Экспресс-подготовка к ЕГЭ: когда до экзаменов осталась пара месяцев

Как съесть «слона» в математике, в каком романе найти аргументы по любой теме и какой метод поможет запомнить больше английских слов? Если вы недостаточно занимались весь год или сомневаетесь в своих знаниях – пора активизироваться. Хоть сроки экзаменов все еще плавающие.

Расставляем приоритеты

Эксперты предупреждают, что полноценно подготовиться за месяц можно только к двум-трем экзаменам, поэтому нужно сосредоточиться на важном.

Шаг 1. Определите, какие предметы для вас имеют большее значение.

Шаг 2. Подумайте, сколько баллов вам будет достаточно.

Шаг 3. Оцените свои знания и текущий уровень подготовки.

Составляем план

Чтобы все успеть, вам понадобится график подготовки и упорство. Для ведения плана вы можете установить приложение в смартфоне, воспользоваться готовым планером или блокнотом. Нужна простая табличка из трех столбцов: «Дата», «Время», «Темы».

При составлении плана придерживайтесь реалистичных сроков и ставьте выполнимые задачи.

Прежде всего, выделите время на форс-мажор: оставьте в запасе как минимум неделю перед экзаменами и ничего на это время не планируйте.

Обязательно включайте в план выходные – отдых позволяет изученной информации легче усвоиться.

Определите, сколько времени в день вы готовы потратить на подготовку, и изучайте только нужное. Для этого посмотрите в КИМах, какие темы и формулы надо знать.

Найдите баланс между повторением теории (формулы, даты, имена) и практической отработкой (решение задач, написание эссе).

Выбираем стратегию подготовки к разным предметам

Русский язык

Чтобы сдать русский на высокий балл, тренируйтесь писать сочинения – пишите не меньше одного в неделю и показывайте работы учителю, чтобы получить качественную обратную связь. Прочитайте книгу «ЕГЭ-2020. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки» Н.А. Сениной и А.Г. Нарушевича: вы узнаете, на что обращают внимание эксперты при проверке работ.

Большая часть эссе должна быть посвящена анализу исходного текста. В предыдущие годы ему уделялось меньше половины работы, а во второй нужно было аргументировать свое мнение. Теперь за комментарий к проблеме вы получите максимум пять баллов, а за обоснование своей позиции – всего один балл. Ваши мысли должны быть подтверждены, но не важно как – с помощью примеров из литературы или из собственного опыта.

Если хотите обосновать свою позицию с помощью литературы, то можете использовать примеры из произведений “Война и мир” и “Капитанская дочка” – они отлично проиллюстрируют почти любую проблему, которая может быть предложена на ЕГЭ. За месяц можно прочитать короткие рассказы Василия Шукшина или Рэя Бредбери. Анна Выборнова, доцент кафедры русского языка онлайн-школы

При подготовке обязательно воспользуйтесь открытым банком заданий ФИПИ и прорешайте варианты досрочного ЕГЭ. — рекомендует Мария Картышева, преподаватель русского языка и автор курсов для педагогов онлайн-школы.

Математика

Чтобы подготовиться к базовой математике надо решить много задач, а еще развивать внимательность.

Тренируйтесь переводить текст задачи в уравнение. Чтобы развить эрудицию и математическое мышление, попробуйте сначала прикинуть, каким будет верный ответ, а лишь затем выполнить проверку.

Не ешьте слона “целиком”, ешьте его “по кускам”. Для начала выделите и как следует проработайте на прототипах самые простые задачи – это первые 12 заданий. Поборите искушение воспользоваться калькулятором при выполнении вычислений, считайте все “по-честному”. После того, как почувствуете уверенность, переходите к более сложным заданиям. Не расстраивайтесь, если сразу они не сдадутся. Помните, что базовая математика не выходит за рамки школьной программы, все необходимые сведения есть в учебнике. – Ирина Музалевская, заведующая кафедрой математики онлайн-школы и член жюри математических конкурсов и олимпиад

На экзамене у вас будут весьма объемные справочные материалы. Распечатайте и изучите их заранее, они могут стать хорошей подмогой. Например, для успешного решения стереометрических задач №13 и №16 достаточно знать основные формулы и вспомнить свойства геометрических фигур, а они будут у вас перед глазами.

