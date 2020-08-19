Советы руководителям: как управлять сотрудниками, чтобы они не выгорали

Максим Агаджанов, генеральный директор Газпромбанк Лизинг и управленец с 20-летним стажем, рассказывает, как управлять сотрудниками, чтобы сохранить команду на долгие годы.

Согласно ежегодному отчету рекрутинговой компании Hays, в 2019 году 53% работников лично столкнулись с проблемой выгорания на работе, а 38% наблюдали, как его переживали коллеги. В этом же году ВОЗ включила это состояние в Международную классификацию болезней.

Выгорание происходит в результате хронического стресса на работе. В этот момент у людей снижается производительность — работа перестает интересовать их, они не хотят идти в офис. За 20 лет управления у меня выработались правила, которых я стараюсь придерживаться. Они помогают мне сохранять в сотрудниках здоровый азарт, интерес к делу и амбиции. Надеюсь, помогут и вам.





Не заставлять работать 24/7

Многие руководители требуют от сотрудников круглосуточного погружения в работу, это одна из ошибок. По данным Hays, 87% работников говорят, что трудятся сверхурочно. У них нет времени на отдых, нет дополнительных выходных и компенсаций за переработки.

Идеальный сотрудник без личной жизни, семьи и увлечений — это большая управленческая иллюзия. Если человек будет работать в таком режиме, то быстро выгорит. Сотрудники должны качественно отдыхать, чтобы возвращаться на работу заряженными. Поэтому у нас принято:

не задерживаться в офисе после 18:00

Это не значит, что при необходимости наши люди не поработают вечером или не выполнят несколько задач в выходные. Это значит, что переработки не должны быть в порядке вещей.

Я слежу за этим и считаю, что человек должен отдыхать и проводить время в свое удовольствие. Если я сам остался в офисе до позднего вечера, коллектив не сидит, дожидаясь, когда я закончу.

Наша команда — это профессионалы, которые много и качественно работают. Но после окончания рабочего дня они выходят из офиса и занимаются своей личной жизнью. Я сам — отец и муж, занимаюсь спортом и люблю путешествия. И знаю, как важно соблюдать work-life balance.

вместе проводить время

Когда сотрудников с компанией связывает только выполнение своих обязанностей, это лишает работу человечности. Мы вместе отмечаем Новый год и день рождения компании, причем стараемся устроить такой праздник, чтобы удивить каждого.

По тому же принципу мы организуем профессиональные мероприятия. Например, на Ежегодной лизинговой конференции встречаются все наши коллеги. Сотрудники слушают ведущих спикеров, общаются с иностранными гостями и учатся. После таких мероприятий люди всегда возвращаются к работе с новыми инсайтами.





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Создать все условия новым сотрудникам

По мнению многих психологов, одной из причин профессионального выгорания является некомфортная рабочая атмосфера. Иногда так происходит, когда адаптацию нового сотрудника и его внедрение в коллектив пускают на самотек.

На новом рабочем месте человек почти всегда чувствует себя тревожно. Руководитель может просто не дождаться, когда человек сам вольется в незнакомый коллектив и начнет проявлять инициативу. Такой сгорит, не успев перегореть. Чтобы этого не произошло, наш HR-отдел:

снабжает сотрудника всей информацией

Новичок в первые же дни должен узнать ответы на базовые вопросы: как зовут коллег, у кого заказать пропуск, куда сходить на ланч.

Мы сразу выдаем сотруднику брошюру с обращением руководства, фотографии руководителей (чтобы человек понимал, кто есть кто) и все номера телефонов. За несколько дней он познакомится с коллективом и получит базовую информацию.

прикрепляет к нему наставника

Чаще всего это старший коллега или непосредственный руководитель, который помогает новому сотруднику во время испытательного срока. Благодаря ему сотрудник комфортно погружается в рабочий процесс и знает, к кому обратиться за помощью.

