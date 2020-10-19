Шесть советов молодым руководителям, которые строят карьеру в корпорации

Еще недавно вы начали свой карьерный путь, а сегодня получили приглашение занять позицию в крупной международной компании. Повышение сулит хорошие перспективы: при благоприятном раскладе вам даже могут доверить управление командой.

Большие и маленькие: главные отличия

В малых компаниях и стартапах часто царит «семейная» атмосфера. Каждый сотрудник является ключевым и несет важную функцию; его ценность высока, а найти ему замену тяжело. Руководитель глубоко вовлечен в отношения внутри «семьи», ведь от его харизмы и способности вдохновлять прямо зависит, насколько мотивирована вся команда.

В таких коллективах сотрудники часто поддерживают неформальные отношения, и это не всегда идет на пользу бизнесу. Дружат, ссорятся, мирятся и решают личные вопросы там зачастую прямо в рабочее время. Если новый сотрудник оказывается психологически несовместимым с коллегами, это может прямо сказаться на производительности и успехе всей компании. Все конфликтные ситуации решаются персонально.

Плюсы: высокая вовлеченность, атмосфера доверия между сотрудниками, сильный командный дух, отсутствие жесткой иерархии, быстрота принятия решений и генерации новых идей. Минусы: нарушаются границы между личными и профессиональными отношениями, небольшие бюджеты на развитие человеческих ресурсов, может не быть четкого карьерного «лифта».

В больших международных компаниях управлению персоналом уделяется огромное значение: HR-деятельность стандартизирована, под нее закладываются большие бюджеты. В коллективе преобладает деловой стиль коммуникации. Как правило, сотрудники придерживаются установленных стандартов и норм общения и соблюдают субординацию при общении с коллегами.

Правда, в современных компаниях с матричной организационной структурой (такой, в которой подразумевается функциональное и административное подчинение) подход более демократичный. В одном проекте могут быть заняты сотрудники разных подразделений и отделов, а размеры команд часто не превышают 10-15 человек. Например, Джеф Безос, основатель Amazon, считает размер команды оптимальным, если ее можно накормить двумя пиццами. При этом работники получают все выгоды от работы в большой организации.

Плюсы: сильная корпоративная культура, установленные процедуры по развитию персонала, корпоративное обучение, четкая карьерная лестница, ежегодная профессиональная оценка и консультации от HR-службы. Минусы: в большом коллективе легко «потеряться» и труднее устанавливать доверительные отношения с коллегами, строгие корпоративные нормы и этика. Работу в большом коллективе сложнее организовать, и если это не удается сделать правильно, то возникает риск более медленной процедуры принятия решений и темпов внедрения изменений.

Совет: не стоит сбрасывать со счетов подходы управления, к которым вы привыкли в маленькой компании — они могут вам пригодиться, например, если вы организуете проектную деятельность небольшой команды. Впрочем, всегда нужно правильно «встраивать» работу такой команды в матрицу взаимосвязей между руководителями отделов, имеющих отношение к проекту.

Корпоративная культура

Вне зависимости от размера компании ее успех и слаженность работы коллектива во многом определяются тем, есть ли у нее устоявшаяся корпоративная культура. В маленьких компаниях она более интуитивна: люди часто просто договариваются, как им работать и общаться.

В больших команиях все строго регламентировано — и руководитель может использовать разные инструменты для развития коллектива.

Например, в KFC существует практика признания заслуг: любой сотрудник может высказать признание коллеге, и это поощряется. У каждого руководителя есть личный приз, который он вручает подчиненным за важные для компании достижения. Кроме этого, в нашей Смотреть на сайтекомпании существуют разнообразные программы развития сотрудников: они могут обучаться в Корпоративном университете, для них предусмотрены индивидуальные программы карьерного роста, клубы по интересам и конкурсы профессионального мастерства.

Совет: Новичку особенно важно быстро усвоить правила корпоративной культуры и соблюдать их. Если в компании принято благодарить и признавать заслуги коллег, возьмите на вооружение этот принцип. Он поможет вам и тогда, когда вам доверят управленческие функции: проявляя персональное внимание подчиненным, которого так часто не хватает в больших компаниях, вы сможете повышать их мотивацию и вовлеченность.

«Подводные камни» и как их избежать

Как показывает практика, начинающие руководители часто пытаются управлять большим коллективом по тем же принципам, к которым они привыкли, работая с малым количеством людей. При этом они сталкиваются с типичными ошибками и трудностями:

неумение выстраивать структуру команды, искать и развивать лидеров;

попытки решать проблемы, а не назначать ответственных за них;

пренебрежение обратной связью от коллектива.

Почему это происходит? Чаще всего причина в том, что прежде у руководителей не было ни ресурсов, ни необходимости работать по-другому. В маленьком коллективе нет нужды подбирать лидеров отдельных команд — ведь фигуры руководителя достаточно. Обратная связь благодаря неформальным отношениям присутствует и так, а делегировать свои полномочия попросту некому.

При переходе в большую компанию неумение осваивать новые подходы грозит серьезными проблемами. Чтобы избежать этих ошибок, во многих крупных компаниях существуют специальные программы по развитию компетенций для руководителей разного уровня и работают целые корпоративные университеты. Последние есть во многих российских структурах, таких как «Сбер», «Газпром», РЖД, СИБУР и пр. В KFC также работает корпоративный университет — с 2013 года — и реализуются программы развития лидерских компетенций. Одна из них, Heart Led People, подразумевает работу с наставниками и менторами и постепенное овладение компетенциями, которые нужны будущему руководителю.

Такие программы позволяют решить и проблему делегирования полномочий: если вы как руководитель видите в членах вашей команды потенциальных лидеров, то доверять им решение проблем будет гораздо проще.

Что касается обратной связи, руководителю нужно внедрять политику «открытых дверей» и демонстрировать свою готовность выслушивать конструктивную критику.

Совет: Чем раньше вы поймете, какие корпоративные программы развития талантов и компетенций предлагает ваша компания, тем раньше сможете взяться за обучение — а значит, быстрее достигнете результатов. Не стесняйтесь рассказывать об этих программах коллегам и показывать, как они работают, на личном примере — заодно «прокачаете» собственные навыки и компетенции, в том числе лидерские.

Еще три совета молодым руководителям:

В маленькой компании у вас было ощущение, что вы хорошо знаете и понимаете каждого коллегу. В большой людей намного больше и может появиться чувство изолированности, отчуждения. Постарайтесь определить, кто в коллективе является лидером (формальным и неформальным), и больше взаимодействуйте с ними — возможно, предложив им стать вашим наставником или ментором. Заручившись поддержкой лидеров в коллективе, вы сможете с их помощью наладить коммуникацию в командах и облегчать внедрение новых инициатив.

2. Не бойтесь предлагать новые идеи

Свежий, незамутненный взгляд на бизнес-процессы — ваше главное преимущество в первые месяцы работы на новом месте. Даже если вы предложите идеи, которые были бы уместны в стартапе, но не актуальны для большой компании, это не страшно — в конце концов, никто не ожидает, что вы с порога начнете разбираться во всех тонкостях работы крупной корпорации.

3. Докажите, что можете быть лидером

Если в небольшой компании все сотрудники на виду и задатки руководителя легко заметить, то в крупной корпорации, где численность персонала и конкуренция между сотрудниками больше, нужно активнее проявлять лидерские навыки и компетенции. Придумывайте новые инициативы, участвуйте в социальных проектах компании (например, волонтерстве, спортивной команде и других) — но главное, приносите максимум профессиональных результатов, которых от вас ожидает компания.

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