Многие задания можно решить разными методами, используйте это, чтобы себя проверить. Такой подход поможет избежать проблем с невнимательностью: если два разных способа дали один и тот же ответ, значит всё верно.

Если вы сдаете профильную математику, определитесь с вашей целью:

Хотите получить 70-75 баллов – максимально отработайте то, что вы уже знаете. Не страшно, если есть пара тем, которые вам не даются. Вам нужно получить всего 14-16 первичных баллов, поэтому можно потратить 10-15 минут на каждое задание, главное быть на 100% уверенным в своем ответе. Уделите время перепроверке и решайте задачи разными способами.

Ваша цель – больше 85 баллов, тогда нужно научить решать тестовую часть за 20-30 минут. Для этого, когда упражняетесь с тренировочными вариантами, засекайте время по таймеру. Будьте внимательны, обидно будет потерять баллы на простых задачах.

Помните, что все задачи из ЕГЭ решаемы, если достаточно постараться. Не сдавайтесь, если не удалось найти решение за 10 минут, пробуйте разные варианты и тренируйтесь снова и снова.

Нормально, если на решение задания №19 первый раз вы потратите неделю. Подумали над ним час, если нет никаких идей, вернитесь к нему через день-два. Не отчаивайтесь, если сначала вы будете суммарно тратить на задачу несколько часов. Продолжайте тренироваться и в какой-то момент вы выйдете на стабильное решение таких заданий в течение часа. Этого достаточно, чтобы “затащить“ их на ЕГЭ. Для того, чтобы перестать бояться сложных задач, нужно решать их как можно больше. Выясните, сколько времени вам нужно на решение всех задач. Для этого поставьте таймер на четыре часа и прорешайте прошлогодний вариант ЕГЭ, не отвлекаясь ни на что. Так вы узнаете, сколько успеете сделать на экзамене. Для успешной сдачи ЕГЭ мало уметь решать любую задачу, нужно в стрессовых условиях успеть все решить и оформить за 4 часа. – Борис Трушин, кандидат физико-математических наук и член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике

Информатика

Задания по информатике редко меняются, поэтому при подготовке можно использовать демонстрационные варианты ЕГЭ за прошлые 3-4 года.

Обязательно решите открытые варианты №1 и №2 досрочной волны 2020 года с сайта ФИПИ — там могут быть самые свежие вариации задач. – Тимофей Хирьянов, преподаватель кафедры информатики МФТИ и эксперт ЕГЭ

Внимательно читайте формулировки заданий и тексты программ – небольшие изменения в условиях принципиально меняют ответ.

Химия

Когда готовитесь к экзамену, используйте несколько пособий. У каждого автора есть свои любимые темы и форматы задач, а вам необходимо научиться решать разные задачи разного уровня и с акцентами на разные вещи. – Мария Володина, преподаватель химии онлайн-школы и факультета наук о материалах МГУ

В химии очень много исключений, которые нужно знать – уделите им достаточно внимания. Обидно будет, зная все принципы и законы, ошибиться в исключениях.

Разбираясь в теории, постарайтесь понять, как именно всё работает: логика поможет вам больше, чем упорное заучивание.

При решении 34 задачи полезно визуализировать на черновике, что происходит с реагирующими веществами и растворами в процессе всех манипуляций: где улетают газы и выпадают осадки, какую порцию раствора отбирают, в какой момент времени прекращают электролиз и так далее. Это не только поможет правильно написать уравнения реакций, но и верно рассчитать массу конечного раствора. – Мария Володина

Обязательно уравнивайте все элементы в реакции, проверять удобно с помощью кислорода: если он сходится, значит всё верно.

