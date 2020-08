Кроме денег: что предложить сотрудникам вместо привычных бонусов

Мы регулярно проводим внутренние исследования привлекательности вакансий. Смотрим, на что люди реагируют охотнее, что им важно, и раз за разом убеждаемся, что бонусный пакет существенно влияет на отклик. Научные сотрудники НИУ ВШЭ подтверждают: материальная и нематериальная мотивация сотрудников влияет на эффективность их работы и успешность компании.





Сделать руководство ближе к подчиненным

В исследовании Hays 60% респондентов сообщили, что для них главный мотивационный фактор — приятная личность начальника. Он должен видеть в сотрудниках не инструменты для достижения финансовых целей компании, а людей. Не просто раздавать задачи и контролировать процесс их выполнения, а становиться наставником, быть открытым к вопросам и предложениям. При этом 56% указали, что неприятный руководитель — это серьезный демотивирующий фактор, а 40% заявили, что увольняются из-за того, что не нашли общего языка с начальством.

В BTL-агентстве BTL-Piter отмечают, что стремятся улучшать коммуникацию между топ-менеджерами и полевыми сотрудниками. Максимальную эффективность показывает линия поведения «друга» со стороны руководства. Но здесь главное — не потерять границу между дружбой и работой.

В компании «Додо пицца» руководитель и топ-менеджеры периодически меняются местами с остальными сотрудниками: встают на место кассира, развозят заказы.

Кассиры и доставщики в это время — на шашлыках. Идея, во-первых, сближает начальство и подчиненных, практически их уравнивает. Во-вторых, это помогает руководству лично увидеть проблемы на рабочих местах.

В Coca-Cola HBC Russia самоизоляция стала поводом наладить личные контакты между начальством и подчиненными. Для этого проводятся регулярные онлайн-встречи, а топ-менеджеры делают вебинары, которые помогают справиться со стрессом и наладить эффективность работы из дома. В Unilever придерживаются похожей тактики, устраивая видеотрансляции CEO и президента компании с остальными сотрудниками.





Shutterstock/Hurca





Предоставить сотрудникам больше свободы

В 2018 году 13% респондентов в опросе Kelly Services назвали одним из важных мотивационных факторов удаленную работу и гибкий график. Это удачный вариант в пандемию, потому что он не только создает комфортные условия сотрудникам, но и помогает работодателю снизить расходы на персонал — 36% компаний в исследовании KPMG отметили, что выбрали именно этот способ экономии.

Более эффективен такой вариант в малом бизнесе, где небольшой штат и каждого сотрудника реально проконтролировать даже в онлайн. В крупной компании, где более 500 человек, отслеживать результативность их работы сложнее. Исключения — организации, связанные с IT.

Например, агрегатор авиабилетов Aviasales перенес основной офис на Пхукет. Часть сотрудников переехала, а часть осталась в России на удаленке. В IT-Agency решили перенести офис на Бали, тоже предложив перебраться вместе с командой всем желающим. Остальные перешли на удаленный формат.

Переводя сотрудников на удаленную работу, необходимо установить график созвонов и видеоконференций, четко распределить задачи, обозначить сроки ответов в рабочих чатах.

Это не даст штату сильно расслабиться. Однако не нужно превращать дистанционный формат в работу 24/7 — как минимум для 4% россиян отсутствие переработок тоже является мотивацией трудиться. По другим исследованиям 80% сотрудников хотят иметь work-life balance.

Свобода может выражаться и в возможности получать честно заработанные деньги в любой момент, а не только раз или два в месяц. Согласно опросу от «Работа.ру», еженедельно забирать часть зарплаты хотели бы 12% респондентов, а 6% предпочли бы это делать ежедневно.

Такая система (pay on-demand, зарплата по требованию) уже работает в нескольких странах. В 2019 году мы запустили в России сервис «Деньги Вперед», который уже использует «Модульбанк», аутстаффинговое агентство «Эксцельсиор» и несколько крупных торговых сетей и банков.

В этом году в Казахстане появился PayDay. До этого система была известна по опыту американских компаний. Свои приложения для pay on-demand выпускают Even, PayActiv, Instant Financial, Earnin. Во время пандемии компании стали массово подключаться к таким сервисам. Крупнейшая в мире розничная сеть Walmart отменила комиссию за использование приложения Even и настроила выплаты раз в неделю.

