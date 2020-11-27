Кибербезопасность, Data Science, гейминг или UX-дизайн: какую IT-специальность выбрать

Отрасли постоянно нужны новые кадры. Но что выбрать, ведь направлений очень много — кибербезопасность , Data Science, гейминг , UX-дизайн . Георгий Бабаян, основатель российского буткемпа для программистов Elbrus, поможет разобраться.

IT-отрасль активно развивается, а это означает постоянный приток специалистов, их становится все больше. По данным АПКИТ, общее количество IT-специалистов в России в прошлом году превысило 1,8 млн человек.

Доля IT-специалистов в России составляет 2,4% от экономически активного населения, это немного — почти втрое меньше, чем, например, в Финляндии (7,2%). Но потребность в кадрах растет лавинообразно, так что всего через четыре года IT-отрасли будут нужны 300 тыс. человек в год. Так что сейчас идеальный момент для того, чтобы войти в индустрию.





Преимущества IT

Большинство специальностей, которые относятся к IT, называют «цифровыми». У них немало преимуществ по сравнению с обычными профессиями:

Относительно небольшая волатильность рынка труда в кризисы. Пандемия гораздо меньше повлияла на IT-сектор, чем на другие отрасли.

Высокие зарплаты. Конечно, нельзя утверждать, что все IT-специалисты зарабатывают большие деньги, но обычно зарплаты представителей цифровых специальностей выше, чем в среднем по своему региону. Например, по данным сервиса зарплат от «Хабр», при среднем уровне зарплаты из нецифровой сферы в 70 тыс. рублей по Московской области, средний уровень зарплаты сотрудника IT-предприятия составляет 80-100 тыс. рублей.

Работодатели предлагают не только зарплату, но и возможность постоянного роста при освоении новых инструментов и языков программирования. Например, у специалиста по фронтенду во многих случаях есть возможность стать фулстек-разработчиком и получать интересные комплексные задачи и более высокую зарплату.

Представителям цифровых специальностей проще перейти на удаленный режим работы. Это расширяет их карьерные горизонты: при наличии хорошего английского можно работать на зарубежный рынок.

Несмотря на все эти преимущества, предложение рынка труда не соответствует спросу со стороны работодателей. Очень не хватает квалифицированных разработчиков, дизайнеров, специалистов по информационной безопасности. Сейчас представители цифровых специальностей нужны не только IT-компаниям, но и другим организациям, поскольку бизнес претерпевает цифровую трансформацию.





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Как выбрать IT-специальность для себя

Необходимо определиться, готовы ли вы работать в IT. Ведь в этой сфере высокие не только зарплаты и социальный пакет, но и требования к кадрам. Чтобы стать действительно востребованным специалистом, необходимо постоянно учиться. Нужна самодисциплина, время и, конечно, желание.

Если готовность есть, то можно переходить к следующему пункту — выбору специальности.

Для этого нужно:

Определить собственные предпочтения и интересы , ведь именно они будут играть важнейшую роль в достижении успеха. Уровень мотивации должен быть высоким — лишь в этом случае получится реализовать свой план. Какие технологии вам больше всего по душе — разработка дизайна, написание приложений, или кибербезопасность? Почитайте статьи на эти темы, посмотрите, чем занимаются представители этих специальностей.

, ведь именно они будут играть важнейшую роль в достижении успеха. Уровень мотивации должен быть высоким — лишь в этом случае получится реализовать свой план. Какие технологии вам больше всего по душе — разработка дизайна, написание приложений, или кибербезопасность? Почитайте статьи на эти темы, посмотрите, чем занимаются представители этих специальностей. Проанализировать собственные способности. Это очень важный шаг, поскольку далеко не всегда мы можем эффективно работать в сфере, которая нам нравится. Например, если математика далека от вас, то Data-Science будет даваться непросто. Или если не лежит душа к рисованию, черчению, то и с дизайном может быть не все хорошо (конечно, далеко не всегда).