Обществознание

В первую очередь, обратите внимание на задания открытого типа – они приносят большое количество баллов. Не бойтесь, ведь их вполне реально научиться выполнять. Для этого активно тренируйте навыки письменной речи.

Изучайте базовую теорию, а также учитесь подбирать аргументы для подтверждения своей позиции. Если на экзамене забыли точную цитату или её автора, напишите: «Один из великих мыслителей сказал», «Один из писателей XIX века считал» или примените косвенную речь: «Говорят, что…».

Пишите эссе простым языком, не старайтесь использовать термины по максимуму. Это не добавит вам баллов, а может только запутать и привести к ошибкам.

Обязательно при подготовке используйте актуальную информацию, особенно в юридической сфере: перепроверяйте даты и факты, смотрите новые издания учебников. – Ольга Малова, преподаватель обществознания

На пользу пойдет просмотр новостей политики и экономики – вы сможете расширить свой словарный запас.

Чаще всего, школьники ошибаются в темах: «органы государственной власти», «издержки производства» и «юридическая ответственность». Постарайтесь изучить их более внимательно, используйте таблицы, схемы, ассоциации.

Будьте внимательны при выполнении задания №25: часто здесь пишут два предложения вместо трех.

Английский язык

При подготовке к сочинению посмотрите материалы для учителей — так вы узнаете типичные ошибки и поймете, как правильно оформлять работу. Тренируйтесь планировать эссе и подбирать аргументы к разным темам. Возьмите 20-25 тем из тренировочных вариантов или с сайта ФИПИ и напишите к каждой теме аргументы двух разных позиций, а потом продумайте, как их лучше распределить в эссе.

В разделах «Чтение», «Грамматика и лексика» важно тренировать стратегии выполнения заданий. Например, в №19-38 можно не читать текст полностью, а посмотреть только те предложения, в которых нужно заполнить пропуски или выбрать синонимы. Также и с заданием №10 – там можно прочитать первое и последнее предложение абзаца. Это экономит время для других более сложных заданий.

Натренировать произношение слов поможет прослушивание аудиокниг: сначала слушаете запись, а потом читаете тот же фрагмент вслух. Чем больше читаете, тем лучше ваш словарный запас, а знания лексики особенно пригодятся в задании №4 – там могут встретиться непривычные места, например, лесопилка.

Чтобы запомнить больше английских слов, воспользуйтесь методом визуализации и составьте интеллектуальную карту.

Собирайте словарный запас по темам экзамена – их можно найти в кодификаторе. Я рекомендую на листе бумаги выписать тему, например, “Хобби”. Справа от слова укажите все глаголы, которые помогут вам рассказать о своих увлечениях (like, enjoy, interested in). Под словом – словосочетания, обозначающие ваши увлечения, буквально по 2-3 слова (playing football or basketball, making jewelry, knitting or embroidery), а слева – причины, по которым вам нравится то или иное занятие, а также вопросы, которые позволяют узнать у человека о его хобби (“What is your hobby?“, „What do you enjoy doing in your free time?). – Ольга Зуева, заведующая кафедрой английского языка и преподаватель английского как родного

Дополнять такую интеллект-карту можно в течение всего периода подготовки, что позволит повторять и те фразы, которые уже вошли в карту, и новые выражения.

Используем все возможные варианты подготовки

Применяйте разные способы, чтобы запомнить информацию: рисуйте схемы и графики, слушайте аудиолекции, делайте пометки в блокноте при чтении учебника. Если изучение дается совсем сложно – обратитесь к репетитору или посмотрите экспресс-курсы. Использование разных форматов поможет вам лучше понять информацию и найти свой способ подготовки.

Самое главное – воспринимать подготовку к экзаменам как решение задачи и отставить панику.