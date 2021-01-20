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Как студент создал замену физкультуре в условиях самоизоляции

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Николай Прохоров
Николай Прохоров

Создатель проекта «Кибербарсы», студент ИТМО

Мария Передок

В течение 2020 года многие вузы перевели студентов на дистанционное обучение. Но как быть с дисциплинами, которые сложно сдать через интернет — например, физкультурой? Да, многие использовали вариант со сдачей теории. Но есть и иной путь.

Проект «Кибербарсы» позволил студентам ИТМО получать баллы для зачёта по физкультуре за киберспортивные достижения. А удобную платформу для учёта набранных баллов разработал выпускник «Яндекс.Лицея», студент 2-го курса ИТМО Николай Прохоров. Всего за полтора месяца на платформе зарегистрировалось более 2000 студентов. Николай рассказал о своем пути в программисты и о том, как удалось реализовать проект киберфизкультуры.

Как студент создал замену физкультуре в условиях самоизоляции

С чего начался путь в программирование

Интересоваться программированием я начал примерно в 7 классе. Меня всегда привлекали компьютерные игры с точки зрения игровых механик. У меня было множество идей, как эти механики улучшить и скомбинировать вместе, чтобы получить уникальный и интересный, на мой взгляд, прототип игры. Сейчас уже сложно вспомнить, какую программу я написал первой. Кажется, это была небольшая, но полноценная игра для ПК: игрок бежит в 2D-мире, в бесконечном тоннеле, избегая различных препятствий. Единственное доступное управление — смена гравитации: персонаж или притягивается к полу, или взмывает к потолку. Помню, очень гордился тогда собой, закончив этот проект и получая от друзей комментарии в духе «вау, да ты программист». 

Ещё в школе я заинтересовался 3D-моделированием и разбирался в программе Blender 3D. Там можно было создавать свои скрипты, генерирующие необычные модели, или даже разрабатывать игры. Для всего этого использовался Python. Когда в 9 классе мне сообщили, что открывается набор в «лицей от Яндекса, где будут учить Python», я решил участвовать в отборе, чтобы научиться писать скрипты для Blender'а. После пары месяцев в «Яндекс.Лицее» я и забыл про своё увлечение моделированием и стал интересоваться только языком Python.

 

Какими проектами я занимался

В «Яндекс.Лицее» я познакомился с большим количеством ребят-единомышленников, узнал, что помимо обычных школьных предметов можно изучать и более сложные профориентированные вещи. В течение двух лет нас обучали основам промышленного программирования, учили решать сложные задачи, развивали навыки работы в команде, а также умение анализировать ошибки и воплощать свои идеи в реальной жизни. Для меня «Яндекс.Лицей» открыл совершенно иной мир, подарив возможность попробовать себя в роли программиста: уже во время обучения там я начал создавать собственные проекты.

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Занятия в «Яндекс.Лицее»


На втором году нужно было представить проект на свой выбор. Я решил совместить приятное с полезным, сделав бота для «ВКонтакте» и Telegram, который дополнял бы и, по факту, заменял школьный дневник. Ботом стали пользоваться многие в моей параллели, поскольку наши учителя не всегда вели электронный дневник, а заполнять бумажный было лень уже ученикам. А отправленное в бот домашнее задание со всеми пометками и подробностями становилось видным всему классу. 


Как появился проект «Кибербарсы»

До поступления в «Яндекс.Лицей» я увлекался математикой и физикой, но после двух лет обучения программированию понял: это та специальность, с которой хочу связать жизнь. Поэтому я выбрал для поступления университет ИТМО, программу «Прикладная информатика», которая подходит тем, кто любит разработки и проектную деятельность.

Самый интересный проект получилось разработать этой весной, когда всех перевели на дистанционное обучение. В вузе, где я учусь, надо было получать зачёт по физкультуре, набирая 100 баллов за посещения тренировок и зачёты. Однако в период пандемии ни о каких занятиях и речи идти не могло, поэтому один студент старших курсов предложил руководству позволить студентам получать баллы по физкультуре за киберспортивные достижения. Проект, получивший название «Кибербарсы», согласовали, и мы ещё с одним энтузиастом — его зовут Роман — приступили к работе.

При работе над «Кибербарсами» четко поставленного ТЗ не было, поэтому придумывать, как будет выглядеть и работать сайт, оставалось нам двоим. Пока Роман верстал и адаптировал фронтенд, я разрабатывал логику сайта, полностью автоматизировав процесс учёта баллов за игры. 

Идея была проста — каждый студент регистрировался в «Кибербарсах», указывая свой номер студенческого билета, а также свои никнеймы на различных игровых платформах, где проводились соревнования по таким играм, как CS:GO, Dota2 и Clash Royale. Позже появилась возможность добавлять свой Twitch. 

Проект стал весьма популярен среди студентов ИТМО: менее чем за половину весеннего семестра в программе «Кибербарсы» зарегистрировалось более 2000 студентов, которые сыграли порядка 450 матчей CS:GO и Dota2 и приняли участие в 20 турнирах Clash Royale.

Администраторы сайта из панели управления добавляли ссылки на предстоящие соревнования, студенты участвовали в них, а система несколько раз в час полностью автоматически обновляла информацию о прошедших турнирах и списках участников. Матчи собирались в единую базу данных и конвертировались в баллы по физкультуре. Каждый участник в своём личном кабинете видел полученные баллы. Позднее администраторы могли засчитывать студентам баллы за посещение образовательных стримов по киберспорту на Twitch.

Руководство вуза положительно отнеслось к идее и её реализации. В этом году я продолжу работать над проектом. В «Википедии» на странице киберспорта появился целый абзац про нашу платформу. После создания «Кибербарсов» меня позвали на разработку сайта научно-образовательного Центра инфохимии университета ИТМО, а сейчас я работаю на своем факультете инфокоммуникационных технологий, занимаюсь проектной деятельностью.  


Фото на обложке: Unsplash
Фото в тексте предоставлено автором материала

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