Любой гуманитарий может стать программистом, вопрос только в количестве затраченных усилий и времени. Если это стоит того — почему бы и нет? Оптимальный вариант — записаться в буткемп, где можно получить необходимую базу знаний всего за несколько месяцев.

Это очень важный шаг, поскольку далеко не всегда мы можем эффективно работать в сфере, которая нам нравится. Например, если математика далека от вас, то Data-Science будет даваться непросто. Или если не лежит душа к рисованию, черчению, то и с дизайном может быть не все хорошо (конечно, далеко не всегда). Любой гуманитарий может стать программистом, вопрос только в количестве затраченных усилий и времени. Если это стоит того — почему бы и нет? Оптимальный вариант — записаться в буткемп, где можно получить необходимую базу знаний всего за несколько месяцев. Оценить рынок труда. Немаловажную роль в выборе IT-специальности играет рынок труда. Не все отрасли в IT одинаково хорошо оплачиваются, не на всех специалистов спрос одинаково высок. Изучив нюансы, динамику и волатильность рынка труда, можно принять рациональное решение.





Кибербезопасность, Data Science, гейминг и UX-дизайн

Кибербезопасность

На рынке сейчас огромное разнообразие цифровых специальностей. Есть много востребованных профессий, но особый спрос на специалистов по кибербезопасности, дата-сайентистов, разработчиков игр и дизайнеров.

Почему эта специальность востребована

Сейчас практически у каждой компании есть сервисы, программы, сетевые устройства, от которых зависит эффективность работы и прибыльность бизнеса. Если какой-то из этих элементов будет поврежден из-за вмешательства злоумышленников, компания потеряет деньги и, возможно, понесет репутационные потери.

Пример крупных взломов — похищение данных 148 млн клиентов у кредитного бюро Equifax в 2017 году или кража персональных данных (включая паспортную и кредитную информацию) 500 млн клиентов сети отелей Marriot.





Что делает специалист по кибербезопасности

Занимается предупреждением атак злоумышленников на ресурсы компании. Это основная задача, которая реализовывается через анализ внешних и внутренних рисков и угроз. Специалисты по информационной безопасности знают, как работают специализированные инструменты защиты, и умеют ими пользоваться.

Эксперт по кибербезопасности может входить в команду разработчиков программного обеспечения и устройств, занимаясь вопросами защиты данных пользователей. Хороший специалист должен знать не только техническую часть, но и разбираться в юридических основах защиты информации и понимать, на что обратить особенное внимание.

Еще один вариант применения знаний и умений кибербезопасника — пентестинг. Это тестирование устойчивости к взлому программного обеспечения и ПО. Профессия нужна для того, чтобы выявлять возможные проблемы продукта еще до его релиза или старта продаж.





Сколько получает специалист по информационной безопасности

В Москве и Санкт-Петербурге можно рассчитывать на 150 тысяч рублей, в регионах — в среднем на 100 тысяч рублей. По данным «Хабр Карьеры», в первом полугодии 2020 года размер зарплаты эксперта по кибербезопасности в среднем составил 119 264 рублей в месяц.





Data Science

Почему эта специальность востребована

Дата-сайентисты работают с большими данными (Big Data). Эти данные собираются как коммерческие компании, так и государственные и научные организации. Анализируя Big Data, можно получить ответы на важные для бизнеса, науки или управления государством ответы. Например:

Сколько нужно противовирусных препаратов жителям Москвы в феврале 2021 года?

Что можно улучшить в логистике, чтобы доставлять свежую рыбу в магазины Ростова быстрее и в большем объеме?

Какие товары пользуются спросом осенью, а какие — весной?





Что делает дата-сайентист

Вне зависимости от того, где именно работает такой специалист — бизнесе, государственной или научной организации, он обрабатывает массивы данных, находит корреляции, связи, закономерности при помощи алгоритмов машинного обучения и строит модели. Их можно использовать для решения задач, о которых говорилось выше.

