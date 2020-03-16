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Московские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
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Мария Передок
С 16 марта столичные вузы начинают переходить на дистанционное обучение в связи с объявленной пандемией коронавируса. Минобрнауки пообещало выложить у себя на сайте список онлайн-курсов для обучения не позднее 18 марта.
Московские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавирусаМария Передок
На дистанционное обучение на сегодняшний день перешли следующие вузы:
- МГИМО, Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ),
- Государственный университет управления (ГУУ),
- МГТУ им. Баумана,
- Университет нефти и газа им. Губкина,
- Российский экономический университет им. Плеханова (РЭУ),
- Московский юридический университет им. Кутафина (МГЮА),
- Национальный исследовательский университет (МЭИ),
- Университет Синергия,
- Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ),
- Российский новый университет.
Студенты смогут получать консультации и задания через интернет.
Фото на обложке: Shutterstock / Africa Studio
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