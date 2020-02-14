Российские старшеклассники не готовы к будущему — исследование

Осенью 2019 года прошла олимпиада «Навыки XXI века», которая помогает школьникам оценить свои знания и готовность к будущему. По итогам олимпиады организатор — Skyeng — поделился статистикой, насколько современные школьники справляются с навыками будущего на уровне базовых школьных предметов — английского, математики и информатики.

В рамках олимпиады английский язык отвечает за навыки межкультурной коммуникации, математика — за системное мышление, а информатика — за алгоритмическое мышление.

Как выяснили исследователи, межкультурная коммуникация у российских школьников развита лучше всего: самый высокий средний балл по федеральным округам — 70,8 из 100 возможных. Алгоритмическое мышление дается им хуже: самый высокий средний балл по федеральным округам — 50,8 из 100 возможных. А вот системное мышление остается на самом низком уровне: самый высокий средний балл по федеральным округам — 49,3 из 100 возможных.

Младшие школьники знают английский хорошо — 53% участников показали высокий результат от 71 до 100 баллов. В средних классах (5-8) наблюдается провал в знаниях английского — высокие баллы набрали лишь 14% участников, а к старшим классам (9-11) ситуация улучшается — высокие баллы показали 28% участников. При этом лучше всех с заданиями справились второклассники, хуже всех — девятиклассники.

С математикой ситуация похожая: лучше всех задания решили младшеклассники.

Среди учеников девятых и десятых классов высокие баллы показали меньше 20%. Кроме того, одиннадцатиклассникам на решение задач потребовалось больше всего времени.

Задания по информатике также выявили проблемы у старшеклассников. В 9—11 классах лишь 9% участников набрали высокий балл, при этом 52% показали очень низкий результат — от 0 до 30 баллов из 100 возможных.

В олимпиаде по английскому языку приняли участие более 63 000 школьников, по математике — 46 000 школьников, по информатике — более 38 000.

Фото на обложке: Shutterstock / oneinchpunch