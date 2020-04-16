«Желание учиться появилось только на работе». Как за год вырасти из стажёра в digital-маркетолога

Мы спросили у Димы, как ему удаётся совмещать полноценную работу с учёбой в университете, как он попал на стажировку и что она ему дала.

Диме Богатырёву 21 год, сейчас он работает digital-маркетологом в компании «Авито». Он решает сложные задачи, выстраивает отношения с партнёрами и планирует освоить ещё пару смежных областей.

«В институте получить всё, что ты хочешь, невозможно»

Я учусь на последнем курсе Высшей школы экономики на факультете бизнеса и менеджмента по направлению «маркетинг». Нас много чему учили, были профильные и непрофильные предметы, но знаний очень не хватает — это показало последнее тестирование. За четыре года мало что отложилось в голове и о какой-то практической пользе говорить не приходится, потому что большая часть информации уже не актуальна.

Если выделять слабые стороны, то это, например, низкий уровень подготовки по английскому языку и обучению hard skills. К тому же нас почти не учили пользоваться программным обеспечением.

Но если говорить о положительном, то было самое важное — развитие soft skills: нам очень часто приходилось делать презентации и выступать с ними. Мы научились выступать на публике, отстаивать своё мнение, свою позицию, убеждать других, быть внимательными к критике.

Проучившись два года, я понял, что закончив университет, я не смогу полностью быть уверенным в своём трудоустройстве. Поэтому пока есть возможность, нужно набираться профессионального опыта.

Я начал искать стажировки, что-то сам изучать и даже работать. В институте получить всё, что ты хочешь, невозможно.

Почему я решил пойти на стажировку

Это было весной накануне сессии, когда я был полностью погружен в учёбу и подготовку к экзаменам. Тогда мне было совсем не до поиска работы, а приближающееся лето я хотел посвятить отдыху. Но неожиданно встретил предложение о наборе студентов на стажерскую позицию в Авито, которое меня увлекло. И осознав, что следующий такой шанс будет только через год, я решил попробовать свои силы.

На стажировке мне приходилось выполнять разные задачи и помогать разнопрофильным специалистам. Это хорошо — помогая им, ты развиваешься.

Я участвовал во встречах и брейнштормах, погружался в бизнес. Плюс были специализированные задачи: подготовка и настройка рекламных кампаний в инструментах digital-маркетинга, подготовка отчётности.

Поначалу я ожидал, что будет очень сложно, потому что в университете высокие требования и нагрузка, но оказалось, что совмещать реально.

Я договаривался с преподавателями и заочно сдавал работы. Посещение у нас необязательное — можно получать оценки, просто выполняя задания.

С какими проблемами я столкнулся на своей первой работе

Мне не хватало знаний и умений. Да, я учился, проходил курсы внутри компании и на других платформах, обращался за советами и помощью к коллегам, но информации было очень много и понять, что как работает в компании сложно. Это была моя первая работа, так что практического опыта мне не хватало — почти всему приходилось обучаться с нуля.

Другая проблема была в умении оценивать свои задачи по достоинству.

Кажется, что ты делаешь какую-то мелкую вещь. Потом я начал понимать, что из этих небольших кусочков складывается большая картина.

Сложно было управлять своим временем, потому что задачи прилетали ото всех. Управление рабочим процессом и тайм-менеджмент — непростая штука. Ты не понимаешь, что ценнее для тебя, для коллег и компании, пытаешься браться за всё сразу.

Ещё сложно всё запоминать. Мне советовали, чтобы я всё фиксировал. Сначала я к этому относился равнодушно, надеясь на свою память, но потом многое забывал, и приходилось переспрашивать.

Чему я научился на стажировке

До стажировки я считал себя интровертом, и мне всегда было комфортнее находиться наедине с собой. Стажировка раскрыла во мне любовь и тягу к обществу, я стал более уверенно себя чувствовать в окружении людей. Во мне раскрылось желание учиться, которое вообще-то должно было появиться в университете, но у меня было наоборот.

Ещё я научился инициативности и проактивности.

Я перестал ждать чего-то сверху, а начинал сам делать первые шаги, чтобы запустить какой-то процесс.

И самое удивительное, что я от себя не ожидал — умение быстро переключаться с учёбы на работу.

Очень важно, что я научился ставить задачи и контролировать их выполнение, фиксировать все свои процессы, мысли, планы на каком-то носителе, а не держать всё в голове. Узнал, как пользоваться инструментами мобильного маркетинга, настраивать кампании, оптимизировать процесс. Не зная ничего, я освоил все тонкости и нюансы, которые должен знать специалист.

Как изменилась моя работа спустя год

Я сейчас окрылён, потому что открылся более широкий фронт работы. До этого более низкоуровневыми задачами приходилось заниматься. Сейчас у меня больше ответственности и больше моего влияния в компании.

Теперь я выполняю задачи самостоятельно — и становится очень интересно. Из задач, которые можно выделить: поиск новых партнёров, агентств, общение с ними, их отбор, оценка, погружение их в наши процессы. В целом выстраивание взаимоотношений с внешними партнёрами.

Самое запоминающееся со времён стажировки — это участие в брифовании на рекламные ролики. Это когда ты предлагаешь референсы и выписываешь свои пожелания, а потом это находит отражение в настоящей коммуникации, которую ты видишь на экране телевизора и компьютера. Такие вещи запоминаются.

Но, конечно, поскольку после ухода моего руководителя приходится работать одному, это немного утомляет и растрачивает ресурс. Я был бы рад помощнику. В то же время в таких ситуациях закаляется характер, развиваются навыки работы в режиме многозадочности

Планы на будущее

В приоритете у меня сейчас подтянуть знание английского языка. Недавно была, например, встреча с иностранными подрядчиками, мне было сложно с ними общаться.

Также я усиленно работаю над тем, чтобы быть более сконцентрированным, перестать отвлекаться во время работы на второстепенные вещи.

Если говорить про краткосрочную перспективу, то я планирую продолжать работать там же, буду заниматься этим направлением, продолжать приносить пользу нашим клиентам и нашему бизнесу, нашим партнёрам. Если брать более далёкую перспективу, то, наверное, мне бы хотелось начать развиваться в смежных областях, которые имеют отношение к маркетингу. Это аналитика, SMM, продуктовый дизайн.

Ведь понять, чем ты хочешь заниматься всю жизнь, получается не сразу и точно не тогда, когда ты сидишь на месте. Нужно всё попробовать.

Поэтому я планирую продолжить искать себя, своё призвание. Возможно, мне что-то понравится больше, чем то, что нравится сейчас.

Фото на обложке: Shutterstock / Mr. Whiskey