дает карт-бланш на реализацию идей

Для этого мы создали корпоративный портал «Идея» — он похож на социальную сеть, где каждый сотрудник компании может опубликовать свою идею и получить лайки. Больше лайков — выше вероятность, что идея окажется на моем столе.

Я сам разговариваю с руководителем новичка и прошу поддержать его во всех начинаниях. Новый сотрудник получает полный карт-бланш на реализацию своих идей и не работает в стол.





Слышать свою команду

В наследство от советских времен мы получили вертикаль управления, где руководитель не воспринимает альтернативных мнений. Это уходит, но многие сотрудники до сих пор просто выполняют поручения, оставаясь в роли исполнителей. Инициативным людям непросто развиваться в таких рамках.

Если не слышать свою команду, можно остаться и без нее, и без хороших идей.

Поэтому я приветствую, когда со мной говорят напрямую и без цензуры, отстаивают свое профессиональное мнение. Сотрудники должны знать, что их никогда не уволят за споры и уместную дерзость. Если руководитель пропагандирует свободу слова, люди смогут принести реальную пользу компании.





Держать коллектив в тонусе

Я знал людей, которые десятилетиями работали на одной должности, не соответствуя ей. Они давно забронзовели, но продолжали занимать свое место. Там не было и речи про новые идеи, амбиции и желание развиваться.

Люди должны понимать, что отсидеться на своем месте за выслугу лет не получится. Поэтому в компании я стараюсь мотивировать сотрудников, чтобы они обучались, инвестировали в себя и проявляли инициативу. Для этого им созданы все условия. Я рекомендую:

дать понять, что незаменимых не существует

Это здоровый цинизм — то же правило относится и ко мне. Мои люди знают, что им нужно постоянно обучаться и расти. Если я увижу кандидата, который в чем-то превосходит моего сотрудника, то могу отдать ему должность. Это не говорит о том, что сотрудник будет уволен. Просто он получит другие задачи, которые соответствуют его компетенциям.

выводить сотрудников из зоны комфорта

Давайте своим людям новые задачи и ставьте их в нестандартные ситуации. Руководитель может создать сотрудникам такие условия, в которых невозможно не расти. Мы постоянно создаем новые услуги, продукты и бизнесы — к этому подключаются все сотрудники. В процессе они получат новые компетенции и не закостенеют.

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Обучать своих людей

Мотивировать сотрудников можно не только деньгами. Если не вкладывать в людей ничего, кроме зарплаты, они не смогут развиваться. Чтобы обучать сотрудников, мы внедрили:

библиотеки

У нас есть и физическая, и электронная библиотеки. Мы сотрудничаем с «Альпина Паблишер» — книги издательства находятся в бесплатном доступе для наших сотрудников.

внутреннее обучение

Наши сотрудники — от менеджеров до руководителей — регулярно выступают с лекциями для своих коллег. Каждый делится тем, что знает, обогащает других. Юрист объясняет законы, маркетолог делится новыми трендами на рынке. В итоге каждый сотрудник знает, чем занимаются его коллеги, и получает полезную информацию.

отчеты с конференций

Если сотрудник посетил деловое мероприятие, то по возвращении делится с командой тем, что узнал. Каждый человек в компании получает от него письмо с материалами и конспектами. Мы регулярно отправляем людей на обучение за счет компании — вкладываясь в одного человека, мы учим каждого сотрудника.





Как достичь максимума

Чтобы сотрудники были открытыми и инициативными, руководителю важно самому быть таким. Общайтесь со своими людьми, двигайтесь вперед и не позволяйте другим стоять на месте. Если люди готовы учиться и вкладываться в компанию, их нужно подбадривать, замечать и помогать.

Сотрудники сгорают на работе, потому что им создали такие условия. Но можно создать другие условия, при которых никто и не подумает о смене работы. Когда каждый руководитель поймет, что его люди — это самый большой актив, проблема выгорания сотрудников решится сама собой.





Фото на обложке: Shutterstock/Alejandro Ramoshots