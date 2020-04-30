«Я узнала о Gap year от блогера». Почему подростки не поступают в вуз сразу после выпускного

В это время есть, чем заняться: начать работать, путешествовать, попробовать какую-то профессию или поучиться новому предмету. Я опросила трех девушек об их опыте, отношении к этому родителей и выводах, которые они сделали за год.

На карантине у многих выпускников есть время еще раз подумать о своем будущем, переосмыслить все свои решения, цели. Один из способов это сделать — взять gap year, годовой перерыва после школы.

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Маша Приспешкина

Я решила взять год отдыха от учёбы, потому что не была уверена, чем именно хочу заниматься. В одиннадцатом классе было тяжело, поэтому сил на выбор не было.

Родители меня всегда поддерживали, поэтому приняли мой выбор. У них у самих был печальный опыт: они поступили не туда, куда хотели.

За этот год я приняла несколько важных решений, познакомилась с новыми людьми и решила, чего же на самом деле хочу от будущего. Я не теряла времени зря:

Решила, что надо сдавать экзамен по английскому, начала заниматься с репетитором и хорошо подняла свой уровень.

Поработала в отеле, где познакомилась с девушкой-кинооператором. Сейчас я снимаюсь в её работах!

Поступила в РУДН на факультет политологии.

Плюсы и минусы gap year для каждого разные. В этот год важно самоорганизовывать себя, чтобы развиваться и не отставать от сверстников. Надо быть ответственным, потому что в твоей жизни больше нет учителей, которые, как в школе, мотивируют и контролируют. А это не так просто.

Во время gap year ты становишься взрослее, учишься решать проблемы самостоятельно.

Я жила отдельно, училась распределять свой бюджет: вместо траты денег на развлечения, я должна была думать о повседневных необходимостях.

Главным минусом для меня было моральное давление, ведь большинство сверстников уже учились и получали профессию, а я не знала, кто я и чего хочу. Но всё сложилось хорошо — этот год мне очень помог самоопределиться.

Ангелина Шилова

Я узнала о gap year от блогера на YouTube. Мне такой перерыв показался отличной возможностью отдохнуть от школы. К тому же факультет иностранных языков, куда я собиралась поступать, меня больше не привлекал: учеба там казалась скучной и однообразной.

Мама плохо отреагировала на моё решение. Но мне удалось объяснить ей все плюсы и минусы и то, чем я хотела заниматься весь год, так что мама согласилась.

Сначала я планировала готовиться к экзамену по литературе, чтобы потом поступить на факультет медиакоммуникаций. Я хотела заниматься без репетитора, но поняла, что он мне необходим — и отложила мысль о поступлении ещё на год.

Сейчас я работаю бариста, читаю книги и занимаюсь саморазвитием.

Ещё я пытаюсь развиваться в соцсетях — инстаграме и тиктоке — и сдала на права без стресса и переживаний, потому что была полностью сосредоточена на заучивании теории, не отвлекаясь на учёбу.

Сейчас я не ставлю в приоритет поступление, но всё же планирую получить высшее образование в будущем. Я просто не считаю его важным и единственным способом стать успешным. Его можно иметь на всякий случай.

Я нашла несколько чётких плюсов в gap year:

Свобода. Меня не обременяет учёба, я могу спокойно работать и зарабатывать. Мне удалось накопить на новый телефон, чтобы улучшить качество контента в инстаграме и тиктоке.

Меня не обременяет учёба, я могу спокойно работать и зарабатывать. Мне удалось накопить на новый телефон, чтобы улучшить качество контента в инстаграме и тиктоке. Отдых. Этот год я отдыхала от вечной суеты 11 класса, тревоги и давления со стороны учителей и родителей.

Минусы тоже есть: думаю, что после gap year может не появиться мотивации учиться дальше — есть риск неправильно организовать себя и своё время. В то время, когда сверстники будут продвигать по карьерной лестнице, ты будешь не настолько успешен.

Всё же я считаю, что год отдыха от учёбы будет полезен запутавшимся выпускникам, которые не могут решить, что им нравится, кем они хотят быть в будущем, хотят разобраться в себе, заняться тем делом, которое забросили из-за экзаменов или попробовать что-то совершенно новое.

Маша Честнова

После завершения учёбы в колледже я чувствовала себя абсолютно разрушенной. Не видела смысла поступать туда, где всегда мечтала учиться и не давать результаты в учёбе. Я решила дать себе время восстановиться.

Мама была недовольна моим решением, но она поддержала меня, потому что понимала, что мне нужен отдых, и видела, насколько я морально истощена.

Свой gap year я начала с поездки в город Евпатория. Сначала я работала в составе регионального сервисного отряда, затем вожатой в лагере. Ещё работала в call-центре ВЦИОМ (Всероссийского центра общественного мнения), параллельно занималась с репетитором и ходила на занятия танцами.

Я хотела поступить на очное отделение факультета иностранных языков МГУ им. Н.П Огарёва, но поступила на заочное. Я не жалею об этом решении, потому что сейчас работаю по своему диплому специалиста в сфере туризма. Я ведущий менеджер по въездному туризму в Туристско-информационном центре Республики Мордовия. Я совмещаю учебу, работу и мероприятия, связанные с работой и сервисным отрядом, в котором я состою.

Что стало плюсом в gap year:

возможность заниматься тем, чем хотелось раньше, но на что не хватало времени;

можно не гнаться за популярностью, похвалой и успехами, что делают студенты в университете;

больше времени на то, чтобы восстановить подорванное здоровье (ментальное и физическое);

есть возможность разобраться в себе и понять, чего ты действительно хочешь, подходит ли тебе то, чем ты занимался раньше;

есть время на рефлексию всех прожитых лет и совершённых поступков;

есть время побыть наедине с собой, возможность «поставить на паузу» публичность и пожить только для себя, не заботясь о том, какую пользу ты приносишь университету, студенческому совету и т.д;

а ещё это отличная возможность заработать и получить опыт.

Минусы зависят от человека. Каждый из нас ошибается, и период gap year — не исключение. Я думаю, что не стоит сворачивать с намеченного пути, а поставить себе чёткие цели и идти к ним. Не поддаваться на влияние и не прогибаться под желания других людей.

Важно осознавать, зачем ты берёшь перерыв длиною в год.

Gap year будет однозначно полезен тем, кто был активистом и по тем или иным причинам не может больше выполнять свою работу на максимум. Им нужен отдых от учёбы и той работы, которую они выполняли дополнительно.

Gap year нужен отличникам, которые привыкли все делать «на пять». Это огромный труд и большая нагрузка.

В любом случае решение за выпускником. Важно рассмотреть все плюсы и минусы, варианты развития событий. Для тех, кто берет gap year важно прожить его с пользой, а для этого нужно понять, чем заниматься этот свободный год.

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