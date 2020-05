Экспресс-подготовка к ЕГЭ: когда до экзаменов осталась пара месяцев

Собирайте словарный запас по темам экзамена – их можно найти в кодификаторе. Я рекомендую на листе бумаги выписать тему, например, “Хобби”. Справа от слова укажите все глаголы, которые помогут вам рассказать о своих увлечениях (like, enjoy, interested in). Под словом – словосочетания, обозначающие ваши увлечения, буквально по 2-3 слова (playing football or basketball, making jewelry, knitting or embroidery), а слева – причины, по которым вам нравится то или иное занятие, а также вопросы, которые позволяют узнать у человека о его хобби (“What is your hobby?“, „What do you enjoy doing in your free time?).

– Ольга Зуева, заведующая кафедрой английского языка и преподаватель английского как родного