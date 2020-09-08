«Я сдавала ЕГЭ из любопытства». Как победить в олимпиаде, получить золотую медаль и поступить в МГУ

Выпускница онлайн-школы «Фоксфорд» Мария Чибисова в 9 классе пересмотрела свои приоритеты, два года упорно готовилась к экзаменам и даже завела полезные знакомства. Она стала призёром и победителем олимпиад, которые позволяли поступить в МГУ без экзаменов, но из любопытства решила сдать ЕГЭ и набрала 97 баллов по физике, 89 по русскому и на 82 балла сдала профильную математику. Её стратегия сработала — Мария поступила на бюджет в МГУ. Как ей это удалось — читайте в её колонке на Rusbase.

Изучаем предметы углублённо

К окончанию 9 класса я определилась с дальнейшим направлением — моим выбором стал физико-математический профиль. Чтобы заниматься этими предметами основательнее, я поступила в физико-математический лицей. Я не рассчитывала быть отличницей, поскольку собиралась все силы отдать математике и физике.

Но оказалось, что у каждого учителя свой подход к оцениванию, и при желании в нём легко разобраться. На одних уроках необходимо участвовать в обсуждениях, на других главное — выполнять все домашние задания. Учиться на пятёрки на самом деле реально. Хотя ради медали мне пришлось хорошенько потрудиться — сдавать работы в срок по всем предметам было тяжело, особенно в сезон олимпиад.

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Что выбрать после 9 класса

Мой первый учитель математики говорил, что мне по силам поступить в ведущий столичный вуз. Поэтому на собеседовании в лицей я сказала, что хочу поступить в МГУ, о котором мечтала с детства.

До десятого класса я участвовала в олимпиадах по разным предметам, но не проходила на региональный этап. В новой школе я впервые услышала о перечне Российского совета олимпиад школьников и льготах, которые они дают при поступлении. На протяжении 10 и 11 класса усиленно занималась олимпиадной подготовкой, потому что мне была необходима льгота БВИ — зачисление без вступительных испытаний в МГУ.

Плотное расписание

Чтобы успеть на уроки в лицей, я вставала в 6 утра. На учёбу приходилось добираться на электричке, в которой успевала доделать домашнее задание. Иногда после основных уроков шли курсы подготовки к экзаменам, тогда я задерживалась в лицее до шести вечера.

Большую часть уроков я успевала сделать, пока ждала начала дополнительных занятий, поэтому дома я делала задания из олимпиадных сборников.

Выходные почти всегда были заняты учёбой: в субботу физика в лицее до 16:00, а в воскресенье олимпиады. Осенью и зимой проходили первые туры олимпиад, затем начались финальные этапы.

Несколько месяцев я жила вообще без выходных — это был самый напряжённый период. От усталости начинала сомневаться, на верном ли я пути, стоит ли оно того.

Чтобы дать себе передышку, иногда я просто ничего не делала дома. Приходила из лицея и сидела в интернете: общалась с друзьями, смотрела кино. Порой разрешала себе не поехать в лицей на дополнительную физику в субботу. Это работало — у меня снова появлялись силы идти дальше.

МГУ и другие варианты

Я планировала поступить в МГУ, но на всякий случай смотрела и другие вузы. Для этого я находила студентов первых курсов в социальных сетях или через знакомых и просила рассказать о факультете. Я благодарна ребятам, которые рассказали о плюсах и минусах учёбы в МГТУ им. Баумана, ВШЭ и МИФИ. Так «ядерный» вуз стал моим запасным вариантом: я поняла, что там есть интересные кафедры, а конкурс немного ниже, чем в МГУ.

Студенты делились опытом подготовки к олимпиадам и экзаменам, рассказывали, как справлялись с волнением. Некоторые внимательно следили за моими успехами. Теперь я готова к учёбе, потому что заранее узнала о студенческой жизни и преподавателях, о том, какие знания стоит прокачать перед 1 сентября.

Экзамены и олимпиады — ресурсы для подготовки

Самоподготовка и онлайн-курс

Дома я готовилась по классическим учебникам Г. С. Ландсберга и Г. Я. Мякишева, решала задачи по физике из пособия Ю. В. Чешева и задачника-практикума В. А. Макарова и С. С. Чеснокова.

Олимпиадный курс по физике я посмотрела два раза. Преподаватель Михаил Александрович Пенкин предлагал задачи, на которых мы отрабатывали разные методы решения. Задание на дом при этом не повторяло пройденный материал в точности: всегда оставалось пространство для поиска собственных решений.

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Выездная школа «Физтех»

Чтобы использовать все возможности для «прокачки» знаний, я поехала на очную олимпиадную школу. Там и познакомилась с будущими одногруппниками. Полторы недели мы тренировались решать задачи и изучали физику — было здорово!

Участие в олимпиадах

Чтобы научиться контролировать свои эмоции и справляться со стрессом, я решила участвовать в самых разных соревнованиях по физике. Писала вузовские олимпиады, которые дают льготы абитуриентам и участвовала в конкурсе «Фоксфорда», где можно выиграть ценные призы и посоревноваться с ребятами из разных стран. На собственном опыте я убедилась, что стресс помогает сконцентрироваться на работе. Небольшое волнение полезно — я становлюсь более собранной.

На школьных контрольных работах или экзаменах задачи всегда делят по уровню сложности.

Олимпиады — это всегда сюрприз: никогда не знаешь, какая задача окажется лёгкой, а где придётся поразмыслить.

Олимпиадный опыт научил меня рассчитывать время и силы, прежде чем приступить к решению. Следует оценить все задания и начинать с более простых, чтобы гарантированно получить за них баллы, даже если не успеете решить самые трудные.

На олимпиаде важно заработать максимальный балл за решение, в котором ты уверен и ещё попытаться получить как можно больше за неполные ответы. Поэтому любую задачу надо обязательно пробовать решать. Я почти не пользовалась черновиком, только выполняла вычисления, а потом сразу оформляла работу на чистовике.

Мне удалось завоевать дипломы призёра III степени в Межведомственной олимпиаде, призёра II степени в олимпиаде «Физтех» и победить в олимпиаде «Ломоносов».

Экзамены

К экзаменам я готовилась сама, а также на школьных и экспресс-курсах. Самое главное в подготовке к ЕГЭ — олимпиадный опыт, там я прокачала умение решать задачи, так что мне оставалось только привыкнуть к формату экзамена.

Последние школьные годы стали испытанием, но всё было не зря. Упорный труд привёл к заветной цели, хотя порой хотелось отказаться от задуманного. Советую выпускникам поскорее выбрать направление и не просто готовиться к ЕГЭ, а участвовать в олимпиадах. Именно это помогло мне углубить знания и не терять самообладания на экзамене.

Фото на обложке: личный архив героя материала