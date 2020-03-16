С 16 марта столичные вузы начинают переходить на дистанционное обучение в связи с объявленной пандемией коронавируса. Минобрнауки пообещало выложить у себя на сайте список онлайн-курсов для обучения не позднее 18 марта.

Московские вузы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса