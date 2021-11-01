Образование за рубежом: как выбрать программу для ребенка

Она имеет опыт обучения в одном из самых престижных университетов Великобритании и вот уже более 7 лет помогает родителям и детям найти лучшие образовательные возможности за рубежом.

Высшее образование за рубежом — это не только про престиж, но и про возможность устроиться в международную компанию, познакомиться с влиятельными людьми и расширить свое мировоззрение. Как поступить в США и Великобританию и что для этого нужно, рассказывает Ирина Харлакина, эксперт в области международного образования и директор приемной комиссии школ-пансионов в США и Великобритании EF Academy.

Сразу отмечу, поскольку российская школьная программа отличается от зарубежных программ, сразу поступить в зарубежный университет после школы не получится, поэтому сначала нужно получить аттестат местной школы.

Это может занять два года, так что советую начинать учебу за рубежом еще в средней школе.

Особенности систем образования за рубежом

Для начала стоит разобраться в особенностях зарубежных систем образования. Подумайте, какая из систем подходит именно вам — так будет проще выбрать.

США

В Штатах школьное обучение длится 12 лет и делится на три ступени: elementary school (начальная школа) — 1-5 класс, middle school (средняя школа) — 6-8 класс, high school (старшая школа) — 9-12 класс.

В 9-10 классе ученики проходят все обязательные предметы, а в 11-12 классе составляют уже более индивидуальное расписание. Однако для поступления в университет им нужно набрать определенное количество часов — credits — по фундаментальным дисциплинам.

Требования по кредитам варьируются от штата к штату. Так, например, в штате Нью-Йорк ученик должен набрать 4 кредита по английскому языку, 3 кредита по математике и точным наукам и т.д.

Обучение в вузе длится 6 лет: 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры.

Великобритания

В Соединенном Королевстве строго возрастная система обучения: в каждый класс ребенок переходит по возрасту — когда ему исполняется определенное количество лет.

Школьное образование длится 13 лет, и для поступления в университет наиболее важны последние 2 года — 12 и 13 классы. В выпускном классе дети сдают экзамены — A-levels.

Обучение в вузе длится 4 года: 3 года бакалавриата и 1 год магистратуры.

Какие бывают дипломы и где они котируются

Для поступления в вуз необходимо получить диплом (аттестат об окончании школы).

Диплом High School (США)

Чтобы получить этот аттестат, нужно набрать достаточное количество зачетных единиц по обязательным и дополнительным предметам — по математике, иностранным языкам, общественным наукам, английскому и литературе и другим — минимум 22 зачетные единицы, хотя в каждом штате свои требования к количеству кредитов.

Диплом признается в США и Канаде, но для поступления в Европу нужны дополнительные квалификации.

A-level (Великобритания)

Студент выбирает 3-4 предмета, по которым будет сдавать аттестационные экзамены в выпускном классе. Так, он уже заранее знает, на какую специальность будет поступать в университет. Результаты A-levels принимают в Ирландии, США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и других странах.

International Baccalaureate (весь мир)

Это универсальная школьная программа обучения, доступная в США, Канаде, Австралии, Эквадоре, Китае, России и во многих других странах по всему миру. Диплом IB подтверждает, что ученик получил знания по математике, английскому языку, точным и гуманитарным наукам и другим фундаментальным дисциплинам, а также приобрел soft skills. Котируется во всех странах Европы, США и Канаде.

Если ребенок поступает после российской школы

Для студентов из России есть подготовительные программы. Ниже — самые популярные из них.

Pathway Programme (США, Канада)

Годовая программа, в ходе которой студенты готовятся к поступлению в вуз. Они не только повышают уровень языка, но и изучают гуманитарные дисциплины, биологию, IT и другие. Если студент успешно проходит Pathway Programme при университете и набирает достаточно высокий средний балл — GPA (Grade Point Average), он автоматически в него зачисляется.

Foundation Programme (Великобритания)

Годовая программа подготовки для британских вузов. В течение года студенты повышают свой уровень языка и улучшают знания по предметам. Чтобы поступить на программу, нужно сдать IELTS и предоставить аттестат о среднем образовании и табель оценок. Программа восполняет недостающий для поступления год.

Если не хочется тратить год или больше после школы

Один из вариантов — поступить в государственную школу за рубежом и учиться с местными ребятами. Как правило, такой формат обучения не требует огромных трат. Однако стоит помнить, что это чаще всего возможно только в том случае, если родители переезжают вместе с ребенком, например, по работе или иммиграционной визе.

Если же ребенок будет находиться в стране один, самый безопасный вариант для него — обучение в школе-пансионе с проживанием на территории школы.

У некоторых школ есть варианты проживания в принимающих семьях, но здесь есть много подводных камней. Помимо того, что ребенку нужно будет отдельно организовывать досуг и дополнительные занятия, ему может не хватать общения со сверстниками.

Более того, принимающая семья может оказаться не самой гостеприимной, и студенту будет некомфортно жить в такой обстановке с чужими людьми. В таком случае рассмотрите международные школы с собственными кампусами, как, например, школы EF Academy в Оксфорде, Нью-Йорке и Пасадене.

