«Жить одним днём не так уж плохо». Слушайте второй выпуск подкаста «Как (не) работать»

Привет! Это снова Аня и Оля — ведущие подкаста «Как (не) работать». У нас вышел второй эпизод, в котором мы встретились с Виталиком Расскаловым — самым известным руфером России, если не мира. Выпуск уже можно и нужно слушать на всех наших платформах: iTunes , Soundcloud , Castbox , «Яндекс.Музыке» , Google Podcasts и «ВKонтакте» .

Виталик рассказал нам, как зарабатывает на фотографии, почему нигде не учился, но, возможно, начнёт после 30 и почему в России не любят покупать художественную фотографию. И, конечно, мы расспросили его про руфинг: из подкаста вы узнаете, как начался его путь, какое видео принесло мировую известность и что бывает, когда попадаешь в тюрьму в ОАЭ. Эти истории даже в аудиоформате очень волнительные.

Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде.