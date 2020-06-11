На пути к профессиональному дзену: от Junior до Team Lead

Порог входа в IT не очень высокий: крупные компании активно набирают студентов, проводят стажировки и готовы обучать. А дальше все зависит от вашей работоспособности, умения обучаться и амбиций. Я расскажу вам, какие есть пять ступеней развития, какие вопросы надо задавать себе в процессе, как составить карьерный план и пройти путь от джуниора до тимлида максимально быстро и с пользой.

Junior — не приговор

Сначала отвечу на вопрос — обязательно ли иметь профильное образование? В «Инфомаксимум» больше года назад пришел на стажировку и остался в команде призер юношеских олимпийских игр по легкой атлетике, который учится на факультете физической культуры. У нас он работает Java-программистом и показывает отличные результаты. Тут главное дружить с логикой, иметь абстрактное мышление и непреодолимое желание связать свою жизнь с кодом, потому что разработчик — это не только интересные задачи и высокий доход.

Почти во всех IT-компаниях ступени роста разработчика, независимо от языка программирования, примерно одинаковы:

Первая ступень — специалист начального уровня, или junior developer. Младшенький в семье разрабов. Задача на этом этапе — максимально вникнуть в проекты, решать простые задачи, изучить стек технологий, используемый в компании, поглощать теорию как горячие пирожки, внимать советам и быть почемучкой. Плохо не спросить, вопросы приветствуются. Чем их больше, тем выше шанс получить экспертизу от спецов.

Вторая ступень — средний уровень, или middle developer. Задачи дают сложнее, но помогают советами, мониторят процесс и продолжают вкладывать в светлую голову знания.

Третья ступень — специалист высокого уровня, или senior developer. Статус выше и спроса больше. На этом этапе самостоятельность и результативность — ваше все. У senior developer есть все шансы стать тимлидом и техлидом, перескочив пару ступеней.

Четвертая ступень — ближе к звездам, технический лидер/technical leader. Техлид владеет стеком технологий, прекрасно разбирается в архитектуре кода, знает все о проектах компании и их технических особенностях. Может и должен предлагать идеи, как сделать продукт/решение лучше.

Пятая ступень — team leader, наша цель! На этом этапе кода меньше, управленческих функций больше. Этот человек знает все и всех в своей команде, адекватно оценивает навыки и компетенции, заботится о прокачке скиллов, раздает задачи и помогает их решать, при этом отвечает за результат общей работы. А еще участвует в составлении технической документации, проводит собеседования. В общем, увлекательный аттракцион.

Готовы к взлету? Поехали!

Что делать:

Изучать — от корки до корки. Мой совет — не распыляйтесь на несколько языков программирования. Знание всего по чуть-чуть сыграет с вами злую шутку и оставит на позиции новичка надолго. Сначала погрузитесь целиком в освоение одного, а когда наберетесь опыта, можно попутно изучать дополнительные языки программирования и технологии. Перенимать опыт. Любопытство в нашей сфере — похвальное качество. В любой IT-команде есть менторы, которые делятся опытом, знаниями, рекомендуют литературу, курсы, готовы уделить время на то, чтобы развернуть код и указать на ошибки. Держитесь рядом с таким человеком и будьте настойчивы. Общаться. Есть мнение, что разработчику уметь разговаривать не обязательно. Расстрою — вы можете быть стопроцентным интровертом, но если хотите стать тимлидом, придется преодолевать себя и много общаться, например, с дизайнерами, службой безопасности, клиентами. Учиться. Та-дааам! Этот пункт на постоянной основе должен быть в списке задач разработчика. Технологии меняются быстрее, чем успевает остыть чай в кружке, важно держать руку на пульсе, следить за трендами и новостями. Проявлять инициативу. Не хватайтесь за все и сразу, а адекватно оценив свои возможности, смело беритесь за более сложные задачи.

Чек-лист: готов ли я подняться на ступень выше?

На каждом этапе профессионального роста важно проверять самого себя и задаваться вопросом: а я готов? Не забывайте, что работать над проектом и вести проект — две большие разницы. Самоуверенность — это здорово, но она должна базироваться на реальном опыте. Вот какие вопросы надо себе задать:

Сколько задач удалось довести до продакшена за последние 3-5 месяцев?

Насколько эти задачи глобальны в рамках проектов?

Много было багов? Код чист и красив или ...? Замечаний стопка или по мелочи?

Как коллеги по цеху справляются с такими же задачами?

У меня остается время на обучение или я погружаюсь в рутину?

Эти вопросы помогут держать руку на пульсе в рамках работы в компании.

Помимо этого не бойтесь подойти к тимлиду и спросить:

Я справляюсь?

Какие знания мне надо подтянуть?

Какой пул задач в вашей компании я могу взять на себя?

Каковы мои перспективы роста и что сделать, чтобы стать на шаг ближе к мечте?

Если вам посчастливилось устроиться или проходить стажировку в компании, где новичков поддерживают и помогают им расти, путь до тимлида будет интересным. Сколько он займет времени зависит от вас и структуры управления. Кто-то добивается желаемого результата за 2 - 3 года, кому-то мало и пяти лет.

Карьерный план

Составьте себе план, личную дорожную карту. Укажите, какими качествами и профессиональными навыками обладаете сейчас. А какими должны, чтобы добиться желаемого. Например:

Цель В рамках цели Срок Научиться декомпозировать проект на задачи Ознакомиться с методикой

Получить практические навыки До первого числа третьего месяца 2021 года Научиться расставлять задачи по приоритетности Участвовать в обсуждении планов команды

Перенимать опыт

Получить практические навыки До первого числа пятого месяца 2021 года И т.д.

В качестве целей могут быть курсы, освоение теоретического материала, прочтение каких-либо книг. Все в плюс и копилку опыта.

Team Lead рекомендует

Вообще, быть в теме и тренде легко, главное — определить для себя базовые площадки для поиска информации. Я рекомендую:

Читать Habr — там много отличных и уникальных статей, которые легко читаются. Авторы, как правило, настоящие профи. Делятся опытом, на пальцах объясняют сложные моменты, советуют курсы и литературу. Там же можно спрятаться за ником и задавать вопросы, аудитория благосклонна и никто тапками бросать в вас не станет.

Смотреть FoxmindED — YouTube-канал про JAVA-разработку и не только. Здесь разбирают технологии, делают сравнение языков и проводят бесплатные лекции по программированию. Темы дают понятно, доступно. Канал будет полезен как новичкам, так и практикующим разрабам.

Что еще

Помните, что любую теорию важно подкреплять практикой, без этого ваши знания почти бесполезны. Практиковаться лучше каждый день, уделяйте этому от часа до двух и не сдавайтесь. Вы должны понимать, что все мы разные. Кто-то усваивает материал быстрее, кто-то дольше. Но усердная работа над собой, стремление вырасти и желание достичь цели — есть дорога к успеху. Удачи и помните, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Фото на обложке: «Инфомаксимум»