Так, в банковских организациях специализированные модели дают возможность определить, кому выдать кредит, а кому отказать, в страховых компаниях бизнес-модели позволяют оценить вероятность наступления страхового случая.

Это очень непростая работа, которая требует отличного знания высшей математики, программирования и смежных отраслей. Порог входа в специальность достаточно высокий.





Сколько получает дата-сайентист

Размер зарплаты специалиста по Data-Science зависит от опыта работы. Так, в самом начале это 50-80 тыс. рублей. Через 1-2 года — 90-100 тыс. рублей, еще через 2-4 года — 120-160 тысяч рублей. Через 4-5 лет профессионал в сфере Data Science может запросить уже 300 тысяч рублей.





Разработка игр

Почему эта специальность востребована

Рынок игр очень активно развивается. Во многом — благодаря развитию технологий и удешевлению онлайн-связи, компьютеров планшетов и смартфонов. За последние несколько лет рынок игр рост более чем на 12% в год. Согласно прогнозам, к 2025 году объем рынка игр может увеличиться до $300 млрд.





Что делает специалист по геймдеву

На этот вопрос сразу несколько ответов, поскольку отрасль разработки игр очень обширна. Обычно в команду, которая занимается разработкой, входят геймдизайнер, художник, программист, тестер, дизайнер карт. Но специальностей здесь еще больше.

Художники, что логично — рисуют, создавая образы персонажей и игрового мира. Программисты занимаются реализацией механики игр, дизайнеры карт прорабатывают уровни игры, геймдизайнер занимается продумыванием и реализацией общей концепции игры.

Вне зависимости от специализации, подавляющее большинство представителей геймдева очень сильно увлечены своим делом — без этого разработать хорошую, увлекательную игру просто не получится.





Сколько получает геймдевелопер

По данным «Хабр.Карьеры», заработная плата разработчика игр составляет в среднем 170 тысяч рублей в месяц — это данные за первую половину 2020 года. Стоит помнить, что у представителей разных направлений в геймдеве может быть очень разный размер заработной платы.





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UX-дизайн

Почему эта специальность востребована

Разработка пользовательского дизайна — крайне важное направление как в создании сайтов, веб-сервисов, так и в создании игр и приложений для любых платформ.

Если сайт или приложение непонятны для пользователя, то, скорее всего, они никогда не станут востребованными и популярными. Исключения, конечно, есть, но они крайне редки. Как правило, пользовательский интерфейс должен быть простым и понятным снаружи, но обеспечивать доступ к любым функциям сервиса или приложения.

Именно поэтому UX-дизайн — крайне востребованная профессия и останется таковой в ближайшем будущем.





Что делает UX-дизайнер

Направлений внутри этой профессии много. Но чаще всего работа дизайнера пользовательских интерфейсов занимается созданием дизайнерских макетов и разработкой карт сайта или приложения.

В первом случае продумывается функциональность продукта, чтобы сделать его максимально удобным для пользователя. Во втором — продумывается внешний вид различных элементов.

Работать UX-дизайнер может практически в любой современной IT-компании, занимающейся развитием веб-сервисов, игр или приложений.





Сколько получает UX-дизайнер

В Москве и области размер зарплаты UX-дизайнера составляет от 50 до 200 тыс. рублей в зависимости от опыта работы.

В среднем по России — от 40 тыс. тысяч рублей до 170 тыс.





Как достичь максимума

Стоит подчеркнуть, что выбранная специальность должна стать не работой, а увлечением. Конечно, можно просто добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей и быть хорошим профессионалом. Но по-настоящему успешными обычно становятся специалисты, которые горят своим делом. Поэтому повторю свой совет — выбирайте ту специальность, которая вам нравится, не делайте основным критерием размер заработной платы.

Если работа не нравится, деньги быстро перестанут радовать. Есть опасность быстро выгореть или даже впасть в затяжную депрессию.