В таких школах все дети живут и учатся в равных условиях: все уехали от родителей и скучают по дому. Однако именно такой микс национальностей готовит ребенка к будущему, особенно, если он продолжит жить и работать за рубежом.

Более того, после обучения в средней школе за рубежом у ребенка значительно повышаются шансы на поступление в рейтинговые университеты. В США, например, даже приемные комиссии в Лиге Плюща смотрят на то, в какой стране вы учились в школе — если в США, то таких кандидатов отбирают по отдельному конкурсу.

Помимо этого, после обучения в школе у ребенка уже будут развиты все необходимые навыки для самостоятельного проживания в кампусе, соблюдения учебного режима, не говоря уже об уровне английского языка.

Для поступления в одну из школ нужно:

Связаться с приемной комиссией;

Пройти вступительное тестирование по английскому языку EFSET — адаптивный тест, в котором каждый вопрос сложнее предыдущего, если ребенок отвечает правильно;

Выбрать кампус и программу и заполнить заявку: написать эссе, прикрепить выписку оценок и копию паспорта;

Пройти интервью на английском языке.

Кураторы помогают ученику не только с обучением в школе, но и с поступлением в университет. В этих школах есть целый отдел, посвященный работе со студентами 9-12 классов — University Advising.

Сотрудники этого отдела — это бывшие сотрудники приемных комиссий университетов Лиги Плюща и многих других, которые имеют колоссальный опыт в помощи студентам в выборе специальности и выстраивании правильной стратегии по поступлению.

Процесс поступления

США

В США комиссии университетов смотрят на все: оценки, экзамены, портфолио, но для них важнее всего внеклассные активности, например, спорт, клуб дебатов или волонтерство, и soft-skills (лидерство, креативность и т.д.).

Для поступления студенту нужно хорошо зарекомендовать себя в старшей школе. Конечно, потенциальный студент может отлично сдать выпускной тест SAT, но если в его портфолио не будет дополнительных занятий, то вероятность поступления в рейтинговый университет снижается в разы.

Кроме того, необходимо:

Предоставить рекомендательные письма от учителей;

Написать мотивационное эссе, в котором ребенок объясняет, чем будет полезен университету и почему должны принять именно его;

Составить портфолио;

Пройти интервью с комиссией (не во всех вузах).

Поступление в США — это как прослушивание на роль в кино, только на какую именно — вы не знаете.

Каждый университет самостоятельно определяет критерии приема студентов. У топовых вузов в США есть большие финансовые возможности, поэтому им нужны именно те, кто смогут проявить себя не только в учебе, но и во внеклассных активностях.

Отдельно стоит отметить критерии выбора университета. США известны тем, что там находятся более 4000 университетов. Не обязательно поступать в Лигу Плюща, где процент зачисления в среднем всего лишь 9%. Можно выбрать вуз рейтингом ниже, но образование там будет ничуть не хуже.

В этом и есть преимущество обучения в Америке — каждый найдет для себя отличный вуз и не обязательно в топ-10 — ведь первые 100 или даже 200 университетов из 4000 — это очень высокая позиция в рейтинге, не так ли?

Великобритания

В Великобритании ровно наоборот: оценки и экзамены стоят на первом месте. В активностях можно не участвовать, главное — зарекомендовать себя как прилежного и умного студента, который в университете будет хорошо успевать по каждому предмету. В Соединенном Королевстве обязательны выпускные экзамены — A-levels (аналог нашего ЕГЭ).

Можно поступать в 5 университетов одновременно. Будущие студенты заносят информацию о себе на платформу UCAS и заполняют заявки в вузы. Кроме того, на сайте есть информация по поступлению для учеников и их родителей.

Европа

В Европе, например, в Германии или во Франции, совершенно другая система, а обучение ведется на национальном языке. В бакалавриате предлагают лишь несколько курсов на английском языке, на которые очень сложно пробиться.

В магистратуре ситуация лучше: студент выбирает из множества программ на английском языке практически по каждому направлению.

Советы для родителей, чьи дети хотят учиться за рубежом

Поступление в университет — это всегда стресс, а если ребенок еще и находится в другой стране, то умножайте на два. Например, в EF Academy работают school counsellors (аналог наших школьных психологов), которые помогут справиться с самой распространенной проблемой у международных студентов — homesickness (жизни вне дома).

А чтобы поступление в университет было менее болезненным, помогите ребенку следовать этим советам:

Нужно выбрать страну, в которую хочется поступить, подробнее изучить их систему образования и культуру, оценить свои силы;

Определить цели: поступает ребенок в школу или только на программу подготовки перед вузом, насколько рейтинговый университет хочет покорить;

Составить подробный план поступления, продумать запасные варианты и быть готовым к неожиданному развитию событий.

Если планировать образование за рубежом поэтапно, а главное — заблаговременно, то у ребенка получится добиться всего, о чем он мечтал.