятно увлекательно. Мы много ещё не знаем про нашу Вселенную!

Правда, какое-то время я думала пойти в театральное или на архитектора. Мне нравится рисовать, я даже закончила художественную студию. Но потом поняла, что выбирать творческую специальность нужно, только если горишь этим и готов отдавать 100% своего времени.


«Как (не) работать»Новый подкаст Rusbase.

Всё-таки моя мечта – связать свою карьеру с космосом.

Я продолжаю рисовать, делаю это для души, когда приходит вдохновение. Сейчас, например, разрисовываю акрилом одежду. 

Как я готовилась к поступлению

С математикой было меньше всего сложностей: она мне всегда нравилась и легко давалась. Сказывается то, что я училась в математическом классе в хорошей московской школе. А вот физику нужно было подтянуть. Когда я училась в 9 классе, мама нашла онлайн-курсы, и мне понравился такой формат обучения. Затем я занималась подготовкой к олимпиаде по физике, а по математике брала курсы подготовки к ЕГЭ. Перед олимпиадами я смотрела видео по несколько часов в день. 

После 10 класса я поехала в выездную школу «Фоксфорда». Там много рассказывали про ЕГЭ и выбор вуза. Тогда я поняла, что нужно активно заниматься поступлением, в том числе принимать участие в олимпиадах. 

Перед ЕГЭ учителя нас пугали сложностями, одноклассники активно готовились. Я не паниковала, но тоже много занималась.

В итоге сдала ЕГЭ очень хорошо — получила 96 баллов по математике и по физике. Я была в восторге, не ожидала таких баллов!

Ко всему прочему, в 10-11 классах я ездила на олимпиады по математике ради дополнительных баллов, которые можно использовать при поступлении. Мне удалось занять призовые места в объединённой межвузовской математической олимпиаде школьников, в олимпиаде по математике в МФТИ и в олимпиаде «Ломоносов» по космонавтике.

Сейчас на первом курсе МГУ знания по математике мне очень пригодились. У нас много предметов, где мы рассчитываем космические величины.

Быть или не быть космонавткой 

После нашего выпуска теоретически можно стать космонавтом, но я не хочу. Это очень большая ответственность и действительно тяжёлая работа — и физически, и морально. Не думаю, что я к этому готова. 

Сейчас мне интересно всё, что связано с управлением космическими полётами. Хотелось бы в будущем заниматься именно этим. Также планирую пойти на стажировку на третьем курсе. 

Что я могу посоветовать выпускникам

Обязательно участвуйте в олимпиадах. Если вы думаете, что это не для вас, просто занимайтесь больше – это может очень сильно помочь при поступлении. В некоторых вузах дают до пяти дополнительных баллов за олимпиаду.

Чтобы всё успеть при подготовке к экзаменам или олимпиаде, я использовала один из методов тайм-менеджмента. Выписывала план занятий на бумагу, включала туда те курсы, которые нужно посмотреть, и распределяла их по дням. Потом ставила галочки, смотрела, что успела, а что нет. 

Вообще я считаю, что если у тебя есть цель – ты её добьешься.

Все мои друзья, которые хотели поступить – поступили. 

Фото на обложке: Shutterstock / Katerina Morozova

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Я узнала о Gap year от блогера». Почему подростки не поступают в вуз сразу после выпускного
  2. 2 Как подготовиться к ЕГЭ, все успеть и не струсить на экзамене — рассказывают преподаватели вузов
  3. 3 Как учиться на «отлично», не прикладывая при этом больших усилий

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

14 — 16 мая 2020

ARMG

14 — 16 мая 2020

Архитектура модели данных

18 мая — 30 декабря 2020

Golang-разработчик с нуля

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма