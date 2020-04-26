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«Жить одним днём не так уж плохо». Слушайте второй выпуск подкаста «Как (не) работать»

Новости
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Привет! Это снова Аня и Оля — ведущие подкаста «Как (не) работать». У нас вышел второй эпизод, в котором мы встретились с Виталиком Расскаловым — самым известным руфером России, если не мира. Выпуск уже можно и нужно слушать на всех наших платформах: iTunesSoundcloudCastbox«Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».

«Жить одним днём не так уж плохо». Слушайте второй выпуск подкаста «Как (не) работать»

Виталик рассказал нам, как зарабатывает на фотографии, почему нигде не учился, но, возможно, начнёт после 30 и почему в России не любят покупать художественную фотографию. И, конечно, мы расспросили его про руфинг: из подкаста вы узнаете, как начался его путь, какое видео принесло мировую известность и что бывает, когда попадаешь в тюрьму в ОАЭ. Эти истории даже в аудиоформате очень волнительные. 

Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде. 

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