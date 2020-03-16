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Московские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

С 16 марта столичные вузы начинают переходить на дистанционное обучение в связи с объявленной пандемией коронавируса. Минобрнауки пообещало выложить у себя на сайте список онлайн-курсов для обучения не позднее 18 марта. 

Московские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

На дистанционное обучение на сегодняшний день перешли следующие вузы:

  • МГИМО, Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ),
  • Государственный университет управления (ГУУ),
  • МГТУ им. Баумана,
  • Университет нефти и газа им. Губкина,
  • Российский экономический университет им. Плеханова (РЭУ),
  • Московский юридический университет им. Кутафина (МГЮА),
  • Национальный исследовательский университет (МЭИ),
  • Университет Синергия,
  • Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ),
  • Российский новый университет.

Студенты смогут получать консультации и задания через интернет.

Фото на обложке: Shutterstock / Africa Studio

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