Несколько трестов Национальной системы здравоохранения (NHS) в Великобритании тоже подключились к аналогичному сервису во время пандемии, отметив, что их персонал больше всего страдает от рук «хищных кредиторов».





Предоставить возможность роста

Возможности подъема по карьерной лестнице интересуют 36% работников, причем речь идет в первую очередь об удовлетворении потребности в самореализации, признании начальства и коллег. Из-за отсутствия перспектив увольняются 56% работников российских компаний, которых опросили Hays.

Люди хотят зарабатывать опыт, создавать собственные проекты. Это заставляет их трудиться эффективнее коллег, которые приходят отбыть очередной день ради зарплаты. Если направить энергию таких людей в правильное русло, это пойдет на благо компании.

Следует дать сотрудникам возможность запускать собственные проекты, представлять компанию на мероприятиях, предлагать решения по улучшению своей работы.

«Нужно дать им понять, что их ценят, в них верят, позволять им пробовать себя в новых направлениях, делиться взглядом на развитие компании», — считает консультант Telf AG Станислав Кондрашов. Если сотрудники не имеют должного набора hard или soft skills, следует предоставить возможность заняться их развитием: предложить посетить тренинги, курсы повышения квалификации.

Перевод сотрудников на более высокую должность как метод мотивации используется во многих компаниях. Например, в Unibrait, которая занимается хромированием. «Повышение по службе у нас становится поводом для маленького корпоратива, где о достижении объявляется официально. Это работает лучше, чем материальная мотивация, потому что сотрудник получает похвалу от коллег», — рассказывает Дмитрий Василенко, руководитель Unibrait.







Shutterstock/Hurca





Использовать геймификацию

Это молодой метод мотивации, который способен повысить вовлеченность штата на 20-60%. Вдобавок он помогает улучшить командную работу, стимулировать креативность. Геймификация основана на игровых механиках с виртуальной валютой, рейтингами, призами, базируется на потребности самореализоваться и получить признание, и лучше всего подходит компаниям, где сотрудники digital-ориентированы: регулярно используют гаджеты.

Если зарплата в компании маленькая, геймификация не сработает — пока не удовлетворена базовая финансовая потребность, игры и соревнования не будет интересны работникам.

Сложный и дорогой вариант геймификации — создание полноценного стимулятора. Так сделали в OBI. В компании выпустили компьютерную игру для сотрудников, которые хотели получить повышение. Игрок проходил уровни и должен был привести виртуальную компанию к определенному объему прибыли. Если он справлялся, получал должность «старший специалист». За год существования игры ее прошли 900 человек, на 30% сократились затраты на обучение персонала, на 10% сократилась текучка стажеров, претендующих на руководящие должности.

Более простой вариант — добавление игровых механик к привычным бизнес-задачам. Например, в маркетинговом агентстве «Биплан» за активность сотрудники получали баллы: за фото для Instagram, пост, статью в корпоративный блог.

По итогам месяца подсчитывалось количество баллов и формировалась тройка победителей. Один получал дополнительный выходной, другой — обед в ресторане, третий мог поработать из дома и получить набор суши или пиццу. Часть сотрудников стали постоянными авторами и спикерами, продвигающими компанию.

В «Ростелеком» тоже за выполнение KPI сотрудники получали баллы. Накопленное можно было обменять на приятные бонусы: например, сократить рабочий день на час, опоздать на 20 минут, провести сутки на другой должности или получить брендированный товар: флешку или термокружку с символикой компании. По итогам геймификации у отдела сохранения клиентов уровень удержания увеличился на 18%, у SMM показатели эффективности возросли в два раза.





Как достичь максимума

Помните, что стимул — вещь индивидуальная. Нужен персональный подход к вознаграждению, поэтому проведите опрос сотрудников, прежде чем решать, какие бонусы им обеспечить, чтобы это было действительно эффективно. Работайте над эмоциональным фоном в компании: отношениями между руководителями и сотрудниками, атмосферой внутри команд. Играйте на соревновательном духе — виртуальные бонусы повышают мотивацию не хуже премий, особенно если они дают реальную пользу (вроде внепланового выходного).



Фото на обложке: Shutterstock/Paopano